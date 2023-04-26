战争以来首次！习近平与泽连斯基举行电话会谈

据中国官媒报道，中国国家主席习近平4月26日应约同乌克兰总统泽连斯基通电话，就“中乌关系和乌克兰危机交换了意见”。泽连斯基表示，这是一次“很长很有意义”的电话会谈。
（德国之声中文网）据中国官媒周三（4月26日）报道，当天下午，中国国家主席习近平应约同乌克兰总统泽连斯基通电话，“双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见”。
根据央视新闻报道，在电话中，习近平告诉泽连斯基，会谈和谈判是“唯一可行的出路”，中国“始终站在和平一边”。习近平也强调，“相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础”，并表示“无论国际风云如何变幻，中方愿同乌方一道，把两国互利合作向前推进”。
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乌克兰方面也证实了通话的消息。泽连斯基周三表示， 他与中国领导人习近平举行了一次“很长并且很有意义”的电话会谈，并希望这将推动基辅与北京的关系。
这位乌克兰总统在推特上写道：“我相信这次通话，以及乌克兰驻华大使的任命，将有力地推动我们双边关系的发展。”
中国一直表示愿意为促成俄乌和平付出努力，并为此推出了乌克兰和平12点计划。自俄罗斯入侵乌克兰以来，北京一直没有谴责俄罗斯的入侵，强调中国在这场冲突中保持中立。
中国外交部发言人华春莹在推特上用英文表示：“中国发展与乌克兰双边关系的意愿是一贯的、明确的。双方要发扬相互尊重和真诚的传统，把中乌战略伙伴关系向前推进。”
她也称，中国将派中国政府欧亚事务特别代表前往乌克兰等国，“与各方就政治解决乌克兰危机进行深入沟通”。
（路透社，法新社等）
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一年前俄罗斯出兵乌克兰的记忆犹新，但当初可能很少人会想到这场残酷的战争要持续这么久。而现在一个重要的问题是，普京的军队还要打多久？而这个问题直接也跟北京的决策有关。 习近平就站在这个关键时刻的十字路口上。
自间谍气球事件后，北京调整了其外交策略，出现一个外交兴奋期。从撮合伊朗、沙特，到习近平会见普京，又到东南亚政要纷纷出席博鳌论坛。此后马克龙和卢拉先后到访北京，德国外交部长在北京跟她中国同事舌战，而不久又出现了驻法大使卢沙野关于东欧国家主权问题惊人之语，真是好不热闹。现在大概是评估习近平外交“剧烈运动”后的产生的效果的时候了。
作为中国的“全天候全面战略伙伴”，明斯克称“完全赞成和支持中方关于政治解决乌克兰危机的立场和主张”。正在访华的卢卡申科还表示，在明斯克与北京合作时，“我们从来没有把自己设定第三方的朋友或者第三方的敌人”。