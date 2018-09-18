 我的融入史:一听钟情 | 非常德国 | DW | 22.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

非常德国

我的融入史:一听钟情

专栏作者张丹红将在一个文章系列里回忆她如何开始在中国学德语以及她在德国30年的经历。一切都是从一场口试开始。

Zhang Danhong (Volker Glasow)

本文作者张丹红

（德国之声中文网）那是一场很特别的考试：我只需要重复考官们说的句子 - 一个考官说一种外语，都是我活了八年从没有听过的语言。大概我具有鹦鹉学舌的天赋，考官的脸上浮现出满意的笑容。

DW.COM

虽然移民和难民问题在德国引起热议，但是绝大多数德国人仍对与移民的共同生活持积极的态度。根据德国移民融合基金会周一在柏林公布的调查研究报告，对那些在日常生活中充分体验文化多样性的人尤其如此。 (18.09.2018)

越来越多的在德难民得以成功就业。德国就业中介中心总裁舍勒认为，特别是那些年轻难民的就业前景非常看好。而是否熟练掌握德语是难民能够顺利找到工作的重要前提。 (21.08.2018)

其中的一种语言格外对我的路：她听起来很有金属性和节奏感，一个个音节切割干净，使单词和词组显得清晰易辨，琅琅上口。考试结束后，那位讲这门外语的女老师亲切地拍着我的肩膀说："如果一切顺利，你会分到德语班。"

那是1974年。无产阶级文化大革命已经在中国肆虐八年。毛泽东把被打入冷宫的邓小平召回中央主持日常工作，既减轻重病的周恩来的压力，又可以控制以毛夫人江青为首的四人帮。学校渐渐恢复正常秩序。北京的外国语学校也在挑选有语言天赋、同时五官比较端正的小学生，为外交部培养后备力量。不过，文革阴魂不散。外国语学校的最重要录取标准既不是学习成绩，也不是语言天赋，而是家庭的政治背景。未来的外交官自然要根正苗红。

素不相识的爷爷毁了我的前程

我当然是红苗一颗，因为爸爸妈妈都是正直的干部和骄傲的党员。不过，要审查我这颗苗的成分，单看父母是不够的，还要看他们的父母是否在解放前当过地主和资本家，是否存在剥削劳苦大众的污点。我怎么也想象不出一直和我们生活在一起的、弱不禁风的姥姥曾经是个剥削者。可是另外三位祖父母都在我出生前过世了，我可不敢为这些素不相识的人打保票。

最终使我没有上成德语班的原因是我爷爷。其实，他既非资本家，也不是大地主。爸爸说，他是村子里的秀才，不是干庄稼活儿的料，所以农忙的时候需要雇帮工。单单这一点就导致他在划阶级成分的时候被归入富农的行列。"你爷爷对雇工很尊敬，根本谈不上剥削"，爸爸为挽救爷爷的名誉极力向我表白。不过这也帮不了我什么忙了。富农严格说来不是无产阶级的一分子，不是革命倚赖的对象。由此看来，我不是红苗，最多是粉红色的苗。

对德语的好奇

一个辉煌的外交官生涯就这样被扼杀在了萌芽当中。学校老师对我投来同情的目光，父亲的眼神中还掺杂着歉疚。后来我想，其实我完全可以做伤心状，这样在家里和学校就可以享受好一阵的特殊待遇。

  • Das sagt man so 01 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++ (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Liebe geht durch den Magen 爱由美食生

    爱情的来龙去脉是个谜。有些人认为“爱情产生于胃 ”（Liebe geht durch den Magen）。因为一顿美食佳肴之后能够令人感到心满意足。而如果两个相互喜欢的人一起享用一顿真正的美食，很可能会由此而产生爱情。

  • Das sagt man so 02 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++ (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Einen Kater haben“喝高”了难受

    如果举行朋友聚会时能够“开怀畅饮”可以加强热闹的气氛。但是说不定什么时候就“有了一只公猫”（ Einen Kater haben），意思是喝高了难受，如头疼、恶心、浑身不舒服等等。

  • Das sagt man so_03 (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Etwas durch die Blume sagen 以花代话

    Etwas durch die Blume sagen直译为“以花代话”。 意思是对令人尴尬的实际情况不要直说，而是尽可能地使用温和的言辞轻描淡写，以免伤害到其他人的情感。

  • Das sagt man so 04 +++ EINSCHRÄNKUNG BEACHTEN +++ (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Das Haar in der Suppe suchen 鸡蛋里挑骨头

    德语Das Haar in der Suppe suchen 直译是“在汤里找头发”，与中国的成语“鸡蛋里挑骨头” 意思完全一样。一个喜欢鸡蛋里面挑骨头的人自己永远不会快乐，因为他总是在找毛病，自寻烦恼。

  • Das sagt man so_05 (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Jemanden um den Finger wickeln 左右他人

    有些人总是心想事成，轻松得到一切。而且他们有着左右别人的特殊本事，且不被别人所察觉。这些人通常都非常具有魅力，让你很难对他生气。

  • Das sagt man so_06 ***Achtung: nur in Verbindung mit dem Projekt Das sagt man so der Sprachkursen/Bildungsprogramme benutzen!!!!*** (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Eigenlob stinkt 自吹自擂

    自信的人通常生活轻松。其能力和天赋会对其他人产生影响。但是如果他们总是自卖自夸，也会令周围的人感到厌烦。德语“Eigenlob stinkt”直译为“自夸散发臭气”指的就是那些利用各种机会自吹自擂的人。

  • Das sagt man so_07 ***Achtung: nur in Verbindung mit dem Projekt Das sagt man so der Sprachkursen/Bildungsprogramme benutzen!!!!*** (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Jemandem Honig um den Bart schmieren 甜言蜜语

    有些人很难听取别人的意见。但是却经受不住甜言蜜语的“诱惑”。不过又有谁不喜欢听好话呢？ 德语“Jemandem Honig um den Bart schmieren ”直译为“在某人胡子上抹蜂蜜”，意思就是通过甜言蜜语来打动人心。

  • Das sagt man so_08 ***Achtung: nur in Verbindung mit dem Projekt Das sagt man so der Sprachkursen/Bildungsprogramme benutzen!!!!*** (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Geld zum Fenster hinauswerfen 花钱大手大脚

    在花钱上人与人之间有很大差别。有的人一分钱掰成两半花，也有的人月初就把钱花的精光，而且不知道钱花在了哪里。德语“das Geld zum Fenster hinauswerfen”（直译将钱扔出窗外）说的就是花钱大手大脚。

  • Das sagt man so_09 ***Achtung: nur in Verbindung mit dem Projekt Das sagt man so der Sprachkursen/Bildungsprogramme benutzen!!!!*** (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Einen Korb bekommen 碰了一鼻子灰

    德语“ Einen Korb bekommen”（得到一个筐）翻译成中文应该是碰了一鼻子灰的意思。比方说一个人向自己仰慕的人求爱被拒绝，德国人就会说：“我得到一个筐”，意思是指碰了一鼻子灰。

  • Das sagt man so 10 (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Leben wie Gott in Frankreich 像上帝那样到法国生活

    世界上有一个国家，美得连上帝都想在这里生活。该国人民富足，无忧无虑地享受着每一天。这个国家就是法国。至少德国有这样的一句俗话：“像上帝一样到法国生活”。

  • Das sagt man so 11 (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Jemanden auf die Palme bringen 令人恼火

    德语Jemanden auf die Palme bringen直译的意思是“将某人送上棕榈树”。意思是指若人恼怒，或者翻译成中文“他快把我逼疯了。”

  • Das sagt man so 12 (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Auf Wolke sieben schweben 爱得忘乎所以

    Auf Wolke sieben schweben意思是爱得忘乎所以。尤其是热恋中的男女往往感觉一切都非常美好。因此常被人们用爱的忘乎所以来形容他们的恋情。

  • Sprachkurse Das sagt man so - Im Eimer sein EINSCHRÄNKUNG (DW)

    德国人的“俏皮话”

    Im Eimer sein 疲惫不堪

    “Im Eimer sein ”是疲惫不堪的意思。如果一位德国人感觉生活节奏过于紧张，压力大，日程爆满，对此感到筋疲力尽，他就会说“我在桶里”，意思就是说自己已经感到尽疲力竭。


不过我真的没有受挫感。相反，没获得进德语班的资格在我心里引发了一种典型的逆反：有什么了不起，这么一种听起来像行军令的、硬邦邦的语言，不学也罢。

不过逆反之后，内心深处产生了一种好奇。我在父母的书架上搜寻德国文学作品，发现了歌德的诗剧"浮士德"，是革命家兼诗人的郭沫若翻译的。后来我听说郭沫若根本不懂德语，是他请人把浮士德博士、平民美女格蕾琴和魔鬼的故事讲给他听，之后进行了再创作。两位诗人彼此交融的语言使我感到震撼，尽管我对"浮士德"的内容完全是云里雾里。那一年我十岁。

 

DW.COM

当广告中融入政治

企业有时也会将政治表态作为其广告基调：有的以惊怵的画面挑衅，有的则捕捉政治事件，甚至还能让美国总统特朗普气急败坏。 (11.09.2018)  

德国人的“俏皮话”

德语中有很多谚语、俗语与中国的一些成语和俗话有异曲同工之妙。 (15.11.2017)  

相关内容

China Lu Kang in Peking

德语媒体：中国为何不开心？ 18.09.2018

中国游客在瑞典遭警方”粗暴对待“的事件令中国外交部、官媒以及部分网民的”不开心“。此外，美国再次增税，中国强硬反击，这些都是德语媒体关注的内容。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika

德语媒体：特朗普的强硬难以达到目的 20.09.2018

特朗普周二宣布对更多中国产品施加关税，但这种强硬手段也可能迫使中国政府祭出民族主义大旗，从而使事态更加复杂化，至少法兰克福汇报的评论员这样认为。

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein

德语媒体：中美贸易战 白宫占优势？ 21.09.2018

面对中美贸易战的加剧，中国官媒一再强调中方必胜的信心。但《法兰克福汇报》一篇社评却认为，白宫在这场争端中占据着“天时地利人和”的优势。此外，欧盟计划加强同中亚的联系，这是对“一带一路”的挑战吗？

广告

前德国第一夫人醉酒驾车闯祸

前联邦总统武尔夫的妻子贝蒂纳·武尔夫因涉嫌醉酒引发一起交通事故，目前汉诺威检察院正在对这位现年44岁的前第一夫人展开调查。 

媒体：北京取消与华盛顿贸易谈判

据美国一家报纸报道，鉴于美国实施新一轮惩罚性关税，中国临时搁置同美国的新一轮贸易谈判。 

谁该害怕中国的人工智能战略？

中国制定10年战略，欲成为世界人工智能领先国家。该战略内涵如何？我们是否有理由担心？ 