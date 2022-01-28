战争阴云笼罩乌克兰小学生

客座评论：台湾与乌克兰的相似与不相似

在全世界围绕着乌克兰危机紧张地斡旋的时候，不少人不免想起台湾，因为这也是目前世界一个非常容易爆发的一个定时炸弹。但是，如同熟语所说，任何比较都是坡脚的。因此，在这里有必要看一下，两者到底有那些相似和不相似，以便找出解决危机的办法。毕竟当今世界，尽管理念和价值观不同，但和平共处还是非常需要。