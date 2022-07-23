 战争爆发以来首艘乌克兰粮船终于出港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2022

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时政风云

战争爆发以来首艘乌克兰粮船终于出港

乌克兰粮食外运迈出第一步：首艘满载乌克兰粮食的一艘商船从乌克兰敖德萨港口顺利启航。有乌克兰官员表示，目前还有十几艘船等待离港。与此同时，战火继续，乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫遭到俄罗斯猛烈袭击，乌粮食大亨夫妇在家中丧生。

Ukraine-Krieg Odessa | Frachtschiff Razoni verlässt Hafen mit Mais

土耳其防长透露，这艘货船目的地是黎波里

（德国之声中文网）一艘满载粮食的货船从乌克兰敖德萨港口驶出。乌克兰一名部长表示，这是在伊斯坦布签署尔粮食通行协议达成后，第一艘启航的粮食出口货船。

在联合国和土耳其的斡旋下7月签署的这项协议旨在让乌克兰黑海港口恢复粮食出口，舒缓俄乌战争以来的粮食危机。

乌克兰基础建设部部长库布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）在推特上表示：“自俄罗斯侵略以来的第一艘谷物船已经离港。感谢所有合作伙伴国家和@联合国的支持，我们能够全面执行在伊斯坦布尔签署的协议。” 土耳其防长早些时候透露，这艘悬挂塞拉利昂国旗的货船目的地是黎巴嫩的黎波里。并补充说，未来会有更多的谷物货运船出港。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)对首艘运载乌克兰粮食船只 顺利启航的消息表示欢迎。根据联合国发表的声明，尤其在脆弱的人道主义背景下，他希望有更多商业船只运送粮食顺利进出港口，以维持全球亟需的粮食安全与供应稳定。

今年2月入侵乌克兰的最初阶段，俄罗斯军队封锁了乌克兰港口，导致多地物价飙升，食品短缺。俄罗斯否认对粮食危机负责，莫斯科指责西方制裁导致了出口缓慢，并认为乌克兰埋下地雷阻碍了其粮食出口。

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乌克兰粮食出口“难上加难”

这项7月22日达成的粮食出口协议允许从黑海的三个主要乌克兰港口——敖德萨、切尔诺莫斯克和尤日内出口大量粮食商，协议受到非洲联盟(African Union)的欢迎，因为这将解决非洲迫在眉睫的饥饿问题。不过，就在协议达成的第二天，敖德萨海港就遭到了俄罗斯导弹袭击。敖德萨地区一名代表Serhij Bratschuk在社交媒体上说：“敌人动用口径巡航导弹攻击了敖德萨港口。两枚导弹击中了港口的基础设施。”这也让外界一度担忧协议是否能够得到实施。乌克兰官员说，目前还有17艘船在乌克兰黑海港口停靠等待离港，其中16艘载有约58万吨的谷物。俄罗斯先称没有发射导弹，次日承认发射了导弹，但目标是美国运来的支援乌克兰的军火。

战火持续 粮食大亨丧生 

尽管粮食运输取得了突破，但战火仍在持续。昨日（7月31日）俄罗斯导弹袭击了乌克兰南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），市长森克维奇（Oleksandr Senkevych）表示，超过12枚导弹袭击了房屋和学校，造成2人死亡，3人受伤，这或是5个月来对该市的最猛烈的一次攻击。尼古拉耶夫州长维塔利·金（Vitaliy Kim）在社交平台Telegram表示，正在家中的大型农业公司Nibulon的创始人瓦达图尔斯基（Oleksiy Vadatursky）与妻子在袭击中双双丧生。

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联合国一份最新报告显示，燃料和食品价格飙升，导致全球饥饿人口大幅增加。乌克兰战争加剧了这一危机。

围绕滞留在乌克兰的粮食的争端似乎有了解决方案，该国同俄罗斯就恢复粮食出口达成协议。对世界而言，它意味着什么？

乌克兰总统泽伦斯基称，瓦达图尔斯基的死是“整个乌克兰的巨大损失。”这位乌克兰粮食大亨曾入围福布斯富豪榜。据福布斯估计，2021年，他的身价高达4.3亿美元。他一直致力筹建现代化的谷物市场，包括转运站和起卸网络。

泽伦斯基表示：“正是这些人，这些公司，正是乌克兰的南部保证了世界的粮食安全……一向如此。以后也将恢复如常。”

(路透社，法新社)
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