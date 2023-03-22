战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

被中国称为“老朋友”的巴西总统卢拉周二访华

巴西总统卢拉周二将开始对中国的访问。届时他将与中国国家主席习近平举行会面，双方将讨论包括经贸关系和乌克兰战争等在内的一系列议题。卢拉原定于3月25日启程前往中国访问，后因为被诊断出患有流感和肺炎而推迟了行程。