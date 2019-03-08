 我的融入史（17）：科隆 ——一个寂静的城市 | 非常德国 | DW | 17.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

非常德国

我的融入史（17）：科隆 ——一个寂静的城市

30年前张丹红来德国的一路上都有好心人帮忙。不过到了目的地科隆的第二天，她便感受到第一场文化休克。

Zhang Danhong Portrait (vvg-koeln)

（德国之声中文网）在经过北京-莫斯科-东柏林-西柏林、再转乘火车的奥德萨之旅后，我于一个周六的晚上到达终点站科隆。当初年轻气盛、做事欠周，在北京买了一张最便宜的单程票，就稀里糊涂地上了飞机。我没有想到如何从东柏林前往科隆，也没有考虑在科隆的第一夜住在哪里。我对一个文明德国的信任似乎没有边际。迄今天使们寸步不离。她们会继续保护我吗？

看来答案是肯定的。我刚下火车就一眼看到站台上的瑞先生及其夫人。"欢迎来到我的家乡！"瑞先生热烈拥抱我。他的重音放在了"我的"上面，确实，迄今我见他都是在"我的"家乡。"接到曼海姆年轻人的电话，我们就上路了"，瑞夫人微笑着说。他们先在大教堂附近替我找了一家宾馆，之后就来到站台等候。网订酒店在当时都没有进入科幻阶段。

瑞先生有一个好消息和一个坏消息：他的秘书帮我联系好了一间学生宿舍；但大学秘书处周日关门。这意味着我将在旅馆住两夜，不过这总比在莱茵河畔支帐篷要好得多。在旅馆告别的时候，瑞先生说，周一上午他儿子会来接我，先陪我去大学秘书处办手续，之后带我去学生宿舍。看着善良的瑞先生，我突然怀疑是不是我爸爸乔装尾随我来到了德国。

从电锯到教堂的钟声

在北京的最后几个月里，每天清晨我都被刺耳的电锯声吵醒 - 居民楼里第一批达到小康水平的邻居开始全面装修。到科隆的第一个周日，我生平第一次被一阵震耳欲聋的教堂钟声唤醒。钟声渐息后，树上的小鸟叽叽喳喳不停。旅途的劳顿一扫而光，我打算利用这个周日探索一下至少是我未来几年的生活地点。

Kölner Altstadt und Rheinpromenade (DW/F.Görner)

与北京相比，科隆不过是座大村子

旅馆所在的街道静悄悄的。是怎么回事呢？看看表 - 11点，睡懒觉的也该起来了吧？我估计尽管旅馆地处市中心，但这条街不过是个小巷，人迹罕至。可是当我走上大教堂旁边看似主要商业街的Hohe Straße，仍然没有几个行人的时候，我开始感到不安了。科隆市民都去了哪里？该不会被疏散了吧？灾难即将降临吗？我想起了王府井大街，那可以说是北京的Hohe Straße。每到周日，那里比平日更加熙熙攘攘，摩肩接踵，因为周日大家有更多的时间和逛街购物的闲情逸致。

突然我在科隆的王府井大街发现了一家中餐馆，而且好像还在营业。我像发现救命稻草，不假思索地走了进去。见到一位跑堂，我马上提出了困惑我半个多小时的问题："出什么事了？为什么街上行人寥寥无几？"他大概心里在笑话我，不过仍然保留了亚洲式的礼貌。他耐心告诉我，周日全德国的商店都关门。这有宗教和历史的原因。德国人这个时间一般在教堂、在家里或外出郊游。

北京与科隆-不可同日而语

疑团解开，我吃了碗馄饨，继续对科隆的探索。感觉每50米就是一座教堂，这么多教堂应当能够装下几十万科隆市民。我拐进另一条商业街，没有多远就走到了头儿。两条街加起来大概也就是王府井的三分之一。我本以为科隆是个大都市，可是在北京面前，科隆不过是座大村子。

在科隆的第二个夜晚，我梦见没有人来火车站接我。我拖着沉重的箱子，漫无目的地走在街头。我想找一家旅舍，可外面看上去都是漆黑一片，既看不到服务台，也没有一个人影。

 

相关内容

Zhang Danhong Portrait

我的融入史（16）：德国好人 08.03.2019

30年前，张丹红乘坐东德航空公司的班机顺利到达东柏林。不过，距离目的地科隆仍很遥远，因为她先要从一个德国前往另一个德国。一路上，她遇到了助人为乐的德国人。

Zhang Danhong Portrait

我的融入史（15）：“你活腻了？” 02.03.2019

得到科隆大学的录取通知书和联邦德国的签证之后，张丹红面临的下一个问题是：机票。她做出了一个令西德朋友不解的决定。

Zhang Danhong Portrait

我的融入史（14）：进军科隆 24.02.2019

有时候人需要一个外力推动，才会走出酝酿已久的一步。张丹红30年前来到德国，归根到底是缘于一个谣传。

广告

德国什么工种最辛苦？

做什么样的工作，跟每年休多少病假有很大关联，比如，收垃圾的工人病假最多，大学教师病假最少。总体上，病假比例在上升。  

墙外文摘：57岁的“台湾女孩”

有评论认为，57岁的“台籍”全国政协港区委员凌友诗自称女孩，因为她的谈话对像是权力机构，就是一班万岁的老头子。  

"黄背心"运动再现骚乱 马克龙誓言严惩暴徒

法国"黄背心"运动本周末的示威再次出现骚乱。总统马克龙中断滑雪度假提前返回巴黎，并宣布要对过激行为采取果断行动。  