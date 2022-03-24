战争爆发一月整 乌克兰总统心碎求援

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
3月24日，是俄罗斯入侵乌克兰战争开打整整一个月的日子。俄罗斯方面加大了用战略远程导弹打击乌克兰境内目标的力度。乌克兰总统则选在这一天，向全世界的每一个人再度发出声援乌克兰的呼吁。
烏克蘭總統澤連斯基周三（3月23日）對日本國會進行演講。日本媒體與專家認為，和先前對美國、英國與德國出現較多歷史陳述、且頗多抨擊言辭稍有不同的是，澤連斯基對日本的講話更多試圖通過柔性表達打動聽衆。
在乌克兰东部城市马里乌波尔，俄乌部队持续展开战斗，这里的居民受困。当地议会称，当地居民被强迫转移至俄罗斯。在基辅，一个购物中心发生爆炸，数人丧生。在俄罗斯，当局进一步收紧了言论管控。此外，乌克兰总统泽连斯基呼吁以色列提供武器协助。
不少人是从王吉贤那里开始了解和关注敖德萨这座乌克兰港口城市。在俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后，北京人王吉贤开始在社媒上分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市的影响。他反对战争、反对侵略，支持乌克兰人民、支持和平。一周前，他的所有中国网络帐号被删。他对DW说，“我不害怕”，“但这样的事让我很伤心”。
烏克蘭22日再度呼籲中國在停止俄烏戰爭的過程中，發揮更明顯的作用。與此同時，俄羅斯政府發言人接受CNN訪問時，聲稱烏克蘭目前沒有發生戰爭。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版