“我们会继续为同性伴侣祝福”

(德国之声中文网）沃尔姆斯主教堂神职人员舍费尔（ Tobias Schäfer）在脸书发表长篇文章，称梵蒂冈的禁令简直“不可思议”。“当人们需要得到祝福，但教会却不被允许祝福，教会岂不是在放弃其最核心的使命吗？无论是在美好，还是困难的时刻，祝福都绝不是道德评判的工具，而是上帝与我们同在的承诺。”舍费尔写道，“为那些寻求和渴望祝福的人们提供上帝的祝福，我不能也永远不会拒绝任何人获得祝福的请求。”

舍费尔对德国之声表示，同性婚姻以及罗马教廷的禁令引起了人们的“高度关注”。教会中很多人对这个话题感兴趣，但相关的讨论却很少。他表示，他在脸书发表上述文章后，很多人表达了对他的支持，当然批评的声音也肯定少不了。向舍费尔一样，在社交媒体上对梵蒂冈禁令发表看法的神职人员还大有人在。有人说，今后会继续为同性伴侣提供祝福，也有人言简意赅地表示：“我的立场是：不要把罗马过于当真，该怎样就怎样。世界上有很多事情比一纸公文更重要。”

罗马教廷对同性婚姻说“不”

在教会是否可以为同性婚姻提供祝福的问题上，罗马教廷给出了简单而干脆的回答：“不可以！”教廷还为这一简短禁令进行了注解。注解中写道：对于有同性恋倾向的男女，应当予以尊敬、同情以及有理有节的对待。然而笔锋一转谈起了“上帝的规范”，即任何不以传承生命为目的性关系都是有悖造物主旨意的。

注解中强调，这一立场极其解读得到了教皇方济各的“赞许”。这令很多人对教皇感到失望，毕竟教皇登上圣座的最初几年当中，他的言谈曾令很多人寄予厚望。2013年，他表示不应对同性恋予以谴责，一时间引起舆论哗然。

“结束争议”

梵蒂冈的最新表态在德国引起了不同的反响：一小部分反对任何革新行动的神父们对来自罗马的旨意表示赞同。但德国天主教神父联合会主席白辛神父（Bischof Georg Bätzing ）则明确表达了他的保留态度。他表示，罗马教廷在此时此刻发表上述观点，令他“感到不快”。白辛神父认为，梵蒂冈此番表态给人的印象是，他们想尽快结束这场波及德国及世界各地教会的神学讨论，但这完全没有可能。白辛神父主张，对于这类问题应该展开更为广泛的讨论。

大多数神学家们在这场争论中保持缄默，因为天主教神学似乎又回到了梵蒂冈第二届大公会议(1962-1965)之前的水准。另外一些人则对天主教会冷嘲热讽，有人罗列了天主教神职人员祝福的对象：宠物、汽车、街道、清洁水设备，而在2020年夏天，神职人员还为科隆大教堂新添置的铁栏杆进行了祝福。

当然也有不肯保持沉默的神职人员：本周一就有两位牧师发出呼吁：“鉴于梵蒂冈信理部拒绝为同性伴侣提供祝福，我们必须发出我们的声音：对于那些建立固定伙伴关系的人们，我们今后将继续陪伴他们，并为他们的伙伴关系予以祝福。我们不会拒绝祝福仪式。”两位牧师的呼吁在一天之内就得到了120多名牧师的响应。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。