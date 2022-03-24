 战争爆发一月整 乌克兰总统心碎求援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2022

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时政风云

战争爆发一月整 乌克兰总统心碎求援

3月24日，是俄罗斯入侵乌克兰战争开打整整一个月的日子。俄罗斯方面加大了用战略远程导弹打击乌克兰境内目标的力度。乌克兰总统则选在这一天，向全世界的每一个人再度发出声援乌克兰的呼吁。

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