战争阴影下 中国与乌克兰的微妙关系

（德国之声中文网）根据美国华盛顿特区美利坚大学国际关系学院的中俄事务专家唐志学(Joseph Torigian)的说法，中国官方虽然对俄罗斯的军事行动表示了一定程度的理解，但是对这场战争本身绝对不会持支持态度，因为俄乌战争触及了中国的经济利益。

早在2017年，乌克兰就和中国签订了合作协议，加入了中国的"一带一路"倡议。同时，由于乌克兰也和欧盟签订了联系国协议，因此乌克兰也担当中欧之间货运枢纽的角色，尤其是在铁路运输以及海铁联运领域。近年来，中资企业在乌克兰投资了大量农业、基建、能源、通信项目，其中就包括目前战火肆虐的马里乌波尔港、敖德萨港。

除了在"一带一路"上的枢纽地位，中乌双边贸易本身近年来也增长迅速。根据中国商务部的数据，两国经贸往来规模已经在2021年达到了约190亿美元。乌克兰从中国进口机械设备、各类消费品，中国则从乌克兰进口矿产、玉米、葵花籽油以及航空发动机、导弹零部件等重要军备物资。本周引起国际关注的中国向塞尔维亚交付防空导弹系统，承运的运20运输机，前些年在国产自研发动机尚未成熟时，就一度大规模采用乌克兰生产的发动机。

在开战前，中国甚至超越了邻国俄罗斯，成为了乌克兰的最大贸易伙伴国。不过，对于中国而言，乌克兰外贸所占比重只有0.2%，明显低于对俄外贸所占的2.3%之比重，更是远远低于中欧、中美贸易规模。但是，俄乌战争对中国经济的冲击，却远远不止于双边贸易层面。

一带一路遭受重创

战争造成了全球市场不确定因素增加，西方制裁与俄罗斯的反制裁措施也全面推高了国际油价以及天然气价格。这将导致世界范围内的需求下滑、供给侧成本上升。高度依赖出口贸易的中国经济势必会遭遇重大打击。

而且，对于中国经济未来发展至关重要的"一带一路"项目，其整体形象也遭受了重创：贯穿欧亚大陆的欧中铁路运输，不可避免地需要途径俄罗斯。尽管德国铁路公司、俄罗斯国家铁路仍在勉力维持欧中铁路货运的运营，但是许多企业客户已经开始规避货物途径俄罗斯的风险。

不久前，在接收德国之声采访时，德国杜伊斯堡港的一名新闻发言人承认，尽管该公司参与的多条欧中定期货运列车线路仍然照常运行，但是已经有多家客户表示，近期不再计划通过铁路在欧中之间运送物资。"而且，受到制裁令的限制，许多产品已经不允许继续向俄罗斯方向运输，杜塞尔多夫与中国城市之间铁路运输出现延误甚至中断的可能性无法排除，跨国保险公司也有可能不再为途径俄罗斯、白俄罗斯的运输线路承保。"

近年来和杜伊斯堡港激烈竞争"一带一路欧洲终点站"地位的德国汉堡港，如今也有类似的表态。

而且，一直对俄罗斯颇有忌惮的中东欧国家，恰恰是中国"一带一路"项目的投资重点。开战后，中国举棋不定的姿态，也会让许多积极参与对华合作的中东欧国家产生更大的狐疑。

习近平和泽连斯基至今没有举行会谈

乌克兰避免抨击中国

在政治层面上，中国和乌克兰的关系如今也十分微妙。俄乌战争爆发后，习近平已经和美国总统、欧盟主要领导人、俄罗斯普京进行过通话，但是至今没有和乌克兰总统泽连斯基进行会谈。两国之间的高层对话暂时仅限外长层面。在4月1日的欧中峰会上，欧盟就这一点向中方提出了批评。

不过，耐人寻味的是，基辅方面至今没有对北京进行太过激烈的抨击。在与中国外长王毅通话后，乌克兰外长库列巴只是说，双方都坚信停止侵乌战争符合各方的共同利益：和平、国际安全、粮食供给、全球贸易。而新华社则引述库列巴在会谈中的表态：乌方认为中国是一个能够保障和平的关键性大国，希望中方在促成停火、结束武装冲突方面继续发挥重大影响力。

乌克兰总统府办公室主任叶尔马克(Andriy Yermak)近期更是表示，尽管许多人谣传中国暗中支持俄罗斯，但是"我们看到中国正在保持中立"。乌克兰总统泽连斯基一星期前接受美国福克斯电视台采访时甚至说，如果乌克兰和俄罗斯要达成协议，中国也应该出面进行安全担保。

此外，外交圈内近期也有消息称，中国已经向乌克兰承诺在战后重建时提供大规模援助。

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