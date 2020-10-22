 “我们会继续为同性伴侣祝福” | 文化经纬 | DW | 17.03.2021

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文化经纬

“我们会继续为同性伴侣祝福”

梵蒂冈禁止教会为同性婚姻祝福的禁令引起了德国等地天主教会的不满和失望。

Homosexuelles Paar

(德国之声中文网）沃尔姆斯主教堂神职人员舍费尔（ Tobias Schäfer）在脸书发表长篇文章，称梵蒂冈的禁令简直“不可思议”。“当人们需要得到祝福，但教会却不被允许祝福，教会岂不是在放弃其最核心的使命吗？无论是在美好，还是困难的时刻，祝福都绝不是道德评判的工具，而是上帝与我们同在的承诺。”舍费尔写道，“为那些寻求和渴望祝福的人们提供上帝的祝福，我不能也永远不会拒绝任何人获得祝福的请求。”

舍费尔对德国之声表示，同性婚姻以及罗马教廷的禁令引起了人们的“高度关注”。教会中很多人对这个话题感兴趣，但相关的讨论却很少。他表示，他在脸书发表上述文章后，很多人表达了对他的支持，当然批评的声音也肯定少不了。向舍费尔一样，在社交媒体上对梵蒂冈禁令发表看法的神职人员还大有人在。有人说，今后会继续为同性伴侣提供祝福，也有人言简意赅地表示：“我的立场是：不要把罗马过于当真，该怎样就怎样。世界上有很多事情比一纸公文更重要。”

罗马教廷对同性婚姻说“不”

在教会是否可以为同性婚姻提供祝福的问题上，罗马教廷给出了简单而干脆的回答：“不可以！”教廷还为这一简短禁令进行了注解。注解中写道：对于有同性恋倾向的男女，应当予以尊敬、同情以及有理有节的对待。然而笔锋一转谈起了“上帝的规范”，即任何不以传承生命为目的性关系都是有悖造物主旨意的。

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当初那种与时俱进的精神去哪儿了？图为教皇方济各在其专机上回答记者的问题。

注解中强调，这一立场极其解读得到了教皇方济各的“赞许”。这令很多人对教皇感到失望，毕竟教皇登上圣座的最初几年当中，他的言谈曾令很多人寄予厚望。2013年，他表示不应对同性恋予以谴责，一时间引起舆论哗然。

“结束争议”

梵蒂冈的最新表态在德国引起了不同的反响：一小部分反对任何革新行动的神父们对来自罗马的旨意表示赞同。但德国天主教神父联合会主席白辛神父（Bischof Georg Bätzing ）则明确表达了他的保留态度。他表示，罗马教廷在此时此刻发表上述观点，令他“感到不快”。白辛神父认为，梵蒂冈此番表态给人的印象是，他们想尽快结束这场波及德国及世界各地教会的神学讨论，但这完全没有可能。白辛神父主张，对于这类问题应该展开更为广泛的讨论。

大多数神学家们在这场争论中保持缄默，因为天主教神学似乎又回到了梵蒂冈第二届大公会议(1962-1965)之前的水准。另外一些人则对天主教会冷嘲热讽，有人罗列了天主教神职人员祝福的对象：宠物、汽车、街道、清洁水设备，而在2020年夏天，神职人员还为科隆大教堂新添置的铁栏杆进行了祝福。

当然也有不肯保持沉默的神职人员：本周一就有两位牧师发出呼吁：“鉴于梵蒂冈信理部拒绝为同性伴侣提供祝福，我们必须发出我们的声音：对于那些建立固定伙伴关系的人们，我们今后将继续陪伴他们，并为他们的伙伴关系予以祝福。我们不会拒绝祝福仪式。”两位牧师的呼吁在一天之内就得到了120多名牧师的响应。

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