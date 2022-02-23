 “我无法坐视不管”——外国志愿者奔赴乌克兰参战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2022

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时政风云

“我无法坐视不管”——外国志愿者奔赴乌克兰参战

在乌克兰宣布成立「国际军团」之后，数万名外国志愿者响应征召，与乌克兰人并肩战斗。德国之声记者在波兰东部边境采访了他们其中的几位。

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