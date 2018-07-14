 我的融入史（19）：入乡随俗 | 文化经纬 | DW | 30.03.2019

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文化经纬

我的融入史（19）：入乡随俗

张丹红开始熟悉德国的大学生活，并很快如鱼得水。她在大学食堂做出的一个决定可能对她的一生产生了关键性的影响。

Zhang Danhong Portrait (vvg-koeln)

（德国之声中文网）当我第一次和德国同学一起走进学生食堂的时候，一位同学说："那儿是中国人桌。你想坐过去吗？"我看到一个两张桌子拼起来的长条桌，大约20名同胞一起就餐。我当然想过去，毕竟好多天没有听到中文了。不过犹豫片刻，我做出了另外的决定："不。我和你们一起吃。"我当时想，来德国读书，并不是为了马上又和中国人扎堆儿。

我当时没有意识到这个决定对我未来的生活可能带来的影响。因为它使我丧失了结识潜在中国男友以及中国丈夫的可能。我没有想到，全科隆最智慧和年龄与我最般配的中国男人正聚在一起。

不过说心里话，我连是否结婚都没有想好，更没有非中国人不嫁的决心。出国之前妈妈对我说，希望我和中国人结婚，理由是中国人比欧洲人更讲道德。我认为这样的结论过于简单粗暴。总而言之，在犹豫是否去中国桌与同胞聚会的那一刻，我丝毫没有对未来的婚姻做站略性考虑。我打算融入德国人的生活，于是便留在了德国同学身边。幸好我没有任何的语言障碍。

Dortmund Volle Mensen in NRW (DW)

跟中国人吃饭还是和德国人吃饭？ 这是许多留德华人需要面对的问题

买单时的男女平等

结识了越来越多的德国人，我没有感觉出他们和中国人之间有什么本质的区别。仔细想想，区别倒是有一个：在德国，男女出去吃喝各自结账；而在中国，男人一般认为让女孩子花钱有损自己的尊严。也许德国男人被女权运动搞烦了，于是对女性说：既然你们要平等，那就买单时也一视同仁。

换句话说，刚来德国的时候，"分开付"这句短语对我来说也算是个小小的文化休克，不过真的很小。因为我很快发现了各结各帐的好处：几个人一起出门的时候，男士们没有竞争压力，不用为表明谁更慷慨而争得面红耳赤。中国人现在越来越接受这种结账方式，并称之为"AA制"。

渐渐我也开始去舞厅了。其实在北大读书的时候，三天两头儿有舞会。两者的区别是：中国人更多跳舞，德国人则更多狂吼。如果一首歌大家都熟悉，那么德国人就扯开嗓子一起唱。五杯啤酒下肚，"唱"就过渡到"吼"了。有一次我和一个中国女友去一座大学生钟爱的迪斯科舞厅。音乐声和德国同学高歌声的混合体使耳朵隐隐作痛。不知我们两人当中谁先开始高呼国骂。后来我们把在国内难以启齿的脏话全吼了出来，那股痛快就别提了。在这一刻，我终于明白了德国人扯着嗓子狂吼的意义：是为了把学业和生活的烦恼全部释放出来。旁边的一名德国男同学用异样的目光看了我们一眼，我们互相投以会心的微笑。

Kolumne Zhang Danhong | Erste Klausur in Deutschland (DW/Zhang Danhong)

笔者张丹红在德国交上的第一份考卷

一醉方休

无论在中国还是德国，聚众狂欢都是大学生活的重要组成部分，区别只是频率和长度。一般来说，中国大学生比不上德国的同龄人。因为我们没有那么多时间。中国人对学业更加重视，因为中国的大学普遍中学化。大学分班仍然普遍，学期数量有明确规定。谁要是太不把学业当回事了，有可能留级直至被开除。

德国大学生可没有这些烦恼。当我上世纪80年代末在科隆大学读书的时候，德国的大学就像童话中的极乐乡：没有学费，大学生享受各种优惠，可以改变学习地点和专业，学习时间可以抻长到永远。

拥有如此多的自由和特权，让大家专心学习几乎是无理要求。如果我说对这样轻松的大学生活心怀不满，那么这是违心话。寒窗苦读15年之后，我欣然接受了德国大学的节奏，并经常利用周末去探索其他城市。考试前几天回到学习状态就足够了。第一门考试，我竟获得一百多人里的最好成绩（总分130分中的126分）。

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