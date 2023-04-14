战争爆发后 俄富豪财富不降反暴涨

（德国之声中文网）俄罗斯最富有的群体在过去的一年里财富暴增，《福布斯》俄罗斯版称，受自然资源价格高涨和经济衰退的影响，他们的资产增加了1520亿美元。俄罗斯有110名正式的亿万富翁上榜，比去年增加了22人，一年之内，他们的总财富从3530亿美元增至5050亿美元。

其实上榜的俄罗斯亿万富翁本应再加上五位，不过他们都宣布放弃俄罗斯国籍。这几个人是DST Global的创始人尤里-米尔纳(Yuri Milner)、Revolut创始人斯托伦斯基（Nikolay Storonsky）、自由金融公司创始人图尔洛夫（Timur Turlov）、JetBrains公司联合创始人德米特里耶夫Sergei Dmitriev 和基比亚特科夫（Valentin Kipyatkov）

福布斯说，去年的评级结果也受到了对俄罗斯经济的末日预言的影响。在俄乌战争开始前，2021年俄罗斯亿万富翁的总财富为6060亿美元。

去年2月24日，普京下令入侵乌克兰之后，西方国家做出回应，对俄罗斯经济以及某些大富豪祭出了最严厉的经济制裁。普京表示，西方试图摧毁俄罗斯，他也多次声称，西方制裁未能摧毁俄罗斯，甚至未能阻止西方的奢侈品，更不用说基本部件进入俄罗斯。在西方制裁的压力下，俄罗斯经济去年萎缩了2.1%，但它还是能向其他国家出售石油、金属和其他自然资源，特别是中国、印度和中东地区。

国际货币基金组织本月将对2023年俄罗斯经济增长预测从0.3%提高到0.7%，但将2024年的经济增长预测从2.1%下调至1.3%。该机构预计，劳动力短缺和西方公司的外流将影响该国经济。

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

首富是谁？

俄罗斯经济的命脉--乌拉尔石油的价格在2022年平均为每桶76.09美元，高于2021年的69美元。去年的化肥价格也很高。俄罗斯首富是俄罗斯肥料大王梅尔尼琴科（Andrey Melnichenko），福布斯估计他的资产大约为252亿美元，是去年的两倍还多。诺镍公司董事长弗拉基米尔·波塔宁（Vladimir Potanin）以237亿美元的财富排名第二。路透社无法联系到二人进行置评。新利佩茨克钢铁公司董事长、去年被福布斯列为俄罗斯首富的弗拉基米尔·利辛排名第三，身家为221亿美元。

许多俄罗斯亿万富翁将西方的制裁视为一种笨拙的手段，甚至是种族歧视的工具。

随着苏联的解体，一小群寡头富豪说服了克里姆林宫，拿到了一些世界上最大石油和金属公司的控制权。这些人赚的盆满钵满，加入全球顶级富豪的行列，也引发了百万贫困人口长期的厌恶和不满。

但在普京掌权之下，一些原来的寡头被剥夺了资产，比如霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)或是别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）。他们的财富最终落入了通常由前间谍经营的国营公司。

新上榜的俄罗斯亿万富豪涉及领域广泛，包括零食、超市、化学品、建筑和药品，表明俄罗斯尽管受到制裁，但内需动力依然强劲。

（路透社）

战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

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