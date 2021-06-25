或涉新疆强迫劳动 法国调查四服饰品牌

（德国之声中文网）中国新疆维吾尔人受迫害的议题在欧洲各国引起许多人权组织的关注。上个月底，法国司法单位针对可能透过维吾尔人的强迫劳动取得不法获利的四间跨国时尚品牌进行调查。法国媒体 Mediapart 指出，这是法国检警单位第一次针对维吾尔人权迫害议题展开行动。

人权观察之前表示，目前可能有超过一百万名新疆维吾尔人及其他少数民族穆斯林被关押於再教育营中，其中有不少人可能被迫进行劳动。中国政府否认这样的说法，强调这是当地政府大规模「扶贫计画」的一部分。

新疆棉花产量占全世界棉花供应量的五分之一，是国际时尚产业的重要原物料供应地。而这次遭指控的四间企业包含了 Zara 的西班牙母公司 Inditex丶日本迅销（Fast Retailing）旗下的法国 Uniqlo 公司丶法国时装集团 SMCP 以及美国运动鞋品牌 Skechers。

路透社报导指出，Inditex 否认这项指控，说他们有严格的原物料来源管控制度，并强调他们将配合法国检方的调查。Inditex 在一封公开声明中表示：「在Inditex，我们对一切形式的强迫劳动持零容忍态度。我们也制定了相关政策和规定，确保这件事情不会出现在我们的供应链之中。」

SMCP 也表示他们将配合法国检方调查，并否认涉入新疆强迫劳动的指控。该公司称：「SMCP与分布在世界各地的供应商合作，但我们在该地区（新疆）并没有直接的供应商。」

Uniqlo 同样也表示，在他们的供应链中并没有强迫劳动的现象。Skechers 则表示公司不评论进行中的调查，同时引述了在一份公司於三月发布的声明中，曾强调该公司有严格的供应商行为准则。

法新社报导，该控告是由法国的反贪腐组织 Sherpa丶非政府组织「清洁服装运动」（Clean Clothes Campaign）丶欧洲维吾尔人学院以及一位曾在新疆再教育营被关押的维吾尔妇女，在今年四月共同向法国司法部门提出。法国国家反恐怖主义检察官办公室内的「反人类罪部门」後来於六月底时正式启动调查。

今年四月，包含 Uniqlo丶H&M丶Nike及Adidas等多家跨国服饰品牌都曾因为公开表示不会采购来自新疆的棉花，而引发中国消费者的抵制，是近年来中国规模最大的抵制运动之一。如今新疆棉花的强迫劳动议题第一次在法国进入司法调查阶段，是否会引发另一起风波，仍有待观察。

（路透社、法新社）

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