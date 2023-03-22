战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

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乌克兰战争已经持续一年多，种种迹象表明，为了支撑侵略战争的开支，俄罗斯财政受到越来越大的压力。目前该国三分之一的经济数据被设为保密级别，虽然外界无从获知具体内情，但是战争开销在俄罗斯预算中所占的比重显然是越来越大。
巴西总统卢拉周二将开始对中国的访问。届时他将与中国国家主席习近平举行会面，双方将讨论包括经贸关系和乌克兰战争等在内的一系列议题。卢拉原定于3月25日启程前往中国访问，后因为被诊断出患有流感和肺炎而推迟了行程。
中国国家主席习近平周四会见法国总统马克龙和欧委会主席冯德莱恩。冯德莱恩称，她“鼓励习近平与泽连斯基联络”；同时也警告，如果向俄罗斯提供武器将显著损害欧中关系。
国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，未来五年世界经济增长可能会保持在大约 3%，这是自 1990 年代以来的最低中期增长预测。
《南德意志报》评论道，法国总统在前往北京之际，几乎显得有些天真，不过，他的着眼点可能是经济利益。评论说，好在欧委会主席在对华政策上找到了清楚的言辞。
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