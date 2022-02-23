“我无法坐视不管”——外国志愿者奔赴乌克兰参战

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
在乌克兰宣布成立「国际军团」之后，数万名外国志愿者响应征召，与乌克兰人并肩战斗。德国之声记者在波兰东部边境采访了他们其中的几位。
瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）最新報告顯示，過去十年，東亞、大洋洲地區的武器進口持續強勁，主因是與中國關係緊張。同時，歐洲武器進口大增19%左右，為全球增幅最大，正成為武器進口新熱點。
俄罗斯入侵乌克兰的战事受到了台湾民众的密切关注。蔡英文周六在视察后备军人训练营的时候讲话指出，乌克兰情势证明，守护国家需要依靠全民一致，贯彻「就地动员，就地作战」原则。
在烏克蘭持續傳出傷亡之際，總統澤連斯基要求該國國會延長戒嚴令，而同日再傳有美國記者在烏克蘭報導時受傷送醫。此外，根據聯合國統計，目前已有超過280萬人從烏克蘭逃至鄰國。
自俄罗斯对乌克兰发动战争以来，身为“普京好友”的德国前总理施罗德面临舆论压力。不少人批评他未鲜明表态反战，也没有辞去在俄罗斯石油公司的高管职位。如今他前往莫斯科与普京会谈，能否起到斡旋调停的作用？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版