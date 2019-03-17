 我的融入史（18）：学生宿舍里的外星人 | 非常德国 | DW | 23.03.2019

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我的融入史（18）：学生宿舍里的外星人

在科隆度过第一个周末之后，张丹红搬进了大学的学生宿舍。她在那里度日如年。两个月之后，她另寻栖身之地。

Zhang Danhong Portrait (vvg-koeln)

（德国之声中文网）1988年10月3日，也就是中国人民的老朋友、前巴伐利亚州长施特劳斯逝世的那一天（这一噩耗我是几个星期之后才得知的），瑞先生的儿子Stefan先陪我去大学的秘书处办理各种手续，之后带我去科隆郊外的学生宿舍。那几座六、七层高的筒子楼让我首先想到东德，接着是北京。灰色的天空和灰色的高楼构成一种让人不太舒服的和谐。

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我虽然没有指望着能住上五星酒店般的地方，但眼前的单调仍然让我感到有些失望。彩色的小楼、绿色的草坪，甚至再来一些鲜花，这是我对资本主义世界学生宿舍的想象。没想到资本主义国家的大学宿舍外观还比不上北大的楼群。

我的房间在五层。里面的设施不能再简单：一张床、一张桌子、一把椅子、一个衣柜、一个水池 - 没有热水。这虽然也与奢侈毫不沾边，但是与北大的六人宿舍相比，这明显是升级版。最让我欣慰的是：这里楼下没有传达室，没有人督促男性访客在晚上11点之前离开。

男女混居

不过第一天我就发现自己的这种想法多么可笑。我搬进来的宿舍楼里不是需要道德卫士守护的女生楼。白天我在楼道里遇到的男生是和我一样缴了房租的，不必在夜半钟声之前销声匿迹。

对于我这个习惯了男女生分住的中国人来说，先要适应男女混居不说，新环境要求我的是从零到一百的大转弯：我是所在楼层的唯一女生，厨房、厕所和浴室要和15名来自五湖四海的男生共享。

宿舍楼的国际性也体现在公共厨房的味道上。每次我走进那个通风不畅的房间，总会嗅到叫不出名字的佐料和不知哪种动物身上的肉味。而且我经常怀疑保质期已过。在初到德国的头几天和头几个星期，我是多么怀念中餐的香味。

Symbolbild Frau mit Laptop auf Wiese (Fotolia/Franz Pfluegl)

天好的时候，学生们都喜欢在校园的草坪上晒日光浴

还有一个常常让我摒住呼吸的地方是厕所。这倒不是因为那里的气味，而是一个简单的事实：由于我们楼层只有我一名女性，所以每次去卫生间都感觉是去男厕所。每当听到有人在我后面进入卫生间的声音（当然人家不是故意让我为难），我总是尽可能憋住气，一点儿动静不出。这时候我发现小时候去游泳班的好处有多大 - 1分钟或1分半不呼吸根本不成问题。这时我总是庆幸德国的卫生间不是中国那种蹲坑式、开放型的厕所。

拒绝融入

淋浴幸好隔成了单间，不像中国的公共澡堂。尽管如此，我还是不希望有人与我同时沐浴。这并不难。我很快发现，两点到三点之间是最佳淋浴时段。按照洗澡的时间习惯，我们可以把人分成三类：早洗者（大多数德国人）、晚洗者（大多数中国人）和午洗者（睡懒觉的）。两点到三点之间，大多数同学在上课；天好的时候大家都出去享受阳光浴。于是我选择在下午没课的日子淋浴。

对楼层里的男同学来说，我也许像个外星人：不做饭，不洗澡，甚至不上厕所。我不渴望和他们聊天，对出去喝酒跳舞的邀请也一概拒绝。我特别想家，很想买张机票回北京。当有一次邻室同学半夜敲我的门、说他忘带钥匙的时候，我下决心搬走。

后来我知道，在德国学生宿舍里，半夜敲别人的门是家常便饭，不属于性骚扰；同时忘带钥匙也是大学生日常生活的一部分。

 

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