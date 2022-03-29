 战争阴影下的欧中峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2022

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时政风云

战争阴影下的欧中峰会

布鲁塞尔试图警告中国不要支持俄罗斯对乌克兰的侵略，并利用其影响制止这场战争。但分析人士怀疑本周举行的欧盟-中国峰会能否达到这一目的。

Symbolbild | EU - China

（德国之声中文网）俄罗斯对乌克兰的入侵和中国对这场战争摸棱两可的态度，预示着在本周五（4月1日）举行的欧中峰会上，双方可能会有进一步的摩擦。

中国迄今对乌克兰战事升级表达了担忧，但对战争根源的看法与欧盟大相径庭。北京支持莫斯科的叙事，认为责任在北约和西方。中国外长王毅在欧中峰会前对媒体表示，中国和俄罗斯的关系“展现坚韧发展势头”。

欧盟领导人期待在与中国的峰会上讨论乌克兰战争的议题。芬兰总理马琳（Sanna Marin）说：“我们必须确认中国站在历史正确的一边。”

欧盟理事会在一份声明中称，欧盟国家希望以可持续的方式恢复同中国的人权对话，并讨论气候变化、应对新冠疫情等共同关心的问题。

德国马歇尔基金会的专家斯莫尔（Andrew Small）认为，欧盟领导人将此次峰会视为一次对中国的“警示峰会”。 “过去几周，我们看到欧盟领导人发出一系列声明表达对中俄关系接近的担忧。”他对德国之声说：“欧盟领导人越来越意识到需要在与中国的关系中实现长期的再平衡，因为俄罗斯的入侵让欧盟国家意识到依赖独裁国家的风险。”

China - EU | Wang Yi und Josep Borrell

3月30日，中国外长王毅同欧盟外交代表博雷利视频会谈

国际危机组织（International Crisis Group）的中国问题分析家萧嫣然（Amanda Hsiao）则指出，中国在峰会之后希望看到的是，欧盟领导人理解了中国对乌克兰危机的立场，从而避免其影响未来的欧中关系。“对中国来说，从这次峰会传出的话语最好是能体现中欧致力于对乌克兰人道主义援助的合作，以及推进对话。”

欧中关系新挑战

自从欧盟开始批评中国在贸易上的做法以及指责新疆发生的侵犯人权现象，欧中关系持续恶化。北京去年对欧盟议员进行制裁，又对立陶宛实施贸易封禁的做法，进一步加剧了地缘政治的紧张。

欧洲议会中国小组成员、德国绿党政治家比蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）并不认为欧盟和中国会在本周的峰会上解决这些问题。“我希望欧盟能够直截了当地指出所有问题，包括压制香港人自由违反了中国的国际义务，以及中国对台湾的所作所为。不过我不认为峰会的结果会包括取消有关制裁。”

Frankreich l Europaparlament Straßburg - Reinhard Bütikofer, Bündnis 90 die Grünen

比蒂科菲尔是受到中方制裁的5位欧盟议员之一。他说，尽管欧盟一再明确，如果不取消制裁，欧中投资协议的批准进程就无法继续，“但恐怕中国领导人不会做出让步。”

海牙战略研究中心（HCSS）的中国问题研究员特尔（Joris Teer）指出，“中国在欧盟有极为重要的出口市场，也想继续利用这个市场。这次峰会将展现中国如何力图寻找平衡，以及如何分化欧盟和美国的关系。”

斯莫尔认为，北京愿意进行正常的外交，并意识到欧盟在战略上的重要性。但中国政府希望欧洲能寻求战略自主，“这是他们对不再与美国合作的定义”。

 

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