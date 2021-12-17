 “我们没那么依赖中国” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2021

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时政风云

“我们没那么依赖中国”

欧洲议会德国绿党籍议员包瑞翰对德国之声表示，在中国对立陶宛的经济制裁争端中，欧盟绝对不能胆怯。他也直言，德国在经济上并没有人们声称的那么依赖中国。

Symbolbild EU - China

（德国之声中文网）中国威胁禁止使用立陶宛零部件的公司进入中国市场，这是"尤其令情况升级的一步"，欧洲议会德国绿党籍议员包瑞翰（Reinhard Butikofer）在德国之声Podcast节目《Menschen und Märkte》中如此说道。

他表示，欧盟如今必须"找到清晰和共同的语言"，包括法国总统马克龙以及德国总理都应该清楚明了的表态。

担任欧洲议会集团外交政策协调员、欧洲议会中国代表团主席的包瑞翰认为，没有理由惧怕中国的反应，相反欧盟必须对中国采取"非常自信的政策"。"中国对欧盟的出口量是欧盟对中国的两倍。"

Reinhard Bütikofer

欧洲议会德国绿党籍议员包瑞翰：欧盟如今必须"找到清晰和共同的语言"。

德国汽车制造商是"中国的杠杆"

包瑞翰接着表示，德国在经济上也不像人们一直声称的那么依赖中国。"德国去年出口价值近1000亿欧元的货物，占总出口的百分之八。对维谢格拉德四国-波兰、捷克、匈牙利和斯洛伐克，德国出口了价值1450亿欧元的货物，几乎比对中国的出口多出50%。"

与此同时，包瑞翰也警告，不要让将中国视为重要市场的德国汽车公司主宰外交政策，否则"通过贸易促转变"的策略将会适得其反。"如果汽车公司试图将他们的营业业绩作为德国和欧洲政策的衡量标尺，那他们就会成为中国对我们的杠杆，我们将被这样的贸易改变。"

包瑞翰完整访问内容（德语）：

收听音频 15:23

Einer für alle, alle für einen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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