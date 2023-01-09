或與台灣斷交？洪都拉斯公眾掀輿論戰

（德國之聲中文網）過去一週，台灣登上了其邦交國洪都拉斯的推特熱搜前三名；洪都拉斯的主流媒體，也湧現有關與台灣斷交、改與中國建交的討論，原因是1月1日在巴西新總統的就職典禮上，洪都拉斯外長雷納（Enrique Reina）與中國外交部副部長謝鋒舉行了雙邊會議。

雷納會後向當地媒體表示，對洪都拉斯來說，與中國企業發展貿易及投資關係至關重要，並提及自2011年起開始的帕圖卡（Patuca）水壩工程，盼中國能持續參與投資建設。

消息一出，洪都拉斯國內輿論隨即沸騰。 「他們現在也滿多人支持與中國建交的，因為這個水壩工程需要大量資金。」台灣數位外交協會理事長郭家佑說。數位外交協會是一個透過社群操作對國際行銷台灣的組織，對海外輿論風向了解甚深。

不過，為台灣媒體撰文的洪都拉斯籍專欄作家黃賀南（Fernando Ramos）觀察，現在的輿論焦點，已經從水壩投資案轉向「整個（與台灣的）外交關係。」他說：「目前可分成兩派意見，希望轉向與中國建交的人大多是商人，而主流媒體則高度展現出對台灣的支持。」

黃賀南補充：「商界人士主要就是專注在經濟利益。他們認為中國是世界最大的經濟體之一，與中國建交能打開廣大的市場。」

而當地主流媒體則發布了多則反對與台灣斷交的報導，其中一家《論壇報》的文章標題寫道：「洪台關係是國家發展長久以來的基石」。郭家佑在其Facebook上發文表示：「2022一整年，我們在洪都拉斯刊登了90篇關於台灣的正向報導新聞，而這90篇新聞，正在成為現在洪都拉斯外交輿論戰的素材。」

在主流媒體的對台支持下，多數洪都拉斯民眾也表態應維持與台灣的外交關係。黃賀南觀察， 「他們並不認為中國是敵人，而是他們的認知是『台灣就是我們的朋友』。」他表示，其大部分的親戚及政界友人皆指出，台灣長期以來都在洪都拉斯有難時伸出援手，並提供獎學金制度使民間受益。

不過，部份中國媒體以「洪都拉斯或將擇日與台灣斷交」為題報導此事。同屬拉丁美洲國家的哥斯大黎加日前也對洪都拉斯喊話，要求洪國跟隨其他中南美洲國家的道路，停止與台灣建交。對此，郭家佑說：「這已經不只是洪都拉斯內部的討論而已，巴西、哥斯大黎加都有加入討論。」

洪國政府保持緘默

台灣與洪都拉斯自1941年建交，至今已達將近82年。期間，尼加拉瓜、薩爾瓦多等拉丁美洲國家陸續與台灣斷交、轉而與中國建交，目前洪都拉斯是台灣在該地區碩果僅存的8個邦交國之一。

淡江大學拉丁美洲及加勒比海研究中心主任宮國威表示：「洪都拉斯一直都是台灣外交部較關注的國家，因為（與台灣關係）比較鬆動、搖擺不定。」他說：「洪都拉斯想跟台灣斷交的聲音一直很大，因為它是中間偏左的政府，在意識型態上跟中國會比較接近一點，但它跟美國關係也沒有不好，只是相對疏離。」

目前，洪都拉斯面臨嚴重的經濟危機及債務問題，急需中國的資金挹注。 「在潔淨能源這方面，中國是全世界最大的太陽能等設備出口國，他們也在很多拉丁美洲國家投資新能源的開發。」宮國威補充道。

不過，針對此次洪都拉斯與中國的外交會談，洪國總統府在發布完官方消息之後便未再表態。黃賀南表示，即使公眾輿論持續發燒，「政府自此一直保持沉默」，「我認為他們正在觀察人民的反應、輿論的走向，再決定該如何正式發言。」

郭家佑另指出，台灣與洪都拉斯建立關係的時間，比中國要久很多，「如果建交82年都還是會斷交的話，那說明台灣在過去沒有累積出太深厚的國際關係，或者說跟當地的政府關係不夠好。」

巴拉圭也岌岌可危？

另一個台灣在拉丁美洲的邦交國——巴拉圭，近日也成為討論焦點。 1月9日，台灣總統蔡英文接見了到訪的巴拉圭眾議院議長洛佩茲（Carlos Maria Lopez Lopez），讓巴拉圭與台灣關係再次躍上檯面，成為該國今年4月總統大選的熱門話題。

巴拉圭反對黨總統候選人艾裡格雷（ Efrain Alegre）曾在接受路透社採訪時受表明，一旦他當選，將終止同台北的外交關係，並同中華人民共和國建交。他表示，這將能夠推動巴拉圭兩大生產品——大豆和牛肉的出口業務。

智利國家政治暨戰略研究院教授向駿表示，針對巴拉圭與台灣斷交的可能性，有兩個發展重點值得關注。一是中國的外交策略，近期前任中國外長王毅，接棒楊潔篪擔任中央外事辦公室主任位置，成為外交體系第一號人物。向駿表示：「他（王毅）若想要有所表現的話，應該會對拉丁美洲邦交下手最重，而且台灣關係通常是巴拉圭選前討論的重大議題之一。」

二是由阿根廷、巴西、烏拉圭和巴拉圭共同組成的南方共同市場。 「目前烏拉圭希望可以進入中國市場，若另外兩個成員國加入一起施壓，巴拉圭應該是會擋不住。」向駿分析，去年10月，巴拉圭要求台灣對其投資10億美元，也是來自於未與中國建交的壓力。

不過淡江大學拉美研究中心主任宮國威看法相對樂觀。他認為以巴拉圭的政局來說，「應該還是執政黨紅黨繼續執政的可能性較大，所以不太預期斷交可能性會發生。」

但宮國威也強調，「不管是誰當選，巴拉圭的牧畜夜跟農業仍希望能打開中國市場，而中國是以開放市場來作為建交的交換條件之一，所以台灣勢必要持續關注這個問題。」

台美關係成關鍵

中國拉攏拉丁美洲國家的方式，長期以來都是以投入資金作為主，投資當地的農業、能源、基礎建設與港口等項目。

對此，宮國威指出，「我們預期中國的投入方式會愈來愈謹慎，因為他們沒有像是20世紀10年代感覺上那麼富裕了，也面臨比較多內部財政問題。」他續指：「不過要拿台灣的邦交國，就是另外一件事情了。」

宮國威指出，台灣在外交上能夠提供的援助與中國不同，台灣比較重視「下層結構」、著重社會面，例如協助窮人、創造就業等，而中國多強調「上層結構」，投資基礎建設、農業、再生能源等。兩者各有優勢，但部分開發中國家政府更偏好大型的投資案。

面對中國龐大資金的吸引力，台灣在全球為數不多的邦交國陸續開始搖擺不定。自2016年台灣民進黨執政以來，北京逐步升高對台外交打壓，截至目前為主，已有8個國家宣布與台灣斷交。

隨著邦交國數量的減少，向駿表示：「這會讓我們對美國更依賴，因為我們需要美國來制衡他們。」

郭家佑也表示，在洪都拉斯的輿論戰中，許多焦點仍放在與美國的關係，因為「台灣跟美國是同一邊」，若台美關係近期有所提升，這將是台灣可向邦交國強調及宣傳的重點。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。2022年9月底访问台湾时，巴拉圭总统贝尼特斯向台湾要求10亿美元的投资，以抗衡中国和国内的压力，此事引发巴拉圭未来是否会和台湾断交的疑虑。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

