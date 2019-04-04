我的融入史（20）：民以食为天

（德国之声中文网）来德国前夕，我每周去北京丽都假日酒店给一个德国人上中文课。丽都酒店当时是德国人的"殖民地"。为照顾德国人的需求，酒店一进门就是一家德国食品店。第一次去的时候，我毫无思想准备，差点儿被浓重的奶酪气味熏倒。后来每次到了酒店门前我都深吸一口气，之后摒住呼吸，直到走出电梯。

到了德国，这里并非到处是刺鼻的奶酪味儿，我感到一阵轻松。大学食堂的菜肴也大多与奶酪无关。不过，它们仍然不合中国人的胃口。大概我的德国同学对我这个横挑鼻子竖挑眼的中国人忍无可忍，因为我几乎每顿饭都提意见。比如："菜一定要煮这么烂吗？""一碗汤就是一顿饭了？"最不可思议的是米粥，全凉，而且没有青菜搭配。不过，至少这样的一顿避免使用刀叉。

使用餐具是门学问

开始使用刀叉很不习惯。不管是卡塞尔式煎肉还是莱茵地区的牛肉块，科隆特产猪肘子就更不用说了，单是肉的块头儿就让我肃然起敬。我经常是先行注目礼，不知从何下手，更不知怎么把它消灭掉。

不久我发现，卡塞尔煎肉或莱茵牛肉块都不过是热身。真正的挑战是牛排。我笨拙地出刀，左攻右击不得要领，直到脑门儿冒汗，这块"鞋底子"才勉强吃下一半。

下一次牛排宴，我学德国朋友点半生不熟的，结果粉红色的肉丝间仿佛看到了鲜血，继而整只动物浮现眼前。太野蛮了！

颇具德国特色的“黑暗料理” 血肠 德国不是吃血肠的唯一国度。但只是在这里，炸成条状的它，被拌以土豆泥、洋葱和苹果酱，堂而皇之，取名“天与地”（Himmel und Erde），上得餐桌。还有，您是否听说过“死奶奶”（Tote Oma）这道菜？它是煮烂的血肠配上土豆和酸菜，实为前东德一大经典家常菜。

颇具德国特色的“黑暗料理” 碎彼得 本来，人们不该吃生肉，甚至欧盟也发出相关警告。然而，一旦“碎彼得”—肉末拌洋葱—上桌，很多德国人便难挡诱惑。一般的吃法是，把这种生拌猪肉抹到切开的半片小面包上，撒以盐粒和胡椒粉。作为经典名菜，碎彼得适合每一种冷餐会。上世纪70年代，人们还很爱把它作为“生肉末刺猬”（Mettigel）款待客人。

颇具德国特色的“黑暗料理” 土司夏威夷（Toast Hawaii） 一片土司，盖上火腿肉、一片菠萝及软干酪，再加一粒鸡尾酒樱桃，然后，置入烘箱：土司夏威夷便大功告成。发明这一创意小吃的是上个世纪50年代的电视大厨克来蒙斯·威尔门罗德（Clemens Wilmenrod）。10年后，一位加拿大/希腊餐馆老板开发出夏威夷比萨饼，直到今天，对很多人来说，它都是一种口味上的北调南腔。

颇具德国特色的“黑暗料理” 母猪肚（Saumagen） 这道菜是指填上土豆、煎肠末、蛋和香料的母猪肚。方子起源于莱茵兰—普法尔茨州，前联邦总理科尔的家乡。科尔任期内，他曾以自己喜欢的这道菜招待过多国政要，其中就有撒切尔、戈尔巴乔夫和里根。

颇具德国特色的“黑暗料理” 肉冻遂尔策（Sülze） 用透明冻胶腌制的猪肉或家禽肉做成的这道冷菜，并非人见人爱。尤其是，在制作时，常要用上猪头、小牛蹄，以至舌头或心脏。瑞士人将遂尔策叫做“皮胃”（Schwartenmagen）或“猪奶酪”（Schweinskäse）。

颇具德国特色的“黑暗料理” 音乐奶酪 这一特色菜来自黑森州。它浓浓的酸奶酪气味儿需要适应才行。外地人常会对它起疑。上桌时，它通常拌以洋葱、置入醋汁。吃时，人们按传统只用餐刀而不使叉子，配以一小杯苹果酒。

颇具德国特色的“黑暗料理” 海员杂烩“拉布斯考斯”（Labskaus） 最初，这道源于北德的菜肴曾是穷人菜。捣成浆状的牛乳、红菜和土豆放在一起，烧烂后，送上桌来。一眼看去，它不会让人流口水。所以，在餐馆里，会给游客们先来一小份尝尝。在特色餐馆里，配上荷包蛋、腌小鲱鱼和黄瓜的拉布斯考斯正重新走俏。

颇具德国特色的“黑暗料理” 熏鳗 它看上去有点儿像蛇，血且有毒— 乍听之下，人们不会有胃口。尽管如此，鳗鱼在众多饮食文化中都上了菜单。在北德，熏制鳗鱼乃是精美食品。

颇具德国特色的“黑暗料理” 腌鲱鱼卷 以醋和盐腌制的小鲱鱼卷，配以洋葱或腌黄瓜。虽说并非每个德国人都是腌鲱鱼卷的粉丝，但吃下这道菜，一夜困倦便告全消。若想吃酸的了，孕妇们会很愿意点它。

颇具德国特色的“黑暗料理” 螨虫奶酪（Milbenkäse） 事涉菜单，德国人不如亚洲人那么喜欢试验拿昆虫和蠕虫取名，但“螨虫奶酪”当属例外：它产于萨克森—安哈尔特州的维尔希维茨（Würchwitz），并要存放在盒子里至少3个月。在这段时间里，螨虫吞噬皮层，其津液使生奶酪发酵。

颇具德国特色的“黑暗料理” 芥末点心 最后，再介绍一种美味，以抵消螨虫留下的不好印象。称为柏林人（Berliner）的这种点心，在勃兰登堡亦被叫做平底锅点心，通常饰以各种花绿饰物。不过，在狂欢节或除夕等特殊日子里，人们有时也会在里面放入芥末，—可惜，从外面看不出来。



餐桌上的尴尬

由于出国前没有学习餐桌礼仪，因此犯忌是早晚的事。第一次和德国男友的家人共进早餐时，我用刀把果酱抹到面包上之后，就势把刀舔干净。男友的弟弟开心地观察着我的一举一动，笑问："中国人都舔刀吗？"我马上意识到犯了规，脸涨得通红。不过我不打算道歉：我上哪儿知道这么多的规矩？我心里对这个心直口快的男孩子说：等你有朝一日用筷子，没准儿把米粒儿吃到鼻子里呢。为了挽救中国人的名誉，我故作镇静地说："中国人吃饭不用凶器。"

说到中国，我一下子柔肠百转。我想起了姥姥和妈妈的拿手菜，想到宫保鸡丁和北京烤鸭。那时德国中餐馆提供的大多是德国化的中餐，吃起来很不过瘾。我真后悔在家里没有跟妈妈学做饭。中国人有句老话：民以食为天。现在我的天快塌下来了。

电话烹饪指导

在忍饥挨饿之前，我突然想：为什么不学做饭呢？总不至于比德语更难学吧？于是我去超市买了肉、菜、盐和胡椒粉，接着拨通了北京家里的电话。妈妈给我开了越洋烹饪速成班，不过收学费的不是她，而是德国电讯公司。当时该公司享受着垄断地位，国际长途收费毫不手软。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第10名：奶油圆蛋糕 Gugelhupf 德文是Kugelkopf（圆头圆脑）的方言写法Gugelhupf，特点是用空心的螺旋纹形模子做成皇冠形蛋糕。原料除了面粉、奶油，白砂糖还有葡萄干、杏仁、牛奶、鸡蛋等。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第9名: 黄油派 Butterkuchen 这款蛋糕面粉活黄油，然后平铺烤盘，上面还要撒上必不可少的碎杏仁。烘焙后要冷却再食用，口感松软，

德国大众爱吃的10款蛋糕 第8名: 果仁蛋糕 Nusskuchen 这款蛋糕尤其在秋冬食用较多，不可缺少的成分是榛子。面粉里由于混入榛子果仁，让面饼更蓬松、宣软。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第7名: 李子蛋糕 Pflaumenkuchen 李子是德国常见的、本土产量高的水果，因能促进胃酸和胃消化酶的分泌，也被认作是很健康的水果。以李子、杏子等为主料的蛋糕在德国很受欢迎，烘烤之后的果汁渗进面饼、果肉更加松软，也增加蛋糕的弹性和甜味。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第6名: 大理石蛋糕/双色蛋糕 Marmorkuchen 之所以叫大理石蛋糕，使因为蛋糕切开的剖面带有类似大理石似的深浅混合花纹。大理石蛋糕一香草、巧克力口味为主，必不可少的配料还有柠檬和红糖。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第5名: 蜂蜇蛋糕 Bienenstich 蜂蜇蛋糕最早出现在文字记载里是15世纪的事了，为什么叫蜂蜇没有一个统一说法，但是这款蛋糕是德国很家常的一款，要做的成功，关键在夹心要做的好。而夹层材料主要是蜂蜜、鲜奶油、香草布丁和鱼胶片。蛋糕上面铺一层杏仁片再刷蜂蜜。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第4名: 苹果派 Apfelkuchen 这也是款德国家常的水果馅饼，主料是苹果，也有人根据个人口味加入葡萄干、肉桂甚至奶酪。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第3名: 巧克力蛋糕 Schokoladenkuchen 巧克力蛋糕有很多花样，最著名的有德国黑森林蛋糕、奥地利萨赫蛋糕。传统的德式巧克力蛋糕面糊里只活蛋清、加入液体巧克力（而不是粉状），蛋糕上面可再加上水果点缀。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第2名: 草莓蛋糕 Erdbeerenkuchen 草莓蛋糕的底托没有什么特别的不同，一般来说是面粉、鸡蛋、白砂糖和布丁。上面铺满草莓，再淋上一层果胶，让蛋糕看上去闪闪发亮，十分诱人。

德国大众爱吃的10款蛋糕 第1名: 起司蛋糕 Käsekuchen 又称起士蛋糕、乳酪蛋糕，柔软的上层混入了芝士和奶油。起司蛋糕的提托通常用饼干为料。这种蛋糕口感非常绵软细腻，是喝咖啡、喝下午茶的好搭档。 作者: 谢菲



几周之后，我开始享受自己下厨房的成果。中餐其实真不难做，盐和胡椒足够，也许再加上酱油。当生命危险被排除之后，我也渐渐地发现了一些德国风味的可口菜肴，比如圆白菜卷肉加土豆泥、圆白菜卷肉加皱叶卷心菜，当然还有圆白菜卷肉加紫叶甘蓝。

我发现，德国菜系里口味较重的更对中国人的胃口，比如大豆加熏板肉、炖猪颈、炸香肠加酸菜，当然还有炸香肠加皱叶卷心菜和炸香肠加紫叶甘蓝。德国蔬菜的种类实在少得可怜。

不过，蔬菜的匮乏由蛋糕的多样来弥补。我最喜欢蜂蜇糕（撒一层杏仁屑的奶油蛋糕）和黑森林樱桃。对奶酪我也不再是如临大敌，不过我只接受那些看起来像奶酪、吃起来没有奶酪味的品种。