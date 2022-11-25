“我给自己的保险” 一位台湾女性冻卵的故事

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按照台湾现行法律，只有已婚女性才被允许用冻卵来进行人工生殖。尽管有这一限制，过去三年里，想要冻卵的女性却大大增加。让我们来看看33岁的Vivian Tung的故事。
Vivian是一名成功的市场部经理，单身。33岁的她想冷冻卵子，为今后留一条通过人工生殖怀上宝宝的路。她说，台湾女性现在越来越独立，以事业为重，不想只为了生孩子而结婚成家。
台湾的生育率去年为0.89，代表一位妇女生不到一个小孩，是全球生育率最低的地区之一。和大陆不同，台湾的单身女性也可以冻卵。不过，只有处于已婚状态的妇女才被允许用冻卵进行人工生殖，未婚女性和同性恋伴侣则不行。
像Vivian这样的女性希望民主制度下的台湾当局今后能够改变法规，让未婚女性也有机会生育孩子。 冷冻卵子的过程需要两周时间。这名护士正在向Vivian展示如何使用激素注射剂。
Vivian必须自己注射促排卵药物。此外，她每两三天就得到医院验一次血，检查激素水平和卵细胞发育的情况。
Vivan正在给妈妈讲每天往哪里注射激素。她的计划得到了父母的支持和尊重。所有费用都由Vivan自己承担。取卵、药物和检查等费用总计在2600到3900美元之间。此外，她每年还需要缴纳160到320美元储存冻卵的费用。
去年，台湾新开了十几家提供卵子冷冻服务的中心。 台湾第一家卵子库——送子鸟生殖中心创始人赖兴华表示，新患者的数量同比增加了50%，该生殖中心已为800多名女性冷冻了卵子。
卵子成熟后就要进行手术。 手术过程中，医生将一个超声波探头插入患者阴道，并将针头刺入卵巢，吸出任何可见的卵泡。 薇薇安的父母陪同她去医院。
生殖医学中心主任李一平（音）为Vivian进行了手术。 他认为现在是修改法律的绝佳机会。 卫生部专家陈立川表示：“我们计划首先进行全面评估。这是一个复杂的伦理、医学和法律问题，影响到许多利益相关者。”
40分钟的手术结束了，Vivian还有强烈的痛感，回家后于是吃了止痛药。她说：“我真的感到放心。以后如果有机会，如果想要孩子，那么至少我还有机会。”
台大医院的一项研究显示，过去三年里，台湾35-39岁的女性中选择冻卵的人数激增86%。有两个地方政府已开始为冻卵提供补贴，但每年只有 1400 个名额。
胚胎学家致力于创造可存活的胚胎，用于体外受精移植或冷冻并供以后使用。 2019年，台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法化的地区。 2023 年 5 月，同性伴侣被赋予共同生育或收养孩子的权利。
这是手术后Vivian在家吃的第一顿饭。 她希望，几年后，台湾的法律能够根据当前的趋势以及人们对这个问题认识的提高而放宽。 目前，台湾只有约4%的非婚生子女，而在对非婚生子女更包容的美国，这一比例约为 40%。
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