“我们北京不存在这个问题”

民怨之下 上海开始探索“软分隔”的可能

在上海，新冠防疫管控继续，大部分居民仍未解封。不过杨浦区开始尝试“三区划分”下的“软分隔”，探索“全域静态管理”之外的可能。一位上海女性说：“虽然我还封着，但高兴得哭了起来”。