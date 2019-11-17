“我胖我性感！”——说唱女星莉佐

（德国之声中文网）美国女歌星莉佐（ Lizzo）偏爱在舞台上穿尺度较大的性感服装，她的伴舞女郎们也各个高颜值，不在乎暴露身体。大尺码身材的莉佐，今年刚刚31岁，人气爆棚，自信满满，目前，她正如约来到德国，举办总共3场音乐会。

莉佐代表了品味，同时有些莽撞。来到德国演出的一周前，英国《时尚》杂志（Vogue）第12期把封面献给了她。画面上，莉佐身穿黑色范思哲短裙，其艺术剪影犹如女王一般的霸气。

"如果你看不见自己，便开始瞎想，哪点有问题了。"这是莉佐在接受《时尚》采访时说的，她认为，丰腴的女性，再加上有色人种，不容易进入观众的视野。她自己也需要多次在心理上战胜自我。

长笛，说唱，爱上自己的身体

1988年4月出生的莉佐原名为杰弗逊（Melissa Viviane Jefferson），从小便喜爱音乐，学习说唱。从12岁起开始吹长笛，成年后，在德克萨斯州学习古典长笛演奏。如今，无论她在哪里演出，长笛演奏均是她表演节目的一部分。2011年，莉佐来到明尼阿波利斯定居，成为当地说唱舞台的名流，甚至同王子（Prince）联合出版过唱片。她的第一张专辑《Lizzobangers》于2013年发行。

莉佐并不是从一开始就喜欢自己的身材。她在一次媒体采访中说过，一次过河时，绳索断裂，她狠狠地摔在地上。"当皮肤裂开后，我感受到她的价值。这是第一次发现了自己身体的爱。"这一感触启发她写下《My Skin》这首歌。

该首单曲收在2015年发表的第二个专辑《Big GRRRL Small World》里。而她目前最新的专辑是《Cuz I Love You》，里面的单曲"Juice"让莉佐首次取得国际突破。尤其令人刮目相看的是，这个专辑的封面上，以坐姿出现的莉佐全身一丝不挂，长长的黑发垂肩而下，深色的皮肤光洁而闪亮，目光直对观众。面对这个世界，莉佐完全不设防，但她却是那样自信，不可侵犯。

拍裸体照，"怎么能是女权主义者？"

在对美的追求接近狂热的时代，社交媒体上充斥了完美的脸蛋、洁白的皮肤，而莉佐却上演了一台与之截然相反的表演。她对《滚石》杂志说，"每人都肩负着自己的包裹。我之所以做这些，是让女孩子们今后不再为自己的身材害羞。"

莉佐享有很高的知名度，即便如此，对她的批评并非少见："她裸体拍照，只穿内衣上场，怎么好意思称自己是'女权主义者'？"

莉佐对此沉着地回答说，女权主义也在发展进步。过去，它只是拒绝性欲，如今，不是拒绝，而是掌握。公众场合里，女性身体表现的形式应该是多样的。"作为身体肥胖的女人，穿紧身衣上场，不是为了出售身体，而是声明'有话要说'，即'粗壮的大腿可以救命，叫我小花吧'。"