（德国之声中文网）有些人爱哭，一点小事眼泪就会流出来。有时是眼泪像断了线的珠子从脸上流下来，直到哭得眼睛发红。每个人都有自己的哭泣方式，有时呜咽，有时哭得喘不上气来，也有人是默默掉泪或者轻声哭泣。

眼泪的来源

泪腺是产生泪水的地方。它位于眼球和眼睑之间。泪水先是像薄膜一样蒙住双眼，泪水多时，便涌出双眼顺着脸颊流下。

眼泪的主要成分是水。此外还含有蛋白质，酶和氮等物质。其中盐的含量为9％，因此眼泪的味道是咸的。然而如果流泪的原因不同-如悲伤、失恋或者出于兴奋，眼泪所含物质的成分组合也会不同。

基底眼泪

我们的身体不仅仅是在我们哭泣的时候才制造眼泪，而是一直在不停地制造眼泪，否则我们的眼睛就会干涩。很多人都知道这一点。通常我们逗留居住的房间内空气非常干燥。泪腺则确保我们的眼睛保持湿润。泪液可以保护我们的眼睛免受微小异物的侵害，将它们冲出眼眶。经常的眨眼实际上就是扮演着玻璃刮水器的作用。眼泪还含有其他杀菌物质。这些眼泪被称为基底眼泪。所以我们流泪不仅仅是为了发泄情绪。

反射性的流泪

据说演员在拍摄戏中非常悲伤的情节时，为了流出眼泪就用鼻子去闻洋葱。对此种办法的科学解释是，在刚切好的洋葱中，一种酶会释放出含硫的氨基酸，促使人流泪。

而避免切洋葱时流眼泪，也有很多小窍门。例如带上潜水镜、在水中切洋葱、让厨房有穿堂风或者佩戴隐形眼镜。隐形眼镜可以作为一种屏障，防止刺激物质进入眼角膜。

情绪化的眼泪

悲伤或欢乐的泪水是我们最熟悉的。大脑的一部分区域负责情绪。这是大脑的边缘系统，首先是下丘脑。边缘系统连接到自主神经系统，我们无法操控。情绪刺激了这种神经系统，从而激活了产生眼泪的地方。

当强烈的情绪刺激自主神经系统时会出现情绪化的眼泪。这些情绪化的眼泪比反射的眼泪含有更多的蛋白质。科学界也一直在对眼泪进行研究。据德国眼科研究所称，女性流眼泪可以持续约6分钟。男性流泪只需要大约两到四分钟，便会停止流泪。

显微镜下看眼泪

美国摄影师费舍尔（Rose-Lynn Fisher）在光学显微镜下对眼泪进行了拍照后发现，眼泪的外观形状因我们流泪的原因不同而各不相同。悲伤、喜悦或者因切洋葱等不同原因流下的眼泪，在显微镜下的每一滴眼泪看起来都不同。如果在显微镜下将眼泪的结构放大100到400倍，眼泪不仅形状看起来不同，它们的成分也有不同。例如，情绪化的眼泪便含有更多的蛋白质。

动物会哭吗？

动物是否能够哭泣，也就是说也具有表达感情的能力，对此科学界一直存在争议。一些研究人员认为动物能够表达情感。这些科学家确信，在同伴死亡时，大象会因悲伤而流泪。

但是大多数科学家认为，只有人类才会哭泣。但是鳄鱼确实会流泪，而动物不会哭，因为它们不会情绪崩溃。对此还有更进一步的解释：鳄鱼有第三个眼睑，其中积聚了大量分泌物，因此有时会不由自主的溢出。 如果一个人流下鳄鱼的眼泪，那只是虚伪的表现，因此说眼泪可以撒谎。

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