 “我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 | 所有节目 | DW | 16.03.2023

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时政风云

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒

在意识到得不到议会多数后，法国政府启动宪法特殊条款绕过议会强推改革。此举则更加激怒民众，抗议政府的活动在法国各地全面展开。

  • Frankreich Bayonne | Protest gegen Rentenreform

    政府延后退休年龄，老百姓抗议不止

    数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。

  • 政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。

    怎样让法案在最后一刻夭折

    政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。

  • 法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。

    不用议会表决了，直接送马克龙签署

    法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。

  • 3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。

    “我们大街上见”

    3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。

  • 3月20日巴黎大街上

    巴黎

    3月20日巴黎大街上

  • 法国西部雷恩大街上

    雷恩

    3月22日法国西部雷恩大街上

  • 法国东南部尼斯大街上

    尼斯

    3月22日法国东南部尼斯大街上

  • 3月23日波尔多大街上

    波尔多

    3月23日波尔多大街上

  • 3月23日马赛大街上

    马赛

    3月23日马赛大街上

  • 3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上

    勒阿弗尔

    3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上

  • 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

    此前，垃圾工人罢工

    马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

  • 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

    垃圾成了老鼠的快乐天堂

    无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

  • 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

    一场违背民意的改革

    这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

  • 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

    罢工是被政府逼出来的

    无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

  • 巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”

    想进去看看蒙娜丽莎，但算了吧

    巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”


  • Frankreich Bayonne | Protest gegen Rentenreform

    政府延后退休年龄，老百姓抗议不止

    数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。

  • 政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。

    怎样让法案在最后一刻夭折

    政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。

  • 法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。

    不用议会表决了，直接送马克龙签署

    法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。

  • 3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。

    “我们大街上见”

    3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。

  • 3月20日巴黎大街上

    巴黎

    3月20日巴黎大街上

  • 法国西部雷恩大街上

    雷恩

    3月22日法国西部雷恩大街上

  • 法国东南部尼斯大街上

    尼斯

    3月22日法国东南部尼斯大街上

  • 3月23日波尔多大街上

    波尔多

    3月23日波尔多大街上

  • 3月23日马赛大街上

    马赛

    3月23日马赛大街上

  • 3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上

    勒阿弗尔

    3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上

  • 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

    此前，垃圾工人罢工

    马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

  • 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

    垃圾成了老鼠的快乐天堂

    无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

  • 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

    一场违背民意的改革

    这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

  • 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

    罢工是被政府逼出来的

    无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

  • 巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”

    想进去看看蒙娜丽莎，但算了吧

    巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”


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法国多地举行第二次示威活动，反对延长退休年龄到64岁。罢工导致各处交通停摆，学校停课，导致许多通勤者不满。法国总统并未表示让步。

64岁退休！改革计划激起民愤 法国举行大罢工 01.02.2023

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