（德国之声中文网）饿了吃干冻食品、如厕使用一个蓝色的水桶替代马桶、此外还要经受北大西洋大风大浪的考验 - 16岁的瑞典气候保护活动家格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）并不期待她的第一次航海之旅会很舒适和一帆风顺。周三（8月14日），在和德国船长赫尔曼（Boris Herrmann）从普利茅斯出发驾驶帆船往纽约参加气候峰会之前，这位瑞典女孩向法新社表示："我想，这将是一次相当冒险的旅行。"

通贝里在试航期间出现过晕船反应，她说这在"预料之中"。关键是此次横渡大西洋之旅所传递的信息。她说： "我想，人们将慢慢认识到气候危机的严重性。虽然速度缓慢，但毕竟是在逐渐向前发展，所以我才这样做。"这位 16岁的瑞典女孩在一年前发起了"星期五为未来"运动。

由于通贝里拒绝乘坐飞机，因此她和德国奥尔登堡人赫尔曼一起驾驶海洋赛艇"Malizia II"号横渡大西洋前往美国。该帆船船身长18米，几乎是温室气体零排放。此外，赛艇还配备了太阳能电池板和水下涡轮机，为船只提供动力。与他们一起进行此次大西洋航海之旅的还有格蕾塔·通贝里的父亲斯凡特（Svante Thunberg）和电影制片人格罗斯曼（Nathan Grossman）。他将为14天的航海之旅拍摄一部纪录片。

赫尔曼和同是赛艇船长的赞助人皮埃尔·卡西拉奇（Pierre Casiraghi），即摩纳哥卡洛琳公主最小的孩子一起，向通贝里提出了驾船横渡大西洋前往美国参加气候峰会这一重要活动的建议。美国总统特朗普并不打算在那里会见她。通贝里说： "我无法告诉他那些他还没有听说过的事情"。通贝里呼吁人们为抵制全球气候变暖的斗争继续付出努力。她说："如果看一下整体情况，就会发现几乎没有积极的发展势头。"

李京慧 /洪沙 （德国体育通讯社）

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