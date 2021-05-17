"我们简直是在拿生命开玩笑"：印度火葬场的工人

（德国之声中文网）这是上午9点，火葬场员工阿文德·盖克瓦德（Arvind Gaekwad）和高塔姆·英格尔（Gautam Ingle）在忙碌的值班之前放松一下。

他们告诉德国之声，"一具尸体正在路上，更多的尸体还会送来。"两人在孟买郊区图尔赫的一个印度教火葬场工作。

死者的亲属通知他们，正在路上的死者生前没有感染新冠病毒感。

然而，死亡报告指出，此人死于急性呼吸窘迫综合症引起的休克，这是新冠病毒感染者的常见死因。

亲属们没有对死者做过最新检测，他们只是告诉火葬场的工人，死者在去世前六天检测呈阴性。

两位工人开始为尸体准备柴火。30分钟后，尸体由救护车送来了。但是，至少有30人一起来参加葬礼。这显然违反了疫情限制规定。

根据马哈拉施特拉邦政府的规定，葬礼不得超过20人。

火葬场的工作人员告诉死者家属，他们应该遵守政府的规定，但家属将他们推开。

"我们尽力遵循所有政府规章。但如果病人的家人动手或者威胁，我们也就无能为力了。我们只有五个人，他们有二三十个人。"一位不愿透露姓名的工作人员说。

高塔姆和阿文德为一具新来的尸体准备火化的柴火

阿文德说，很多时候，他们火化尸体几天之后，才被告知死者感染了新冠病毒。

"这就好像我们简直是在拿自己的生命开玩笑，没有人保护我们。如果我们出现症状，医院会拒绝我们住院，他们会嫌我们'肮'。"

工资低 待遇差 环境危险

阿文德在清理火堆时，脸上缠着一块手帕，而不是戴着N95口罩。其他火葬场工人在处理尸体时也没有佩戴防护装备。

他说："我们没有被视为一线工人，所以不会优先考虑我们的健康。"

如果他们生病了，他们的收入不足以支付医疗费用。

"就这些工人的工作量而言，他们每月的工资只有15000卢比（相当于168欧元）。"当地社工盖克瓦德(Deepak Gaikwad)告诉德国之声，"没有任机制保护他们--无论是身体上还是精神上。"

"他们的工作很不稳定，很容易被解雇，因为他们是合同工。他们甚至很难另外找到工作，因为他们没有从这份工作学到什么在别处用得上的技能。"他说。

盖克瓦德说，上周 他们收到承包商的通知，如果他们继续接受死者家属的 "贿赂 "，按照家属要求处理死者遗骨，他们可能会被罚款或解雇。在印度教文化中，收集遗骨并将其浸入圣河是一种习俗。

"许多人不想直接接触死者的遗骨，" "他们付钱给这些工人，让他们代为收集。他们有时还会因为工人承担的风险再多付一些钱。"

盖克瓦德说，有人为此向当地政府部门投诉。承包商没有向他们核实，就给工人们发来一封威胁信。

他说："这使这些工人在冒着生命危险工作的同时，还要担心失去工作。"

来自尸体的感染风险

古尔冈市的医生辛格(Sahil Singh)告诉德国之声，火葬场工人在火化过程的每一步中都面临风险。他们面临很多风险，例如艾滋病毒、肝炎、伤寒、霍乱、肺结核和新冠病毒。

他说，火化过程中，如果工人处理不当，比如徒手捡起骨头，就有可能染病。

"如果病人属于自然死亡，那就很难知道是否感染了新冠病毒。"辛格说，"在这种情况下，尸体没有经过专门包裹就运来了，这增加了工人的感染风险。即使死者是新冠患者，我们也不能确定尸袋中没有病毒。体液中也含有有害细菌和病毒。"

"救护车也是一个病毒超级传播机器。目前医疗系统超负荷，救护车一直在医院和火葬场之间奔忙。你认为救护车工作人员每次都有时间对车辆进行消毒吗？"

辛格还指出，在北方邦和德里这样的地方，尸体火化量巨大，火葬场的工作人员往往上一具尸体还没有烧完，就移开烧下一具。这样也增加了感染的风险。

工人们承受心理创伤

图尔赫火葬场的工人说，目前这波疫情对他们的心理健康造成了影响。

"我们在3月和4月昼夜不停地工作，每小时都要处理20-25具尸体。救护车在火葬场外排起了长队。我们没有时间吃饭或喝水。我们的工资和那两个月的工作量不相匹配。"阿文德说，他还说他害怕感染上病毒。

"我对这种疾病了解不多，但我见过那些伤痕累累的尸体。如果这就是死于新冠病毒的模样，我可不想感染。"他说，"每一天早上醒来，我都在想，今天是否是我感染病毒的日子？"

"如果我感到情绪失控，我可以休息一到两天。然后，我必须回来工作，否则承包商会扣我的工资。"他说。

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