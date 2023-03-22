 战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2023

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时政风云

战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

乌克兰战争已经持续一年多，种种迹象表明，为了支撑侵略战争的开支，俄罗斯财政受到越来越大的压力。目前该国三分之一的经济数据被设为保密级别，虽然外界无从获知具体内情，但是战争开销在俄罗斯预算中所占的比重显然是越来越大。

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俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，对乌克兰的音乐及艺术界造成巨大冲击。战火之下，艺术能作出什么样的反抗？德国之声访问了乌克兰知名歌手及艺术家，听听他们在战争期间如何继续创作，延续艺术的生命力。

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