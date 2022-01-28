 战争阴云笼罩乌克兰小学生 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

战争阴云笼罩乌克兰小学生

俄罗斯对乌克兰的入侵威胁已经让许多西方国家高度警惕。乌克兰东部边境地区的居民们也是如此，当地已经面临多年的冲突局面。现在，那里的孩子们和学校都在为战争爆发做准备。

观看视频 01:53

相关文章

In this image taken from video provided by the Russian Defense Ministry Press Service on Tuesday, Jan. 25, 2022, Russian soldiers attend a military exercising at a training ground in Russia. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

客座评论：台湾与乌克兰的相似与不相似 28.01.2022

在全世界围绕着乌克兰危机紧张地斡旋的时候，不少人不免想起台湾，因为这也是目前世界一个非常容易爆发的一个定时炸弹。但是，如同熟语所说，任何比较都是坡脚的。因此，在这里有必要看一下，两者到底有那些相似和不相似，以便找出解决危机的办法。毕竟当今世界，尽管理念和价值观不同，但和平共处还是非常需要。

Ein ukrainischer Soldat steht neben einem gepanzerten Mannschaftstransportwagen in der Nähe der Frontlinie in der Oblast Luhansk in der Ostukraine. Die diplomatischen Bemühungen um die Abwendung eines Krieges in Osteuropa wurden unter hohem Einsatz fortgesetzt. +++ dpa-Bildfunk +++

若俄入侵乌克兰 北约和英国:不会出兵 31.01.2022

各方在乌克兰问题上的立场似乎都更加强硬。但北约和英国却分别表示，如果俄罗斯入侵，他们也不会派兵。为什么?

Daily Life In Ukraine A couple walks in front of St. Sophia s Cathedral in the center of Kyiv, Ukraine on 21 January 2022. About 127,000 Russian troops amassed on Ukraines border, Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine said, local media reported. U.S. President Joe Biden has said that it would be a disaster for Russia if it invades Ukraine, according to media. Kyiv Ukraine PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xSTRx originalFilename: sindeyev-notitle220121_np5ZE.jpg

“基辅比悉尼更安全”为什么很多外国人仍留在乌克兰 31.01.2022

西方多国大使馆正在从乌克兰撤离其工作人员，但不少侨民却仍选择留乌。德国之声记者采访了其中一些人，了解他们对乌俄冲突的内政外交前景的看法。

In this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Office, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks during a news conference in Kyiv, Ukraine, Friday, Jan. 28, 2022. High-stakes diplomacy continued on Friday in a bid to avert a war in Eastern Europe. The urgent efforts come as 100,000 Russian troops are massed near Ukraine's border and the Biden administration worries that Russian President Vladimir Putin will mount some sort of invasion within weeks. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

乌克兰总统：西方不要借由俄乌局势制造恐慌 29.01.2022

乌克兰总统泽伦斯基说，西方国家和媒体渲染其与俄罗斯冲突的方式将「使乌克兰人付出沉重的代价」，又称拜登总统的强硬言辞是一个「错误」。