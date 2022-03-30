战争带来的后果：德国经济景气不再

（德国之声中文网）这是一组每年进行一次经济预测的权威经济学家：自1963年以来，"德国经济专家委员会"（也称"经济五贤人"）一直为德国政府服务，通常在每年11月为政府对经济和景气的前景做出预测，给出德国经济政策中哪些地方可以改进的建议。只有在危机时期，这种固定模式才会被打破，经济高参们会对其评估做出更新和修正。

他们现在这样做了，并警告称，德国和欧元区的经济发展可能"急剧恶化"。杜伊斯堡-埃森大学社会经济学教授特鲁格（Achim Truger）在柏林举行的最新报告发布会上说，鉴于俄罗斯的侵略战争和乌克兰的人道主义灾难，现在还在做经济预测这类的工作不是易事，但这是他们的工作和法定任务。

经济增长难以为继

去年11月时，这些经济高参们还认为，今年德国经济可能增长4.6%，而现在他们将这一预测下调至1.8%。"战争给已因新冠疫情而紧张的供应链带来了额外的影响。同时，天然气和石油的价格再次大幅上涨，给公司和私人消费带来压力"，特鲁格说。

他表示，德国应该立即使出浑身解数，为俄罗斯能源供应停止寻找应对，结束对俄罗斯的依赖。德国政府已经在遵循这一建议。联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）几周来一直在寻找其他的天然气供应来源，还宣布进入"天然气应急计划的预警阶段"，这意味着现在有一个危机小组正在持续评估供应情况。哈贝克还呼吁所有消费者节约使用天然气。

通货膨胀

经济专家对工业生产和劳动力市场的预期也明显低于去年11月的预测。报告称，到了夏季半年会有所转机，届时"人际接触多的服务型消费将增加，对国内生产总值的发展作出积极贡献"，不过，新冠疫情将继续对增长构成风险。

通货膨胀可能会大幅上升。德国经济专家委员会预计，今年的通货膨胀率将达到6.1%。对于德国而言，这样的增幅非常不寻常。上一次出现类似的物价上涨还是在40多年前，当时是因为石油危机的影响。

工资与物价的螺旋式上升

首先是食品和能源的价格将上涨。德国经济专家委员会成员、埃尔朗根-纽伦堡大学经济学教授格林姆（Veronika Grimm）说，能源价格的上涨可能会维持比较长的时间。她说，到目前为止，德国一直在购买廉价的俄罗斯天然气，"能源进口的多样化也将带来成本的增加，如果我们想继续扩大能源安全，这种影响将是持续的。"

经济专家们表示，到了2023年，德国的通货膨胀率预计将下降到3.4%。"高通胀和不断上升的通胀预期可能会影响劳资谈判。从2022年下半年开始，要求涨工资的势头可能会增加。这增加了工资与物价螺旋上升的风险"，格林姆说。

德国工业界已经在呼吁政府提供援助。德国工业联合会（BDI）首席执行官阿希姆·朗（Joachim Lang）说，联邦政府必须维护企业的经济实力，帮助企业缓冲危机。"德国工业界看到这样的危险：企业因能源价格（高涨）或者因俄罗斯禁止出口能源原材料而陷入生存困境。"这位德国工业联合会的负责人说，现在已经有一些能源密集型企业因为天然气和电力的高成本而被迫减产。

汽油价格仍然居高不下

针对压低油价的批评

目前为止，联邦政府对民众的财政救济已经确定，经济高参们认为这是积极的。然而，对于联邦政府的能源救济方案存在批评声音。慕尼黑大学经济学教授施尼策（Monika Schnitzer）警告说，不应该人为压低汽油价格，这会扭曲价格信号。

施尼策说，这样做将适得其反，因为重点本应是节约能源。她说："人们现在应该减少能源消耗，应该拼车，应该开慢点。"她还表示，人们应尽可能地使用公共交通，少开私家车。

经济学家格林姆认为，延迟仍在运行的三座核电站的寿命是合理的做法。不过她也明白，这样做将伴随着巨大的挑战。

"巨大的不确定性"

经济学家们提醒道，不要把这个预测视为最终结果。他们表示，这个预测有"非常大的不确定性"。俄罗斯对乌克兰侵略战争的影响目前还难以评估。随着冲突的进一步加剧以及制裁的扩大，可能会对德国和欧洲经济产生更大的影响。

"德国严重依赖俄罗斯的能源供应"，经济学家施尼策说，"停止这些能源交付有可能使德国经济陷入更深的萧条，通货膨胀将进一步加剧。"

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