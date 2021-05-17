 ″我们简直是在拿生命开玩笑″：印度火葬场的工人 | 文化经纬 | DW | 22.05.2021

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文化经纬

"我们简直是在拿生命开玩笑"：印度火葬场的工人

印度的新冠病亡人数惊人，这给在火葬场工作的人带来很大压力。他们昼夜不停地工作，有时每小时要处理20-25具尸体。他们的工资很低，随时面临感染病毒的风险，还承受着心理创伤。

Indien | Hinduistisches Krematorium in Turbhe, Maharashtra

一名印度火葬场工人正在往火堆上浇油

DW.COM

印度是全球疫情最严重的国家之一，累计有超过1500万人感染新冠病毒。近来，印度每日新增感染人数呈大幅上升趋势。有专家担忧，这可能和印度新冠病毒变种B.1.617有关。

第二波新冠疫情肆虐印度，基本药物和医疗设备面临严重短缺，黑心商人趁机囤积居奇，非法倒卖，掠夺病人。警方已着手进行打击。

新德里政府本有足够时间为应对新一波新冠疫情爆发做准备。然而，当局玩忽职守，酿成大灾。德国之声评论员Ankita Mukhopadhyay指出，印度政府现在必须公开认错。

（德国之声中文网）这是上午9点，火葬场员工阿文德·盖克瓦德（Arvind Gaekwad）和高塔姆·英格尔（Gautam Ingle）在忙碌的值班之前放松一下。

他们告诉德国之声，"一具尸体正在路上，更多的尸体还会送来。"两人在孟买郊区图尔赫的一个印度教火葬场工作。

死者的亲属通知他们，正在路上的死者生前没有感染新冠病毒感。

然而，死亡报告指出，此人死于急性呼吸窘迫综合症引起的休克，这是新冠病毒感染者的常见死因。

亲属们没有对死者做过最新检测，他们只是告诉火葬场的工人，死者在去世前六天检测呈阴性。

两位工人开始为尸体准备柴火。30分钟后，尸体由救护车送来了。但是，至少有30人一起来参加葬礼。这显然违反了疫情限制规定。

根据马哈拉施特拉邦政府的规定，葬礼不得超过20人。

火葬场的工作人员告诉死者家属，他们应该遵守政府的规定，但家属将他们推开。

"我们尽力遵循所有政府规章。但如果病人的家人动手或者威胁，我们也就无能为力了。我们只有五个人，他们有二三十个人。"一位不愿透露姓名的工作人员说。

Indien | Hinduistisches Krematorium in Turbhe, Maharashtra

高塔姆和阿文德为一具新来的尸体准备火化的柴火

阿文德说，很多时候，他们火化尸体几天之后，才被告知死者感染了新冠病毒。

"这就好像我们简直是在拿自己的生命开玩笑，没有人保护我们。如果我们出现症状，医院会拒绝我们住院，他们会嫌我们'肮'。"

工资低 待遇差 环境危险

阿文德在清理火堆时，脸上缠着一块手帕，而不是戴着N95口罩。其他火葬场工人在处理尸体时也没有佩戴防护装备。

他说："我们没有被视为一线工人，所以不会优先考虑我们的健康。"

如果他们生病了，他们的收入不足以支付医疗费用。

"就这些工人的工作量而言，他们每月的工资只有15000卢比（相当于168欧元）。"当地社工盖克瓦德(Deepak Gaikwad)告诉德国之声，"没有任机制保护他们--无论是身体上还是精神上。"

"他们的工作很不稳定，很容易被解雇，因为他们是合同工。他们甚至很难另外找到工作，因为他们没有从这份工作学到什么在别处用得上的技能。"他说。

观看视频 00:47

印度火葬场来不及火化新冠肺炎亡者

盖克瓦德说，上周 他们收到承包商的通知，如果他们继续接受死者家属的 "贿赂 "，按照家属要求处理死者遗骨，他们可能会被罚款或解雇。在印度教文化中，收集遗骨并将其浸入圣河是一种习俗。

"许多人不想直接接触死者的遗骨，" "他们付钱给这些工人，让他们代为收集。他们有时还会因为工人承担的风险再多付一些钱。"

盖克瓦德说，有人为此向当地政府部门投诉。承包商没有向他们核实，就给工人们发来一封威胁信。

他说："这使这些工人在冒着生命危险工作的同时，还要担心失去工作。"

来自尸体的感染风险

古尔冈市的医生辛格(Sahil Singh)告诉德国之声，火葬场工人在火化过程的每一步中都面临风险。他们面临很多风险，例如艾滋病毒、肝炎、伤寒、霍乱、肺结核和新冠病毒。

他说，火化过程中，如果工人处理不当，比如徒手捡起骨头，就有可能染病。

Indien | Hinduistisches Krematorium in Turbhe, Maharashtra

尸体火化之后，阿温德正在清理火堆

"如果病人属于自然死亡，那就很难知道是否感染了新冠病毒。"辛格说，"在这种情况下，尸体没有经过专门包裹就运来了，这增加了工人的感染风险。即使死者是新冠患者，我们也不能确定尸袋中没有病毒。体液中也含有有害细菌和病毒。"

"救护车也是一个病毒超级传播机器。目前医疗系统超负荷，救护车一直在医院和火葬场之间奔忙。你认为救护车工作人员每次都有时间对车辆进行消毒吗？"

辛格还指出，在北方邦和德里这样的地方，尸体火化量巨大，火葬场的工作人员往往上一具尸体还没有烧完，就移开烧下一具。这样也增加了感染的风险。

工人们承受心理创伤

图尔赫火葬场的工人说，目前这波疫情对他们的心理健康造成了影响。

"我们在3月和4月昼夜不停地工作，每小时都要处理20-25具尸体。救护车在火葬场外排起了长队。我们没有时间吃饭或喝水。我们的工资和那两个月的工作量不相匹配。"阿文德说，他还说他害怕感染上病毒。

"我对这种疾病了解不多，但我见过那些伤痕累累的尸体。如果这就是死于新冠病毒的模样，我可不想感染。"他说，"每一天早上醒来，我都在想，今天是否是我感染病毒的日子？"

"如果我感到情绪失控，我可以休息一到两天。然后，我必须回来工作，否则承包商会扣我的工资。"他说。

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  • Relatives of a deceased COVID-19 patient grieve in front of a hospital in the Indian city of Ahmedabad. The health situation has spiraled out of control. The country recorded more than 333,000 new infections in the last 24 hours — the highest daily caseload in the world. That means more than 1 million people in India have been infected with the virus in the past four days alone.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    不能承受之痛

    这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

  • COVID-19 patients wait to be treated at this hospital in New Delhi. Many hospitals are completely overwhelmed. We are running desperately short of beds, desperately short of oxygen [and] essential medicines, Shuchin Bajaj, an Indian doctor and director of a hospital chain, told DW. We are turning away patients. It's breaking our hearts. The situation in the country is almost apocalyptic.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    医院人满为患

    很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

  • Many desperate patients still set out for hospital — and sometimes have to wait for hours in front of them, like this man in a motor rickshaw in Ahmedabad. At least he got one of the increasingly scarce oxygen cylinders. In Delhi alone, according to official figures, there is a shortage of around 5,000 intensive care beds, and some hospitals have almost run out of oxygen.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    绝望的等待

    很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

  • Many places across the country, like here in Allahabad, are seeing people crowd oxygen refilling stations with empty cylinders to bring their relatives. Oxygen is already being traded at exorbitant prices on the black market. The government is considering stopping operations at oil refineries and other industries that use oxygen for production so it can be provided to hospitals.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    排队等氧气

    在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

  • Since the beginning of the pandemic, more than 186,000 Indians have died as a result of the coronavirus. Currently, the country is registering more than 2,000 deaths every day. In many parts of the country, such as here in the capital, Delhi, the crematoriums and cemeteries can barely keep up with the number of bodies.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    日夜不停的火化

    自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

  • Some experts say the situation in the country has worsened because of the rapid spread of a particularly contagious new double mutant variant of the coronavirus, B.1.617. It has prompted many countries to impose entry bans on travelers from India — and even issue travel warnings for the country. The United States has done that even for its citizens already vaccinated against the coronavirus.

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    “双重变种”病毒的快速传播

    一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

  • India is home to more than 1.3 billion people. But less than 2 % of the adult population has been vaccinated so far. That's despite the country being one of the world's largest vaccine producers. But the order came late for Indian pharmaceutical companies to first meet domestic demand rather than exporting jabs. From May 1, vaccines will be available to all Indians over the age of 18.

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    缺乏疫苗

    印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

  • Experts say it's not just the sluggish vaccination rate that is to blame for the rapid spread of the coronavirus in India. Religious, political and sporting events across the nation have also played a big role. The Kumbh Mela, India's largest Hindu pilgrimage festival, was attended by several million people. During the ritual bath in the Ganges, there were few signs of masks and social distancing.

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    群体聚会推波助澜

    专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

  • Politics too has set a poor example so far. Regional elections were held in the state of West Bengal at the beginning of the month. There were mass rallies in the megacity of Kolkata during the campaign with leading politicians from the ruling BJP party. Prime Minister Narendra Modi also took part — and were celebrated by thousands of unmasked supporters.

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    危险的政治活动

    迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。

    作者: Thomas Latschan


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