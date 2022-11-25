“我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

父母的支持

Vivan正在给妈妈讲每天往哪里注射激素。她的计划得到了父母的支持和尊重。所有费用都由Vivan自己承担。取卵、药物和检查等费用总计在2600到3900美元之间。此外，她每年还需要缴纳160到320美元储存冻卵的费用。