“我无法坐视不管”——外国志愿者奔赴乌克兰参战

“老朋友”出面调停？施罗德赴俄会普京

自俄罗斯对乌克兰发动战争以来，身为“普京好友”的德国前总理施罗德面临舆论压力。不少人批评他未鲜明表态反战，也没有辞去在俄罗斯石油公司的高管职位。如今他前往莫斯科与普京会谈，能否起到斡旋调停的作用？