我的融入史（16）：德国好人

（德国之声中文网）弗劳克和哈内斯这一对年轻人来自曼海姆。哈内斯在当地大学读企业管理，弗劳克是药店店员。飞机上，他们坐我前排。他们听到了我和那位东德好心人的对话，得知我只身一人来德国，主动表示愿意陪我一起乘过境大巴前往西柏林，之后再与我一起乘一段火车。他们将在汉诺威转车，我则可以直达科隆。此时我真庆幸我没有选中马格德堡或者凯瑟斯劳滕大学。

在东柏林舍内费尔德机场因行李被人误拿而耽搁了整整一个小时之后，在过境大巴等候厅里发现弗劳克和哈内斯的时候，我心里一阵轻松。"答应你当然就会等你"，弗劳克微笑着说。好像耐心等候一个陌生的中国女人是最天经地义的事情。

西柏林-一个别具特色的西德城市

我们是在1988年10月1日早上抵达西柏林的。这个举世闻名的城市好像遭了劫 - 商店橱窗破碎，玻璃片遍地。哈内斯看到我脸上的惊愕，有些不好意思地说："西柏林与其他西德的城市不同。估计昨天这里有人游行。"

两人首先去自动提款机取钱，没有成功 - 三个星期中国游之后，他们忘记了银行卡的密码。不久前同样的事情发生在我身上时，我不由得想起了弗劳克和哈内斯，并自我安慰着：这并不是年纪的缘故。幸好弗劳克还带着信用卡。她用信用卡付了我们的早餐和他们的火车票。

从西柏林驶出的火车首先经过大片东德地区。那一栋栋灰色的板楼让我想起北京。突然，五颜六色取代了灰色：黄色、绿色和粉色的小楼阳台上，各色秋天的花卉争奇斗艳。"我们现在进入了联邦德国"，弗劳克不无自豪地说。她大概希望这一幅幅美丽的画面能够抵消西柏林给我留下的不良印象。

也许我下意识地感到德国之行已经基本大功告成，前所未有的疲劳使我睁不开眼睛欣赏窗外的景色。不知过了多久，我被哈内斯唤醒。我一时记不起自己身处何地，为什么周围都是高鼻子的德国人。哈内斯抱歉地说："我不想打扰你。可是下一站就是汉诺威了。我们想知道你到了科隆是否有人接你。"我睡眼惺忪地回答："没有。我在科隆附近有个朋友。可是走之前没来得及通知他。"哈内斯像对他的小妹妹说话："唉，说你什么好！把他的电话号码给我。我们在汉诺威给他打电话。如果你运气好的话，他没有借这么好的天气去郊游。"

也许我要对年轻的读者做个说明：1988年的时候还没有随时随地可以通话上网的手机。因特网是三年之后才发明的。我把瑞先生的电话号码翻出来交给哈内斯并答应这一对热心人等一切安顿下来之后一定去曼海姆找他们。

处处有"雷锋"

车厢隔间里只剩下我一个人。我回想抵达德国的第一天，对那位东德绅士和曼海姆的这对年轻人感激不尽。我们中国人习惯把助人为乐者称为"活雷锋"。在德国好像到处都是雷锋。

弗劳克和哈内斯联系到瑞先生了吗？瑞先生会来接我吗？火车缓缓驶入终点站 - 科隆。我已经能看到那座大教堂，两个塔尖直插晚霞。那么壮丽动人！我好像被注射了兴奋剂：我到达了目的地。我将开始在德国的冒险！