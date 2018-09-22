 我的融入史第二篇： 万能的爸爸 | 非常德国 | DW | 30.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

非常德国

我的融入史第二篇： 万能的爸爸

读完歌德"浮士德"的中文译本之后，张丹红对没有学成德语还是感到有些遗憾。不过没想到下一次机会很快降临。

Zhang Danhong (Volker Glasow)

本文作者张丹红

（德国之声中文网）"浮士德"显然超出了一个十岁孩子的理解能力。但即使隔着一层中文翻译，我也能感受到歌德诗句那令人震撼的美感。记得有一次我一边读"浮士德"，一边啃一块硬邦邦的蛋糕。说起蛋糕，我认为中国人将全部的想象力和创造力投入到了烹饪各种菜肴，对甜点却有点儿漫不经心。蛋糕在我小时候儿只有一种：圆滚滚的鸡蛋糕，几分钱一个。尽管如此，它仍然属于奢侈品，父母舍不得吃；而当蛋糕硬到能当凶器的时候，孩子也舍不得扔。我看书入了迷，对蛋糕的味道全无知觉。当只剩下一小块儿的时候才发现整个蛋糕已经被蚂蚁蛀空了。我至少咀嚼了上千只蚂蚁！不过除了震惊和恶心之外，这一次计划外的蛋白质摄入并没有给我造成什么伤害。直到今天，一提到"浮士德"，我仍然不由自主地想到蚂蚁。

更多阅读：我的融入史:一听钟情

读"浮士德"的中文版，还引发了我的另外一种情感 - 对德语的渴望。翻译都让我如此陶醉，原文该是怎样的美不胜收？！是德语的魅力还是歌德诗情的魔力？还是两者兼而有之？假如我爷爷干庄稼活儿的能力略微强一点儿，秋收的时候不用雇帮工，那么我现在一定坐在外国语学校窗明几净的教室里，可能已经会读原版的儿童文学作品了。生平第一次我对无缘见面的爷爷产生了不满。

新时代开始

正当我的思绪在歌德、爷爷、浮士德和蚂蚁之间徘徊的时候，1976年10月初的一个晚上，爸爸对我耳语：四人帮被逮捕，文革结束。一切都会好起来，爸爸神采飞扬地宣布。我当时没有想到，外国语学校的大门不久又对我敞开了 - 至少是开了一条缝。

当时正准备中学升学考试，这是文革后教育攻势的一部分。当时北京的中学划分为三类 - 市重点、区重点和普通中学。一所小学升市重点的学生越多，该校的校长就越有成就感。不过1978年夏天，外国语学校突然在全北京统一招生，打乱了小学校长们的计划。

听到这个消息，我顿时心花怒放。这一回不再审查祖父辈的阶级成分，而是考试成绩说了算。据说学校将推荐三名优秀学生参加外国语学校的招考，我坚信自己将是三人中的一个。但是我估计错了。回到家里，失望的泪水再也控制不住。

为女儿摘星捧月

我爸爸属于那类将女儿幸福视为自己最高使命的父亲。第二天他就去找小学校长。"您女儿是唯一有把握考上市重点中学的学生，所以我们不能让外语学校把她要走"，校长直截了当地说。爸爸反驳：更重要的应当是女儿的前途，不是学校的统计数字。"其实我就是让您女儿去参加考试，她也没希望。5000名考生，人家只收72个。而这5000人没有一个是滥竽充数的"，校长换了一个策略。"既然她没有考上的希望，那您就更可以放心让她去试试了"，爸爸毫不妥协。谈话结束的时候，他的口袋里装着学校的推荐信。

Zhang Danhong mit ihrem Vater im Jahr 1967 (Privat)

儿时的张丹红与父亲合影

作为候补考生，我连桌椅都没有。当监考老师去想办法的时候，我站在大约30名决一死战的同龄人面前，尽可能自信地应对他们好奇的目光。我当时感觉像参加一场障碍赛，赛跑的终点线忽近忽远。

几个星期之后，校长抱着复杂的心情祝贺我获得外校招考第二名的成绩。我也高兴不起来，毕竟学习德语的目标只实现了四分之一，因为我同样可能被分到英语班、法语班或日语班。

最优秀的去德语班

爸爸二话没说跨上自行车，斜穿北京城直奔外国语学校。我当时属于那类坚信爸爸什么都能办到的女儿。结果确实如此。当爸爸一脸灰尘和汗水地走进家门时，我马上知道：任务圆满完成！

"其实我什么都不用做"，爸爸告诉我："负责分班的女老师说，你已经被分到了德语班。"原因是：在英、法、德、日四种语言里，德语最难，因此德语老师把考试分数最高的三位同学都集合到了自己麾下。

 

DW.COM

我的融入史:一听钟情

专栏作者张丹红将在一个文章系列里回忆她如何开始在中国学德语以及她在德国30年的经历。一切都是从一场口试开始。 (22.09.2018)  

相关内容

Zhang Danhong

我的融入史:一听钟情 22.09.2018

专栏作者张丹红将在一个文章系列里回忆她如何开始在中国学德语以及她在德国30年的经历。一切都是从一场口试开始。

Russland | Vladimir Putin und Xi Jinping auf dem Eastern Economic Forum in Vladivostok

德语媒体：贸易战升级 中俄友谊升温 17.09.2018

中美贸易战不断升级之际，中俄关系显然在不断升温。习普会谈，中俄军演，这一切都引起了德语报章的关注。

IDO 2018

德语奥林匹克中的华人面孔 26.07.2018

正在弗赖堡举行的德语奥林匹克决赛阶段比赛，共有4名华人参赛者。他们都是如何踏上了德语学习之路？作为这门语言的优秀学习者，今后他们又各自有着怎样的打算？

广告

我的融入史第二篇： 万能的爸爸

读完歌德"浮士德"的中文译本之后，张丹红对没有学成德语还是感到有些遗憾。不过没想到下一次机会很快降临。 

躺着挣钱 真有这等美差？

这简直就是懒人的福音！德国航空航天中心目前正在招收24名志愿者，要求其连续卧床60天，并检测其前后的身体机能变化。志愿者获得的报酬也相当丰厚：1.65万欧元。但是，这一试验远没有想像中的轻松。 

德语媒体:欠一屁股债 依然当霸主

在严格管控的中国互联网，如何检索到有关腐败的敏感信息？美国欠着中国巨额国债，为何其金融霸主地位依然无从挑战？周末的德语报刊，关注了这些话题。 