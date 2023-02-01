“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
在意识到得不到议会多数后，法国政府启动宪法特殊条款绕过议会强推改革。此举则更加激怒民众，抗议政府的活动在法国各地全面展开。
数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。
政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。
法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。
3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。
3月20日巴黎大街上
3月22日法国西部雷恩大街上
3月22日法国东南部尼斯大街上
3月23日波尔多大街上
3月23日马赛大街上
3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上
马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。
无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。
这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”
无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”
巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”
法国各地反对退休制度改革的抗议活动已经持续多日。鉴于工会已经呼吁下周二继续罢工和抗议，英国国王查理三世原定周日开启的访法行程推迟。马克龙虽然在去年成功连任总统，但是他的养老金改革计划却极不受欢迎。
巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一被抗议养老金改革法案的示威者封住了入口。一些远道而来的游客对于无法入馆参观感到失望，示威者之一的卢浮宫员工向游客表示：希望你们能理解我们。
鉴于马克龙政府未经表决、强行通过有争议的养老金改革，两个议会团体对法国政府提出不信任动议。法国政府将退休年龄从62岁提至64岁的计划，也不断引发民众怒火。
法国计划将退休年龄从62岁逐步提升至64岁，近年来不断引发民众的怒火。就在本周，示威者连续多个夜晚上街抗议，并与警方发生暴力冲突。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版