我的融入史:一听钟情

（德国之声中文网）那是一场很特别的考试：我只需要重复考官们说的句子 - 一个考官说一种外语，都是我活了八年从没有听过的语言。大概我具有鹦鹉学舌的天赋，考官的脸上浮现出满意的笑容。
其中的一种语言格外对我的路：她听起来很有金属性和节奏感，一个个音节切割干净，使单词和词组显得清晰易辨，琅琅上口。考试结束后，那位讲这门外语的女老师亲切地拍着我的肩膀说："如果一切顺利，你会分到德语班。"
那是1974年。无产阶级文化大革命已经在中国肆虐八年。毛泽东把被打入冷宫的邓小平召回中央主持日常工作，既减轻重病的周恩来的压力，又可以控制以毛夫人江青为首的四人帮。学校渐渐恢复正常秩序。北京的外国语学校也在挑选有语言天赋、同时五官比较端正的小学生，为外交部培养后备力量。不过，文革阴魂不散。外国语学校的最重要录取标准既不是学习成绩，也不是语言天赋，而是家庭的政治背景。未来的外交官自然要根正苗红。
素不相识的爷爷毁了我的前程
我当然是红苗一颗，因为爸爸妈妈都是正直的干部和骄傲的党员。不过，要审查我这颗苗的成分，单看父母是不够的，还要看他们的父母是否在解放前当过地主和资本家，是否存在剥削劳苦大众的污点。我怎么也想象不出一直和我们生活在一起的、弱不禁风的姥姥曾经是个剥削者。可是另外三位祖父母都在我出生前过世了，我可不敢为这些素不相识的人打保票。
最终使我没有上成德语班的原因是我爷爷。其实，他既非资本家，也不是大地主。爸爸说，他是村子里的秀才，不是干庄稼活儿的料，所以农忙的时候需要雇帮工。单单这一点就导致他在划阶级成分的时候被归入富农的行列。"你爷爷对雇工很尊敬，根本谈不上剥削"，爸爸为挽救爷爷的名誉极力向我表白。不过这也帮不了我什么忙了。富农严格说来不是无产阶级的一分子，不是革命倚赖的对象。由此看来，我不是红苗，最多是粉红色的苗。
对德语的好奇
一个辉煌的外交官生涯就这样被扼杀在了萌芽当中。学校老师对我投来同情的目光，父亲的眼神中还掺杂着歉疚。后来我想，其实我完全可以做伤心状，这样在家里和学校就可以享受好一阵的特殊待遇。
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德国人的“俏皮话”
Liebe geht durch den Magen 爱由美食生
爱情的来龙去脉是个谜。有些人认为“爱情产生于胃 ”（Liebe geht durch den Magen）。因为一顿美食佳肴之后能够令人感到心满意足。而如果两个相互喜欢的人一起享用一顿真正的美食，很可能会由此而产生爱情。
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德国人的“俏皮话”
Einen Kater haben“喝高”了难受
如果举行朋友聚会时能够“开怀畅饮”可以加强热闹的气氛。但是说不定什么时候就“有了一只公猫”（ Einen Kater haben），意思是喝高了难受，如头疼、恶心、浑身不舒服等等。
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德国人的“俏皮话”
Etwas durch die Blume sagen 以花代话
Etwas durch die Blume sagen直译为“以花代话”。 意思是对令人尴尬的实际情况不要直说，而是尽可能地使用温和的言辞轻描淡写，以免伤害到其他人的情感。
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德国人的“俏皮话”
Das Haar in der Suppe suchen 鸡蛋里挑骨头
德语Das Haar in der Suppe suchen 直译是“在汤里找头发”，与中国的成语“鸡蛋里挑骨头” 意思完全一样。一个喜欢鸡蛋里面挑骨头的人自己永远不会快乐，因为他总是在找毛病，自寻烦恼。
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德国人的“俏皮话”
Jemanden um den Finger wickeln 左右他人
有些人总是心想事成，轻松得到一切。而且他们有着左右别人的特殊本事，且不被别人所察觉。这些人通常都非常具有魅力，让你很难对他生气。
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德国人的“俏皮话”
Eigenlob stinkt 自吹自擂
自信的人通常生活轻松。其能力和天赋会对其他人产生影响。但是如果他们总是自卖自夸，也会令周围的人感到厌烦。德语“Eigenlob stinkt”直译为“自夸散发臭气”指的就是那些利用各种机会自吹自擂的人。
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德国人的“俏皮话”
Jemandem Honig um den Bart schmieren 甜言蜜语
有些人很难听取别人的意见。但是却经受不住甜言蜜语的“诱惑”。不过又有谁不喜欢听好话呢？ 德语“Jemandem Honig um den Bart schmieren ”直译为“在某人胡子上抹蜂蜜”，意思就是通过甜言蜜语来打动人心。
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德国人的“俏皮话”
Geld zum Fenster hinauswerfen 花钱大手大脚
在花钱上人与人之间有很大差别。有的人一分钱掰成两半花，也有的人月初就把钱花的精光，而且不知道钱花在了哪里。德语“das Geld zum Fenster hinauswerfen”（直译将钱扔出窗外）说的就是花钱大手大脚。
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德国人的“俏皮话”
Einen Korb bekommen 碰了一鼻子灰
德语“ Einen Korb bekommen”（得到一个筐）翻译成中文应该是碰了一鼻子灰的意思。比方说一个人向自己仰慕的人求爱被拒绝，德国人就会说：“我得到一个筐”，意思是指碰了一鼻子灰。
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德国人的“俏皮话”
Leben wie Gott in Frankreich 像上帝那样到法国生活
世界上有一个国家，美得连上帝都想在这里生活。该国人民富足，无忧无虑地享受着每一天。这个国家就是法国。至少德国有这样的一句俗话：“像上帝一样到法国生活”。
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德国人的“俏皮话”
Jemanden auf die Palme bringen 令人恼火
德语Jemanden auf die Palme bringen直译的意思是“将某人送上棕榈树”。意思是指若人恼怒，或者翻译成中文“他快把我逼疯了。”
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德国人的“俏皮话”
Auf Wolke sieben schweben 爱得忘乎所以
Auf Wolke sieben schweben意思是爱得忘乎所以。尤其是热恋中的男女往往感觉一切都非常美好。因此常被人们用爱的忘乎所以来形容他们的恋情。
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德国人的“俏皮话”
Im Eimer sein 疲惫不堪
“Im Eimer sein ”是疲惫不堪的意思。如果一位德国人感觉生活节奏过于紧张，压力大，日程爆满，对此感到筋疲力尽，他就会说“我在桶里”，意思就是说自己已经感到尽疲力竭。
不过我真的没有受挫感。相反，没获得进德语班的资格在我心里引发了一种典型的逆反：有什么了不起，这么一种听起来像行军令的、硬邦邦的语言，不学也罢。
不过逆反之后，内心深处产生了一种好奇。我在父母的书架上搜寻德国文学作品，发现了歌德的诗剧"浮士德"，是革命家兼诗人的郭沫若翻译的。后来我听说郭沫若根本不懂德语，是他请人把浮士德博士、平民美女格蕾琴和魔鬼的故事讲给他听，之后进行了再创作。两位诗人彼此交融的语言使我感到震撼，尽管我对"浮士德"的内容完全是云里雾里。那一年我十岁。