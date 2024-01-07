我们离实现人工心脏的梦想还有多远？

十年前，第一颗高科技人工心脏已被植入严重心脏病患者体内。但自那时起，直到现在，心脏移植领域的革命并未如期发生。原因何在呢？
（德国之声中文网）心脏实际上是一个相当简单的器官。它其实相当于一个泵，由四个心房、一些阀门、管道和巧妙的布线组成。
但当这个泵不再正常工作时，情况就开始变得严峻起来。对于患有严重心力衰竭的人来说，心脏作为泵的功能非常弱，已不能够有效地将血液输送至全身。
患者即使在休息时也会感到呼吸急促。他们的器官无法得到充足的血液供应，因而缺乏氧气和营养。这种情况的唯一出路就是换颗新的心脏。
然而供体心脏短缺。在德国，情况尤为困难，因为器官捐献需获得捐赠者"主动同意"。因此亟需替代方案。
60多年来，心脏病学家和心脏外科医生一直在努力研发人工心脏。
对于那些心脏严重患病但尚未完全受损的患者来说，一些辅助系统或设备可以支持心脏部分功能，但对于整颗心脏都严重受损的患者来说，这是不够的--他们需要一颗新的心脏。
1982年，首颗完整的永久性心脏在美国被植入。然而，这种心脏只具备基本功能，并不能满足患者的具体需求。
这就是为什么首颗适应病人需求的人工心脏被植入引起轰动的原因。
法国心脏外科医生阿兰·卡朋蒂埃（Alain Carpentier）是这项工程的主要策划者。他以心脏瓣膜而著称，引入了像猪软骨这样的生物材料来代替旧的人工材料。
新心脏的优势在于患者不再需要终身服用抗凝药物。旧的人工表面则需要使用抗凝药物，但这些药物会带来严重出血的高风险。
卡朋蒂埃将生物材料扩展应用到整个心脏。他还对许多其他方面进行了调整，比如复杂的传感器。
其结果是得到了一颗可以适应患者身体活动的人工心脏。如果你不仅仅想躺着，还想坐、走、跑、跳，那么你需要一颗可以完成这一切活动的心脏。
第一位接受这种Carmat心脏移植的是一名患有严重心脏病的76岁男性。这颗Carmat心脏让他多活了74天。
开发人工心脏的Carmat公司负责人斯特凡·皮亚特（Stephane Piat）解释说，近年来，他们对表面材料、软件和泵进行了许多调整。
目前已有大约50颗这种类型的心脏被植入患者体内。对于14名患者来说，这是接受供体心脏之前的过渡方案。目前，Carmat心脏仍在大约15人体内跳动，但其余患者均已去世。
有时，即使实现了技术上的重大突破仍可能存在一些小问题。例如，Carmat心脏非常大，这就使得它不太适合小胸腔。所以尤其难以被植入女性体内。
此外，这种心脏也非常复杂--Carmat心脏由大约250个组件组成。"每一个组件都有可能坏掉，"来自柏林夏里特医院德国心脏中心的波塔波夫（Evgenij Potapov）解释说。
这使得Carmat心脏相对于其他人工心脏而言更加脆弱。而且，好货往往不便宜，每颗Carmat心脏的价格约为20万美元（18.3万欧元），可谓不菲。
波塔波夫说，根据公司的说法，接受移植的患者中，大约有一半活不过6个月。但这些人并不是因为接受Carmat心脏而死亡。通常患者在接受移植前已经病情严重。
对于心脏问题不太严重的患者而言，更简单一些的支持系统已经能够帮助患者在等待器官捐献的数年过程中，减轻症状和不适。
Carmat心脏能长期使用吗？这是一个非常重要且复杂的问题，皮亚特说道。
皮亚特称公司将在未来一年朝着长期治疗的方向发展。但到目前为止，Carmat心脏仅在欧洲市场上被批准为过渡方案。
"如果Carmat心脏尺寸减半，且没有技术问题，我会立即接受使用，" 波塔波夫说。然而在2021年底，由于质量问题，该公司不得不将其产品从市场上撤出一年。
与此同时，研究人员正在对转基因猪心脏和生物工程组织进行实验。尚不清楚在未来，它们是否会比人工心脏更为成功；又或者在未来，是否会有更多人愿意捐献器官，从而减少对这种过渡方案的需求。
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