我的融入史:一听钟情

（德国之声中文网）那是一场很特别的考试：我只需要重复考官们说的句子 - 一个考官说一种外语，都是我活了八年从没有听过的语言。大概我具有鹦鹉学舌的天赋，考官的脸上浮现出满意的笑容。

其中的一种语言格外对我的路：她听起来很有金属性和节奏感，一个个音节切割干净，使单词和词组显得清晰易辨，琅琅上口。考试结束后，那位讲这门外语的女老师亲切地拍着我的肩膀说："如果一切顺利，你会分到德语班。"

那是1974年。无产阶级文化大革命已经在中国肆虐八年。毛泽东把被打入冷宫的邓小平召回中央主持日常工作，既减轻重病的周恩来的压力，又可以控制以毛夫人江青为首的四人帮。学校渐渐恢复正常秩序。北京的外国语学校也在挑选有语言天赋、同时五官比较端正的小学生，为外交部培养后备力量。不过，文革阴魂不散。外国语学校的最重要录取标准既不是学习成绩，也不是语言天赋，而是家庭的政治背景。未来的外交官自然要根正苗红。

素不相识的爷爷毁了我的前程

我当然是红苗一颗，因为爸爸妈妈都是正直的干部和骄傲的党员。不过，要审查我这颗苗的成分，单看父母是不够的，还要看他们的父母是否在解放前当过地主和资本家，是否存在剥削劳苦大众的污点。我怎么也想象不出一直和我们生活在一起的、弱不禁风的姥姥曾经是个剥削者。可是另外三位祖父母都在我出生前过世了，我可不敢为这些素不相识的人打保票。

最终使我没有上成德语班的原因是我爷爷。其实，他既非资本家，也不是大地主。爸爸说，他是村子里的秀才，不是干庄稼活儿的料，所以农忙的时候需要雇帮工。单单这一点就导致他在划阶级成分的时候被归入富农的行列。"你爷爷对雇工很尊敬，根本谈不上剥削"，爸爸为挽救爷爷的名誉极力向我表白。不过这也帮不了我什么忙了。富农严格说来不是无产阶级的一分子，不是革命倚赖的对象。由此看来，我不是红苗，最多是粉红色的苗。

对德语的好奇

一个辉煌的外交官生涯就这样被扼杀在了萌芽当中。学校老师对我投来同情的目光，父亲的眼神中还掺杂着歉疚。后来我想，其实我完全可以做伤心状，这样在家里和学校就可以享受好一阵的特殊待遇。

德国人的“俏皮话” Liebe geht durch den Magen 爱由美食生 爱情的来龙去脉是个谜。有些人认为“爱情产生于胃 ”（Liebe geht durch den Magen）。因为一顿美食佳肴之后能够令人感到心满意足。而如果两个相互喜欢的人一起享用一顿真正的美食，很可能会由此而产生爱情。

德国人的“俏皮话” Einen Kater haben“喝高”了难受 如果举行朋友聚会时能够“开怀畅饮”可以加强热闹的气氛。但是说不定什么时候就“有了一只公猫”（ Einen Kater haben），意思是喝高了难受，如头疼、恶心、浑身不舒服等等。

德国人的“俏皮话” Etwas durch die Blume sagen 以花代话 Etwas durch die Blume sagen直译为“以花代话”。 意思是对令人尴尬的实际情况不要直说，而是尽可能地使用温和的言辞轻描淡写，以免伤害到其他人的情感。

德国人的“俏皮话” Das Haar in der Suppe suchen 鸡蛋里挑骨头 德语Das Haar in der Suppe suchen 直译是“在汤里找头发”，与中国的成语“鸡蛋里挑骨头” 意思完全一样。一个喜欢鸡蛋里面挑骨头的人自己永远不会快乐，因为他总是在找毛病，自寻烦恼。

德国人的“俏皮话” Jemanden um den Finger wickeln 左右他人 有些人总是心想事成，轻松得到一切。而且他们有着左右别人的特殊本事，且不被别人所察觉。这些人通常都非常具有魅力，让你很难对他生气。

德国人的“俏皮话” Eigenlob stinkt 自吹自擂 自信的人通常生活轻松。其能力和天赋会对其他人产生影响。但是如果他们总是自卖自夸，也会令周围的人感到厌烦。德语“Eigenlob stinkt”直译为“自夸散发臭气”指的就是那些利用各种机会自吹自擂的人。

德国人的“俏皮话” Jemandem Honig um den Bart schmieren 甜言蜜语 有些人很难听取别人的意见。但是却经受不住甜言蜜语的“诱惑”。不过又有谁不喜欢听好话呢？ 德语“Jemandem Honig um den Bart schmieren ”直译为“在某人胡子上抹蜂蜜”，意思就是通过甜言蜜语来打动人心。

德国人的“俏皮话” Geld zum Fenster hinauswerfen 花钱大手大脚 在花钱上人与人之间有很大差别。有的人一分钱掰成两半花，也有的人月初就把钱花的精光，而且不知道钱花在了哪里。德语“das Geld zum Fenster hinauswerfen”（直译将钱扔出窗外）说的就是花钱大手大脚。

德国人的“俏皮话” Einen Korb bekommen 碰了一鼻子灰 德语“ Einen Korb bekommen”（得到一个筐）翻译成中文应该是碰了一鼻子灰的意思。比方说一个人向自己仰慕的人求爱被拒绝，德国人就会说：“我得到一个筐”，意思是指碰了一鼻子灰。

德国人的“俏皮话” Leben wie Gott in Frankreich 像上帝那样到法国生活 世界上有一个国家，美得连上帝都想在这里生活。该国人民富足，无忧无虑地享受着每一天。这个国家就是法国。至少德国有这样的一句俗话：“像上帝一样到法国生活”。

德国人的“俏皮话” Jemanden auf die Palme bringen 令人恼火 德语Jemanden auf die Palme bringen直译的意思是“将某人送上棕榈树”。意思是指若人恼怒，或者翻译成中文“他快把我逼疯了。”

德国人的“俏皮话” Auf Wolke sieben schweben 爱得忘乎所以 Auf Wolke sieben schweben意思是爱得忘乎所以。尤其是热恋中的男女往往感觉一切都非常美好。因此常被人们用爱的忘乎所以来形容他们的恋情。

德国人的“俏皮话” Im Eimer sein 疲惫不堪 “Im Eimer sein ”是疲惫不堪的意思。如果一位德国人感觉生活节奏过于紧张，压力大，日程爆满，对此感到筋疲力尽，他就会说“我在桶里”，意思就是说自己已经感到尽疲力竭。



不过我真的没有受挫感。相反，没获得进德语班的资格在我心里引发了一种典型的逆反：有什么了不起，这么一种听起来像行军令的、硬邦邦的语言，不学也罢。

不过逆反之后，内心深处产生了一种好奇。我在父母的书架上搜寻德国文学作品，发现了歌德的诗剧"浮士德"，是革命家兼诗人的郭沫若翻译的。后来我听说郭沫若根本不懂德语，是他请人把浮士德博士、平民美女格蕾琴和魔鬼的故事讲给他听，之后进行了再创作。两位诗人彼此交融的语言使我感到震撼，尽管我对"浮士德"的内容完全是云里雾里。那一年我十岁。