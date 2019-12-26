我的密码国做主? 中国新法元旦上路

(德国之声中文网) 中国在2020年1月1日起将施行《中华人民共和国密码法》，表示要「维护国家密码安全、促进密码事业发展」。

中国国家密码管理局局长李兆宗说:「密码法是总体国家安全观框架下，国家安全法律体系的重要组成部分，也是一部技术性、专业性较强的专门法律。」

密码法5章44条中，将密码分为核心密码、普通密码和商用密码3类。核心密码、普通密码属于国家秘密，由密码管理部门依法实行「严格统一管理」。商用密码则用于保护不属于国家秘密的信息。

最引发争议的是，此法反复强调，不得利用密码从事「危害国家安全」等犯罪活动。即便是不属于国家秘密的商用密码产品，在涉及国家安全时，还是得「由具备资格的机构检测认证合格」。乍看之下，中国政府似乎要伸手干预所有的「密码」。但这是此法设置的核心概念吗?

此「密码」非彼「密码」

根据《人民网》，密码法中的密码，是指采用特定变换的方法对信息等进行加密保护、安全认证的技术、产品和服务。主要功能是为了加密保护和安全认证。这与日常生活一般人用在电子邮件、社交媒体、手机上使用的「密码」不同。

对此台港科技媒体「科技新报」、「Unwire」都提到，这个法案主要是为了管理区块链，透过规范与整合加密技术，因应未来加密货币推广，和相关密码技术不会对国家安全造成影响。

报导中也提到，事实上，中国政府若要取得人民的资料，不需要密码法，直接引用2016年制定的《中华人民共和国网路安全法》，不需要密码就可以拿到。新闻中说，针对区块链中的加密商品，美澳也有相关的立法攻防。相关法案关注的是未来加密技术的管控方式。

还是有安全疑虑

香港《苹果日报》报导，区块链有「不能篡改、透明化、去中心化」的特性，因此曾有中国网友把敏感维权讯息放上去，使得中国政府无法删除相关讯息。报导内容中提到，中国打造高度集中的「伪区块链」，目的是「数码独裁」。

新闻引用时事评论员刘锐绍的意见，他表示可以把「区块链」想象成香港示威者常使用的Telegram，可以发挥「组织性的功能」，因此北京要加以防范。

从密码法衍伸到区块链，中国是为了发展金融工具促进经济，还是加强国家监控的一环？错纵复杂的关系还有看此法生效后施行的状况才能真正了解。

夏立民/杨威廉 (综合报导)