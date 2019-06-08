为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

我的融入史专栏

德国之声专栏作者张丹红讲述自己走进德语语言文学世界、融入德国社会文化的历程。

Zhang Danhong, Mitarbeiterin bei der Deutsche Welle. Rechte haben Volker Glasow und Viktor Vahlefeld.

我的融入史（26）：上帝与士兵 08.06.2019

假如张丹红在90年代初没有打算嫁给一个联邦国防军的牧师，她永远也不会知道她对某些德国机构来说是个不受欢迎的人。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（25）：打工记 01.06.2019

几次假期打工，张丹红结识了三教九流的德国人。她也由此知道什么工作不适合自己。
Zhang Danhong, Mitarbeiterin bei der Deutsche Welle. Rechte haben Volker Glasow und Viktor Vahlefeld.

我的融入史（22）：文化休克狂欢节 12.05.2019

张丹红自以为为德国冒险做好了充分的准备。来德国4个月之后，第一个狂欢节从天而降。她发现，讲一口流利的德语还远远不够。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（18）：学生宿舍里的外星人 23.03.2019

在科隆度过第一个周末之后，张丹红搬进了大学的学生宿舍。她在那里度日如年。两个月之后，她另寻栖身之地。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（17）：科隆 ——一个寂静的城市 17.03.2019

30年前张丹红来德国的一路上都有好心人帮忙。不过到了目的地科隆的第二天，她便感受到第一场文化休克。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（16）：德国好人 08.03.2019

30年前，张丹红乘坐东德航空公司的班机顺利到达东柏林。不过，距离目的地科隆仍很遥远，因为她先要从一个德国前往另一个德国。一路上，她遇到了助人为乐的德国人。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（14）：进军科隆 24.02.2019

有时候人需要一个外力推动，才会走出酝酿已久的一步。张丹红30年前来到德国，归根到底是缘于一个谣传。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史：德语梦 03.02.2019

张丹红利用假期做翻译和导游，德语口语大有长进。不过回到大学之后，讲德语的机会又几乎降至零。她感到十分苦恼。
Zhang Danhong, Mitarbeiterin bei der Deutsche Welle. Rechte haben Volker Glasow und Viktor Vahlefeld.

我的融入史（12）：“等一等，这一刻太美” 27.01.2019

北京大学西语系德语专业毕业之后，张丹红决定继续读研究生。不过在读研之前的暑假里，她打算检验一下自己德语的实用性。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史(11)：银幕上和现实中的裸体 16.12.2018

中国的电影不能展示裸体。今天如此，上世纪80年代就更不用说。据张丹红回忆，这使未经删节的德国电影火了整个北大，不只北大。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史：公主楼 08.12.2018

每座中国的大学都像一个独立的世界。学生宿舍楼建在校园里，男女生泾渭分明。但是据张丹红的经历，学生们懂得如何逾越障碍。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（九）：  一个沉默不语的小班 02.12.2018

一名德国讲师如何对付拒不合作的中国学生？一名中国讲师又如何奖励勤奋翻译的学生？请读张丹红对大学生活的回忆。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史：德语专业学生的干裂嘴唇 25.11.2018

克莱斯特、歌德、席勒、黑塞、托马斯-曼 — 张丹红在德国文学的世界里如鱼得水。不过在中国，德语文学的范畴远不止文学。
Zhang Danhong, Mitarbeiterin bei der Deutsche Welle. Rechte haben Volker Glasow und Viktor Vahlefeld.

我的融入史（七）：选什么专业？ 17.11.2018

1983年，张丹红面临大学专业的选择。是登上象牙塔还是走向社会现实？她的目标很明确，但在中国，父母的意见很重要。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（六）：边吃午饭边听录音 11.11.2018

在遥远的中国学习德语谈何容易。除了小舌音和德语语法，最让张丹红感到困惑的是日常生活中根本没有德语的影子。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（五）：谁发明了德语语法？ 04.11.2018

专栏作者张丹红本来以为，对母语是中文的人来说，其他语言都不在话下。不过当她在外语学校第三年接触了德语里的三个定冠词、四个格和动词变位之后，她感觉中文简直如儿戏一般简单。
显示更多文章