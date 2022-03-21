“我是吉贤，我在敖德萨”

（德国之声中文网）截至3月24日发稿，王吉贤已经在油管（YouTube）上发布了61个乌克兰战事相关的视频、音频，他的频道目前有超过8.8万订阅者。

他的视频题目通俗易懂，不无讽刺和幽默：“这是遭遇战争的第三天，我没有怕的，只是愤怒”、“又来轰炸！我就想把代码写完行么！”、“各位没事儿了，刚才又没炸死我！还活着呢”、“3月19日 晚上8点，顶着防空警报，我英勇无畏的邻居遛狗回来了😃😆 普京可真是‘扰民’高手🤣👍“ “3月23日 敖德萨安在！守军将士安在！ 请不要告诉我的父母，我今天去了前线……”。

本职工作是人工智能领域程序员的王吉贤表示，拍视频的初衷不是要传递“与国内不同的声音”，他本来根本没关注国内是怎么报道的，而只是想给亲朋报平安。“就像他们总问我，‘你们那儿有水、有面包买吗？’我被问得匪夷所思，买面包干嘛，我这儿吃牛肉呢。我说我没事挺好的，他们说你别嘴硬，所以我还是给他们拍视频看”，他对DW说。

视频中，王吉贤会分享敖德萨的日常，以及战争给这座城市带来的影响。他反对战争、反对俄罗斯侵略者，支持乌克兰人民、支持和平。这和中国官方对这场俄乌危机的叙述有所不同。迄今为止，北京拒绝使用“入侵”这样的字眼，也没有谴责俄罗斯。在战争初期，很多挺俄的中国网民在社媒上为普京叫好，称赞这位俄罗斯总统是“男神”、“够刚”。

对于王吉贤的视频，有人赞，有人批。在油管上，不少观众留言称王吉贤是 “中国人的骄傲”，“敢说真话令人佩服”；在墙内，也有不少人对他破口大骂，称他支持乌克兰是“叛徒”、“汉奸”，甚至声称“我弄死你”。

王吉贤表示，对于网友的谩骂，“我真的无所谓，因为说这些话的是某位个人，我不爱他，我不在乎他，他爱说什么说什么。我为在乎的人而活”。“而我爱国，”他告诉DW，“真正伤我心的是：你在违背国家意志、你是国家叛徒、如果你敢回国我们会拘捕你等等。类似这样的威胁恐吓真的让很我伤心。”

“你们究竟害怕什么？！”

大约在一周前，王吉贤中国身份证下注册的所有网络帐号都被“和谐”了。

当天，他在油管上发了一个视频：“3月17日 我还活着！抱歉，我站的时间久了，不习惯下跪！直到战争胜利的那一天！”这是迄今他在该平台观看量最高的视频。

在这个视频中，王吉贤的语气比往日要沉重。他先是介绍了目前的情况，随后愤怒质疑自己被中国网管删号：“为什么在基辅时间下午3点我名下的所有帐号全部被删掉，……包括我和我家人唯一报平安的方式，包括我父母唯一能联络到我的方式。我们都能接受看清真相、愿意放下屠刀的俄国士兵，你为什么就这么不能接受一个你自己的公民？！我只是一个程序员，我不是作战人员，不是间谍，也没有党派……懦夫！你以为我不知道接下来你要做什么？你还能做什么。捏造谎言是你们的一贯作风，也是你唯一懂的技术，你唯一的语言。我知道，接下来我会看到更加荒谬的关于我的谣言，你真的觉得我很在乎吗？”

他反复问道“你们究竟害怕什么？！”他在接受DW采访时，仍然对这样的行为感到难过和不解。“这样的事情让我很伤心。你可以说我散布谣言等等，中国有这条法律，你可以起诉我、走法律流程，好歹要程序正义啊”，他说。

对于王吉贤这个“不习惯下跪”的视频，油管网友给出了高度评价，很多人说“感动到流泪”、“我们都愿意和你站在一起”。一位网友称赞王吉贤：“您是当今最诚实、最勇敢、最真实的中国人，您才是中国未来的希望。”这条评论得到了将近1400个“赞”。

另一位网友写道：“我来自大陆，看到这个，我哭了！吉贤，你才是真正的中华男儿！在你的面前，我们，还有将来的后人，都应该向你下跪说声‘对不起！’，正因为大部分人的懦弱和碌碌无为，才把这个土地，这个国家变成如此。”

“从明天起，做一个幸福的人”

“喂马、劈柴，周游世界；从明天起，关心粮食和蔬菜；我有一所房子，面朝大海，春暖花开”，在3月23日的油管视频中，王吉贤吟读起了海子的诗。他对DW说，那天他情绪低落、很心痛，因为看到炸弹落到了菜市场、落到了歌剧院。他痛斥俄军的野蛮：“那些是应该开炮的地方吗？！你最喜欢的画廊、艺术中心，你在那里看到了防御工事、看到了弹壳、看到了敌人飞过来的导弹。……你摧毁艺术，这有什么牛逼的？！”

敖德萨位于黑海西北岸，是乌克兰的第三大城市，也是该国的重要贸易港口。

王吉贤四年前第一次到敖德萨出差，开始了解并喜欢上这个城市。他在去年12月底刚刚从北马其顿正式搬到敖德萨。仅过了不到两个月，俄罗斯开始入侵乌克兰，战争爆发。

随着战火燃起，敖德萨局势也日益紧张。据德国“每日新闻”报道，3月21日，俄军炮击了这座港口城市的民用建筑。敖德萨市长特鲁哈诺夫（Hennady Truchanow）在慰问时表示：“我们不会离开奥德萨，我们将为我们的城市而战”。

和这位市长一样，王吉贤也表示，自己没打算离开。他说：“侵略者也没走呢，也不要劝我走了，要劝就劝那些侵略者，赶紧放下武器回家吧。”

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