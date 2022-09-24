战争极大毒害了乌克兰的土壤和地下水

（德国之声中文网）乌克兰战争终会结束，至少我们希望如此。但即便所有火箭和炸弹都停止袭击，它们造成的破坏也远未结束。

手榴弹、地雷和其他炸弹摧毁了建筑物，并将其中的石棉释放到环境中。它们还袭击了炼油厂，使石油和其他化学品泄漏到地下和水系统中。更不用说弹药本身含有有毒元素。所有这些腐蚀性化学物质都将继续存在。一旦这些化学物质进入土壤和地下水，它们通过植物、动物和饮用水传播给人类可能只是时间问题。

路透社报道称，乌克兰至少有 1050 万公顷农田被化学物质污染，对全球粮食安全产生了影响。至少，这是毒理学家认为可能发生的情况。他们还不完全确定环境将如何处理这些有毒物质，以及它们会对人类产生什么影响。

乌克兰至少1050万公顷农田被弹药污染

爆炸物和重金属

“我们才刚刚开始处理留在海洋中的弹药。”德国基尔大学诊所毒理学研究所所长马塞尔（Edmund Maser）说。许多问题仍未得到解答。但是马塞尔和他的研究团队已经得出了一个结论——有毒化学物质的增多对生物体来说是个坏消息。

在北海和波罗的海的德国部分，马塞尔估计海底有 160 万吨废旧弹药。随着这些弹药的降解和腐蚀，它们会向水中释放有毒化学物质，危及生态系统。这些有毒元素最终可能会进入人们食用的鱼类和其他海鲜中。

TNT是致癌物

弹药中最危险的元素是炸药本身和重金属。其中包括三硝基甲苯，也就是广为人知的 TNT，这是一种以爆炸力著称的硝基芳烃化合物。

“通过对老鼠的实验，我们知道 TNT 是有毒的。”马塞尔说，他还观察到沉没弹药中的 TNT 对海洋生物的毒害。

“TNT 损害了海洋生物繁殖、生长和发育的能力。”马塞尔说。“我们还从这些研究中得知，TNT 和其他爆炸物具有致癌性。”

汞、砷和铅损坏细胞

一些重金属，如砷和镉，也是致癌物质。

“最重要的是，雷管含有重金属，例如雷酸盐形式的汞，这使得 TNT 爆炸速度更快。”马塞尔说，雷酸盐充当一种催化剂。

作为一种重金属，汞也会损害神经细胞：“它会导致未出生的婴儿先天缺陷。”马塞尔说。

铅具有类似的作用，可导致发育障碍或流产。

乌克兰国家科学院索科洛夫斯基土壤科学研究所和农业化学研究所的研究员斯米尔诺瓦（Kateryna Smirnova）说，来自东部主要战场之一哈尔科夫的土壤样本已经显示出更高浓度的铅和镉。

斯米尔诺瓦的同事，索科洛夫斯基研究所的微生物学家奈迪约诺瓦（Oksana Naidyonova）解释说，重金属对土壤中的细菌有负面影响。

“它们抑制植物的发育和微量营养素的供应，从而导致生理缺陷并降低它们抵抗疾病的能力。” 奈迪约诺瓦说。

但化学物质不一定会留在土壤中。例如，TNT 可以被风带走吹散到更远的地方，马塞尔说。雨水甚至可以到达地下很深处的一些物质。“这些元素可能会进入地表水并污染溪流、河流和湖泊。”他说。

根据他在北海和波罗的海的研究，马塞尔表示，乌克兰的弹药化学品有可能进入食物链。“我们担心，人们食用受污染的鱼可能会面临风险。”他说。如果雨水流动，让化学物质渗入地下水，“这意味着饮用水有被污染的风险。”马塞尔 补充道。

乌克兰的土壤会永远有毒吗？

马塞尔认为，这场战争将使黑海——位于乌克兰南部，那里发生了很多战斗——在战争结束后处于与北海和波罗的海相似的状态。他说那将是一片充满容易被遗忘的有毒弹药的海洋。

他的团队正在寻找从水中提取有毒 TNT 的方法。“我们希望细菌能做到这一点。”他说。但研究人员尚未找到可以系统部署的标本。

这位毒理学家说，也许有可能去除乌克兰的土壤表层，并使用各种工艺来提取重金属和TNT。然而，这种方法很昂贵，而且需要很长的时间。

重金属永远是重金属

乌克兰索科洛夫斯基研究所联系的专家表示，他们估计总损失可能超过 150 亿美元，“这只是初步计算。”

无论如何，当我们谈论清除重金属时，我们的意思是将它们从一个地方转移到另一个地方，在那里它们不太可能伤害人和其他生物。正如马塞尔告诉我们的那样，重金属永远是重金属：“你无法摆脱它们。”

乌克兰粮食出口“难上加难”

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