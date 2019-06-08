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德国之声专栏作者张丹红讲述自己走进德语语言文学世界、融入德国社会文化的历程。
假如张丹红在90年代初没有打算嫁给一个联邦国防军的牧师，她永远也不会知道她对某些德国机构来说是个不受欢迎的人。
几次假期打工，张丹红结识了三教九流的德国人。她也由此知道什么工作不适合自己。
张丹红自以为为德国冒险做好了充分的准备。来德国4个月之后，第一个狂欢节从天而降。她发现，讲一口流利的德语还远远不够。
张丹红的第一个德国男友与她想象中的理想伴侣背道而驰。分手之后，她对这位看似一切都毫不在乎的男人油然而生敬意。
初来德国的时候，张丹红没有任何语言上的障碍。但是从饮食角度来说，她没有任何的准备。看来如果不想挨饿就必须适应，也许还有第三个选项？
在科隆度过第一个周末之后，张丹红搬进了大学的学生宿舍。她在那里度日如年。两个月之后，她另寻栖身之地。
30年前张丹红来德国的一路上都有好心人帮忙。不过到了目的地科隆的第二天，她便感受到第一场文化休克。
30年前，张丹红乘坐东德航空公司的班机顺利到达东柏林。不过，距离目的地科隆仍很遥远，因为她先要从一个德国前往另一个德国。一路上，她遇到了助人为乐的德国人。
有时候人需要一个外力推动，才会走出酝酿已久的一步。张丹红30年前来到德国，归根到底是缘于一个谣传。
张丹红利用假期做翻译和导游，德语口语大有长进。不过回到大学之后，讲德语的机会又几乎降至零。她感到十分苦恼。
北京大学西语系德语专业毕业之后，张丹红决定继续读研究生。不过在读研之前的暑假里，她打算检验一下自己德语的实用性。
中国的电影不能展示裸体。今天如此，上世纪80年代就更不用说。据张丹红回忆，这使未经删节的德国电影火了整个北大，不只北大。
每座中国的大学都像一个独立的世界。学生宿舍楼建在校园里，男女生泾渭分明。但是据张丹红的经历，学生们懂得如何逾越障碍。
一名德国讲师如何对付拒不合作的中国学生？一名中国讲师又如何奖励勤奋翻译的学生？请读张丹红对大学生活的回忆。
克莱斯特、歌德、席勒、黑塞、托马斯-曼 — 张丹红在德国文学的世界里如鱼得水。不过在中国，德语文学的范畴远不止文学。
1983年，张丹红面临大学专业的选择。是登上象牙塔还是走向社会现实？她的目标很明确，但在中国，父母的意见很重要。
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