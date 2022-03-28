 “我们北京不存在这个问题” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2022

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新闻广角

“我们北京不存在这个问题”

4月以来，北京疫情也有上升趋势。虽然与上海相比规模仍小得多，但官方已经开始实施大规模核酸测试，并封锁部分区域，希望继续依靠“动态清零”策略抑制疫情扩散。一些民众表示不会囤积物资，但一些超市里依然人潮涌动。

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