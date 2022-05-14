 战争与旅游：当土耳其少了俄罗斯游客 | 经济纵横 | DW | 15.05.2022

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经济纵横

战争与旅游：当土耳其少了俄罗斯游客

去年，在土耳其度假的大多数外国人来自俄罗斯、德国和乌克兰。而如今，俄乌两国处于交战状态。对于土耳其旅游业，这意味着什么？

欢迎俄罗斯游客：安塔利亚（ Antalya ）一家仿克里姆林宫酒店（2016年的资料图片）

欢迎俄罗斯游客：安塔利亚（ Antalya ）一家仿克里姆林宫酒店（2016年的资料图片）

(德国之声中文网) 战争和旅游实不相配。一旦爆发战争，人们通常不再有兴致旅游，交战国民更是如此。虽未参与俄罗斯入侵乌克兰的战争，但土耳其旅游业也势将明显感受到其影响，远在今夏旅游旺季前，已出现相关迹象。  

多年里，土耳其是世界上最受欢迎的度假目的地之一，而外国游客中很多是俄罗斯人：去岁约470万。德国排名第二，约300万。列第三位的便是乌克兰：约200万。那么，今年，至少俄罗斯和乌克兰的游客不会来啦？难说。   

无问询，无预订   

旅游业忧心忡忡。旅游胜地安塔利亚的一家旅行社老板索拉克(Firat Solak)告诉德国之声：“战争尤其影响酒店业。通常，我们在上一年的7、8月就基本被预订满了。但今年到现在，没有来自俄罗斯的询问，没有预订。”这主要同西方制裁俄罗斯有关。很多俄罗斯航空公司一直从西方公司租赁飞机。  

根据制裁措施，一旦此类飞机降落境外，就可能被没收。安塔利亚导游协会董事会成员亚尔辛卡亚（ Murat Yalcin Yalcinkaya ）承认，“最大问题是航班。以前，客人乘坐包机来安塔利亚，但现已不可能。”他表示，目前正设法解决这一问题。过去，每天能接到5000至9000客人，但今年5月，预计每天将只有500人左右。  

Bentour旅社总经理乌乌尔   

Bentour旅社总经理乌乌尔   

这是个“问题”    

这个“问题”就是：如何让俄罗斯游客进入土耳其？过去，他们一般是乘坐俄罗斯航空公司的飞机前往土耳其，假期结束后，又乘坐俄航返国。专事在土旅游项目的旅行社Bentour总经理乌乌尔（Deniz Ugur ）解释说，现在情况相反。比如，安卡拉当局正试图用土耳其飞机将俄罗斯游客带入，假期结束后再把他们送回国。土耳其希望保护旅游业这一重要经济部门。  

人们自然会问，这是否杯葛了西方制裁，并甚至可能会加强俄罗斯。乌乌尔不这么看。他指出：过去，营业额归俄罗斯，现在则归土耳其。该模式加强的是土耳其，削弱的是俄罗斯。这位旅游专家称，此举意味着土耳其输入购买力，附加值在土耳其境内实现。  

怎么支付？  

除了俄罗斯游客如何来土耳其，还有一个问题：他们如何在当地付款。万事达和维萨等信用卡供应商已中止在俄业务。这意味着，在俄罗斯发行的信用卡境外无效。但俄罗斯最大银行Sberbank曾公告，带有 “Mir”标志的现金卡--“Mir”是俄罗斯中央银行的一个支付系统--在土耳其和其他一些国家仍可使用。  

旅游安全专家基兹金

旅游安全专家基兹金

看来也会是这样。 A3M全球旅游安全评估公司的土耳其旅游安全专家基兹金表示，在土耳其，俄罗斯游客要么用现金支付，要么用“Mir”卡支付，万事达卡、维萨卡等都没法用，酒店和餐饮业者已为此做了准备。该公司为旅游经营者和跨国企业评估前往某些地区旅行的安全风险。 

尽管如此，俄罗斯游客数量仍会下降？  

不过，基兹金指出，尽管做出种种努力，3月份，俄罗斯游客比去年骤减近50%。在土耳其有良好关系的Bentour公司总经理乌乌尔说，土耳其方面预期，今年只会有150至170万俄罗斯游客，约为去年（470万）的三分之一。 

乌克兰游客数量预期更加不堪——从去年的近200万降至10万。而鉴于18至60岁男性不允许离开乌克兰，游客将主要是妇女、儿童及老年人，而且是从其避难国前来。 

目标：争取更多他国游客   

他国游客是否能予以补偿？比如，德国游客？德国旅游协会新闻发言人舍费尔（ Torsten Schäfer ）告知：“我们在土耳其的今夏预订量明显增加。东地中海——首先是土耳其和希腊——将比西地中海的西班牙增长更强劲，而西班牙一直是德国人最喜爱的度假目的地。” 

像这样一个没有其他客人的大型酒店游泳池，或有其魅力：一些游客可能会因人少而高兴（2020年的资料图片）   

像这样一个没有其他客人的大型酒店游泳池，或有其魅力：一些游客可能会因人少而高兴（2020年的资料图片）   

土耳其旅行社合作机构COOP TRR Int. AG首席执行官塞费尔（ Cumhur Sefer ）则不认为俄罗斯和乌克兰游客的减少缺口可以得到补偿。他说：“德国度假者无法填补俄罗斯游客留下的空白。如要填补这个缺口，人数必须增加一倍。然而，不会出现这样的情况。”  

Bentour总经理乌乌尔预期，在土耳其的德国游客将增加约40%，英国游客增约50%，波兰游客约60%。不过，或许大量游客会来自迄今人们不太重视的一些国家。旅游安全专家基兹金指出，今年3月，多数游客，即约13%，来自伊朗。该国此前在游客排名榜上位居第五。  

虽然他国游客有所增加、虽然做出了各种努力，但没有哪位专家认为，土耳其能弥补俄、乌游客的减少。对土耳其旅游业来说，这自然是一个大问题；但同这两个交战国相比，则只能算是小问题了。

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相逢土耳其：乌克兰难民与俄罗斯游客


 

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