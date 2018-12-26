（德国之声中文网）"我向维隆（Wielun）袭击的受害者鞠躬，向德国暴政下的波兰受害者鞠躬。我请求宽恕。"在波兰小城维隆周日清晨4点30多分开始的纪念活动上，德国总统施泰因迈尔用德语发表致辞，请求宽恕。他还用波兰语重复了以上三句话并表示，"席卷波兰和欧洲六年之久的暴力和毁灭就是从这里开始的。"

1939年9月1日清晨4：37分，纳粹德国空军对1.5万人口、军事上毫无重要性的波兰边境小城发动空袭，至少造成1000名居民丧生，其中包括许多妇女和儿童。几分钟后，名为石勒苏益格-荷尔斯泰因号的德国战列舰对但泽(Danzig，今称格但斯克)附近西盘半岛（Westerplatte)上的波兰弹药库开火。两起事件标志着第二次世界大战爆发。

施泰因迈尔说，维隆和波兰其它那些被摧毁的城市和村庄也应该成为反思德国罪行的纪念地，他说："德国人在波兰犯下了反人类的罪行。如果谁宣称这已成为过去， 纳粹对欧洲的恐怖统治只是德国历史的边缘性事件，那他就是在妄言妄语。我们不会忘记，我们将记住这一切。"

波兰总统杜达感谢施泰因迈尔作为首位德国总统来到维隆参加纪念活动。他说， 我相信，今天的仪式将载入德波友谊史册。您的到来，是一种道义上的和解。"

波兰全国周日都举行了纪念活动。作为特别的姿态，施泰因迈尔将和德国总理默克尔一起参加稍晚在华沙举行的主要纪念活动。美国总统特朗普原定本周末访问波兰，并出席第二次世界大战爆发80周年纪念活动。但在最后一刻，特朗普则宣布要坐镇国内应对飓风"多里安"，因此取消波兰行程。副总统彭斯将代替他出席仪式。波兰方面邀请了40个国家约250名客人参加纪念仪式，但俄罗斯总统普京不在受邀之列。