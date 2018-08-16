 我的“消费降级” | 经济纵横 | DW | 05.09.2018

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经济纵横

我的“消费降级”

一段时间以来，一个新词开始流行："消费降级"，被看作是一种新的社会现象。然而对于民众而言，这究竟意味着什么？他们又有哪些切身体会？

China Essen und Trinken Restaurants (Getty Images/AFP/K. Frayer)

究竟是否存在“消费降级”，这又意味着什么？

（德国之声中文网）整个暑期，中国网络上充斥着关于"消费降级"的段子：出门从出租变成公交了；买东西上"拼多多"了；旅游开始"本地化"了。一些文章甚至将看《延禧攻略》与"消费降级"联系起来，称这是一种"口红效应"（经济危机时，口红的销量反而上升，因为人们将消费欲望转嫁在比较廉价的奢侈品上），称在消费降级的时代，年轻人更倾向于买个爱奇艺会员看看宫斗剧放松一下。

China Pinduoduo Online-Discounter (picture-alliance/dpa/Da Qing)

以价格低廉闻名的拼多多，被一些人看作是中国人消费降级的表现

谁不敢花钱了？

然而，这些段子和分析是否真反映了社会的普遍现实？中国人--特别是年轻人--真的开始"勒紧裤腰带"过日子了？

在北京一家大型民企工作、今年26岁的李小姐对德国之声表示，自己和身边的朋友确实感觉"不敢花钱"，她说和朋友聊天时，"贫穷是我们所有话题的终结点。……当然，不敢花钱每个人都有自己的含义，比如，我狠不下心去旅游；我的某个高中同学可能狠不下心买某个七八百的香水；我某个master（硕士研究生）同学可能狠不下心买个2万多的宝格丽的包"。

"很多人说老一辈喜欢买房，新一辈喜欢租房，这算不算消费降级？"她说，这都是面对现实的无奈之举。"这些嚷着租房更合适的年轻人，如果他们有足够的钱买房、生活压力不那么大，还能吃吃喝喝买买买，情况又会不同了吧（不会说喜欢租房）。"

当然，并非所有人都变得"不敢花钱"。另外几位稍微年长一些的"有房一族"都表示，没觉得消费方面发生太大变化。今年39岁的姚先生告诉德国之声，"如果没有房子压力，不乱买金融产品，生活还是挺滋润的"。他表示，自己的老板"倒是放弃了几家常见的餐馆，因为菜价涨得太夸张了"。

China Essen und Trinken Restaurants (Getty Images/AFP)

年轻人们不去高档餐厅，改吃家常菜了？

理性消费？

对于同样生活在北京、今年35岁的陈先生而言，消费变化则在于"自己对消费新的认识"。他说："以前我经常会有冲动型消费，为商品溢价买单。我以前在单品上的投入，比现在要多得多……30岁后，我更理性一些，会做一些甄别、会去了解溢价、会在乎售后服务，也会考虑可持续消费的一些因素。"另外，他也表示，近年来电子商务的发展让消费者的选择更多，因此消费时更理性了。

在一家知名外企工作的陈先生同时表示，经济形势对自己的消费"当然也有影响"，"我这个年龄有更多需要消费的地方，例如房、车、（子女）教育、假期等。这些在中国是刚需成本最高的，在整体福利体系和经济体系不改变的前提下，这些因素会客观地影响其它消费"。"不过，我不认为消费降级代表消费形式的降低，其实应该是消费形式升级，因为消费者要求更细分，市场也会反映出来"，他说。

这和中国经济界的主流观点相吻合。《环球时报》英文版8月30日发文称，"中国没有消费降级，而是在发生消费变化"。很多中国经济学家表示，与其说是消费降级，不如说是消费升级中的分级。

情绪宣泄

在经济学家沈凌看来，所谓的消费降级其实是一种民众焦虑情绪的反映。他对德国之声说，"这主要是中国经济增速下滑、中美贸易战阴影在情绪上的一种反映。……老百姓感觉收入增长放缓，再加上房价压力，才会有焦虑。从统计数据或者真实经济表现来看，未必是这么糟糕的"。

Österreich Goldenes Quartier Luxus-Shoppingmeile in Wien (DW/A. Langley)

中国消费者购买了全球三分之一的奢侈品，其中年轻人是主力军

沈凌表示，在过去5年里，消费在中国GDP中的比重一直在上升，从统计数据来看，未必看得出是降级。他说，不存在所谓的"以前逛商场，如今拼多多"。"我们只是现在注意到了拚多多的存在。而不是说，以前逛商场的人如今都去拼多多了。这绝对不是普遍现象。"

"中国GDP占世界经济比重的15%，而中国消费者购买了全球三分之一的奢侈品。从大的周期来看，我们处于消费升级，而不是降级"，这位经济学家说。

他表示，网上（消费降级）的说法大部分是情绪的宣泄，这和中国股市很类似。"上市公司的业绩都在改善，但今年跌得一蹋糊涂，这也是一种情绪。毕竟我们以前没有经历过美国对中国这种规模的贸易战，现在新的形势，反映在股市上，就是股价的下跌，反映在网络上，就是这种宣泄。"

“问题不在贸易战”

在浙江多地从事酒店、商铺招商等业务的企业家王先生，表示对于中国社会近来的消费变化有切身体会。他告诉德国之声，中国老百姓消费的量可能没有减少，但是层级或者说档次确实有所下降，这样商家也必须跟着做出调整。比如，五星级酒店的价格普遍有所下调，“以前住Radisson等豪华酒店常常要3、5千，如今1千多就可以了”。

不过，王先生认为出现这种变化的根源不在中美贸易争端，而更多是中国内部原因。他说，这一方面是反腐败给高端消费带来的冲击；另一方面也更关键的是泡沫经济、虚拟经济的影响。“这两年，中国有多少P2P（平台）倒闭，动不动几百个亿的负面资产，多少老百姓的血汗钱，另外股市、楼市也不好。这反过来也让实体经济承受很大压力，……我认为，中国经济这几年在下滑。”

  • China Börse Yuan Symbolbild (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    中国人眼里的经济形势

    对个人及家庭经济状况尚有信心

    四分之三的中国民众表示，自己的家庭经济状况比5年前更好，只有8%的人表示出现了恶化。63%的受访者都称自己个人的经济状况“不错”，不过，该数字与2015年皮尤调查相比下跌了9个百分点。大约7成的民众认为，今后一年内，个人经济状况还会有改善。

  • Symbolbild Export China (PETER PARKS/AFP/Getty Images)

    中国人眼里的经济形势

    看好中国经济

    尽管中国经济增长速度不断减缓，但还是有33%的中国民众认为，本国的宏观经济形势当前“非常好”，还有54%的人认为“比较好”。22%的人认为，在今后一年内，中国经济将会取得长足进步；还有54%的人则认为会有少许改善。

  • China Wirtschaft Symbolbild (STR/AFP/Getty Images)

    中国人眼里的经济形势

    略微忧心世界经济

    有35%的民众认为，中国当前面临的主要威胁是不稳定的全球经济。不过，在欧洲以及美国，分别有60%以及67%的民众认为这是对本国的主要威胁。

  • Südsudan Ausländische Arbeiter Chinesen (picture-alliance/Imaginechina/Tong Jiang)

    中国人眼里的经济形势

    旗帜鲜明地支持全球化

    60%的中国人认为，中国从经济全球化中取得了巨大收益，认为中国由此开拓了新市场，促进经济增长。只有23%的人对全球化持反对态度，认为这会导致工作岗位外流、本国工资水平降低。相比欧美民众，中国人显然更支持全球化。

    作者: 文山


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