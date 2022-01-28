战争阴云笼罩乌克兰小学生

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俄罗斯对乌克兰的入侵威胁已经让许多西方国家高度警惕。乌克兰东部边境地区的居民们也是如此，当地已经面临多年的冲突局面。现在，那里的孩子们和学校都在为战争爆发做准备。
在全世界围绕着乌克兰危机紧张地斡旋的时候，不少人不免想起台湾，因为这也是目前世界一个非常容易爆发的一个定时炸弹。但是，如同熟语所说，任何比较都是坡脚的。因此，在这里有必要看一下，两者到底有那些相似和不相似，以便找出解决危机的办法。毕竟当今世界，尽管理念和价值观不同，但和平共处还是非常需要。
各方在乌克兰问题上的立场似乎都更加强硬。但北约和英国却分别表示，如果俄罗斯入侵，他们也不会派兵。为什么?
西方多国大使馆正在从乌克兰撤离其工作人员，但不少侨民却仍选择留乌。德国之声记者采访了其中一些人，了解他们对乌俄冲突的内政外交前景的看法。
乌克兰总统泽伦斯基说，西方国家和媒体渲染其与俄罗斯冲突的方式将「使乌克兰人付出沉重的代价」，又称拜登总统的强硬言辞是一个「错误」。
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