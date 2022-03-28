“我们北京不存在这个问题”

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4月以来，北京疫情也有上升趋势。虽然与上海相比规模仍小得多，但官方已经开始实施大规模核酸测试，并封锁部分区域，希望继续依靠“动态清零”策略抑制疫情扩散。一些民众表示不会囤积物资，但一些超市里依然人潮涌动。
奧密克戎來勢洶洶，北京週一（4月25日）深夜宣布擴大篩檢，全市12區展開三輪核酸篩檢。中國首都會否重蹈上海覆轍？德國之聲採訪兩名北京市民與兩名專家，了解他們在封城陰霾下的看法。
在一本中国英文学术期刊上，新冠疫情权威学者钟南山与其他中国专家撰文指出，“动态清零”长期而言不可能实现，中国需要有序、有效地重新开放。中国国内媒体纷纷删除了有关此论文的报道，转而报道钟南山近期强调坚持动态清零的言论。
上海尚未解封，北京疫情再起。根據中國媒體統計，北京過去3天累計新增42例新冠本土病例，通報最多的朝陽區週一（4月25日）起展開「常態化核酸檢測」。北京是否會步入上海後塵？風聲鶴唳中，北京週末一度湧現搶菜潮。
在上海，新冠防疫管控继续，大部分居民仍未解封。不过杨浦区开始尝试“三区划分”下的“软分隔”，探索“全域静态管理”之外的可能。一位上海女性说：“虽然我还封着，但高兴得哭了起来”。
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