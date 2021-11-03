我应为自己的碳足迹感到羞愧吗？

（德国之声中文网）减少照明、减少吃肉、减少购物、尽量少坐飞机出行、坚持步行上下班、注重资源的回收利用。凡此种种，都是过去十年来较为流行的低碳生活方式。有些人认为，只要发达国家的人们能够改变生活方式，就能减少温室气体排放，从而遏制地球温度继续升高的幅度。

追求低碳、减少碳足迹的生活方式，听起来本来无可厚非。但越来越多的环保人士却批评说，对于低碳生活的过度关注，是一种避重就轻、转移视线的做法。但科学家们却认为，适当改变生活方式，是遏制气候变化的重要步骤。双方争执的核心其实很简单，即我们为保护气候所作的一切，究竟有多大意义？

什么是碳足迹（carbon footprint）？

碳足迹是指个体、组织或一个国家通过自身行为向大气层中排放的二氧化碳数量。20世纪九十年代初，两名加拿大科学家提出了碳足迹的概念，以描述人类对地球的影响。

大约十年后，石油和天然气巨头英国石油公司BP首次将这个当时仍鲜为人知的专业术语推向了公众社会。作为一项年耗资一亿美元的市场营销活动的一部分，BP使碳足迹这个概念变得家喻户晓。该公司在《纽约时报》等国际知名媒体、世界各大机场以及电视上发动广告攻势，提出"你的碳足迹有多大？"这样的问题，他们还推出了相应的计算软件，让每个人都能计算出自己的碳足迹数值。

通过这一方式，BP公司巧妙地将破坏环境的责任转嫁给了普通公众，而他们和其他原油公司一道，每天都在开采数百万桶的原油。专门对石油公司误导公众行为进行研究的哈佛大学研究员苏普兰表示："以讨论一个人碳足迹的方式去取代对一个公司碳足迹的讨论，从而掩盖了气候挑战的严重程度。这实际上是将温室气体排放问题进行了个人化处理，把问题缩小到了个人足迹的层面。"

香烟、塑料与碳足迹

石油公司一方面将碳排放问题的责任转嫁给个体，另一方面，又在积极展开游说，削弱制止他们污染行为的政策法规。但企业界误导公众的行为其实有着悠久的历史。

早在20世纪七十年代，环保组织"让美国保持美丽"就对乱扔垃圾的行为提出批评，并鼓励人们加强废物利用的观念。然而，殊不知这家环保组织是由塑料瓶生产企业资助的，目的是阻止政府出台从根源上减少塑料垃圾的法律。

烟草工业更是将这一策略发挥到了极致。他们一方面淡化吸烟危害健康的科学数据，另一方面在广告宣传中突出"个人选择自由"的理念，从而撇清了自己同吸烟危害的关系。当烟草公司被告上法庭时，他们就会辩解说，那些死于肺病和心脏病的吸烟者应当自己承担责任。



哈佛研究者苏普兰在一份学术论文中指出，石油巨头埃克森美孚公司也采取了淡化气候变化后果，将责任转嫁个人的策略。他写道："他们的策略同烟草公司的策略非常相像，即明知产品有害仍继续推销，同时又将损害的责任转嫁给消费者。"

大企业应承担多少责任？

埃克森美孚公司对德国之声表示，该公司一直在致力于推动高排放行业的去碳化进程，并投入资金研发新技术，以帮助社会实现零排放目标。埃克森美孚公司在一份声明中称："最终我们需要的是整个社会改变其能源消费习惯，并采用高效低廉的低排放技术。"另外两家大型石油公司BP和壳牌则没有对德国之声的问询做出回应。

今年九月发表的一份调研显示，埃克森美孚、BP、壳牌以及法国的道达尔等四家大型石油公司，要为1965年至2018年期间全球碳排放总量的11%负责。

专职撰文披露石油工业障眼法的环保记者艾特金（ Emily Atkin）表示："你我在气候危机中的份额非常有限。在整个气候变化的过程中，我们个体的碳足迹所起到的作用几乎可以忽略不计。"

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