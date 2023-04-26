 战争以来首次！习近平与泽连斯基举行电话会谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2023

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战争以来首次！习近平与泽连斯基举行电话会谈

据中国官媒报道，中国国家主席习近平4月26日应约同乌克兰总统泽连斯基通电话，就“中乌关系和乌克兰危机交换了意见”。泽连斯基表示，这是一次“很长很有意义”的电话会谈。

这是俄乌战争以来习近平首次与泽连斯基举行电话会谈

这是俄乌战争以来习近平首次与泽连斯基举行电话会谈

（德国之声中文网）据中国官媒周三（4月26日）报道，当天下午，中国国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话，“双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见”。

根据央视新闻报道，在电话中，习近平告诉泽连斯基，会谈和谈判是“唯一可行的出路”，中国“始终站在和平一边”。习近平也强调，“相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础”，并表示“无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进”。

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乌克兰方面也证实了通话的消息。泽连斯基周三表示， 他与中国领导人习近平举行了一次“很长并且很有意义”的电话会谈，并希望这将推动基辅与北京的关系。

这位乌克兰总统在推特上写道：“我相信这次通话，以及乌克兰驻华大使的任命，将有力地推动我们双边关系的发展。”

中国一直表示愿意为促成俄乌和平付出努力，并为此推出了乌克兰和平12点计划。自俄罗斯入侵乌克兰以来，北京一直没有谴责俄罗斯的入侵，强调中国在这场冲突中保持中立。

中国外交部发言人华春莹在推特上用英文表示：“中国发展与乌克兰双边关系的意愿是一贯的、明确的。双方要发扬相互尊重和真诚的传统，把中乌战略伙伴关系向前推进。”

她也称，中国将派中国政府欧亚事务特别代表前往乌克兰等国，“与各方就政治解决乌克兰危机进行深入沟通”。



（路透社，法新社等）

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