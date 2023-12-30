我们不撤！ 美餐饮业扩大在华业务

（德国之声中文网）一些大型国际性品牌在对安全控制、保护主义以及中美关系不稳的背景下，考虑或已开始采取行动，转移到更友好的国家。阿迪达斯、苹果和三星等企业都在考虑其他地方。有一个领域却是例外：餐饮类公司依然看好中国这块大型市场。上个月，随着新一家肯德基的开业，肯德基在中国的门店突破1万家，麦当劳计划在未来四年内在中国开设 3500 家新店。星巴克在中国东部地区投资 2.2 亿美元建设生产和配送设施。这是星巴克在美国以外最大的投资项目。

这显然不是中国国家主席习近平上月在旧金山参加亚太经合组织工商领导人峰会期间，向美国首席执行官们介绍中国“超大规模市场”优势时所设想的招商重点。习近平期望的投资方向并不是快餐和其他消费品，尤其是在华盛顿收紧对华人工智能芯片和其他先进技术出口的情况下，这并不符合中国经济现代化的蓝图。 物流公司Flexport首席经济学家列维（Phil Levy）表示：“请注意这些产业都是些什么：它们可不是高科技汉堡。”

什么贸易战？中国人对美国品牌仍情有独钟

美联社指出，尽管一些美国公司正在增加对华投资，但这个全球第二大经济的的总体外国投资今年开始走下坡路。今年7月至9月的第三季度，中国外商直接投资出现了118亿美元净流出，这是1998年有相关数据以来首次出现季度赤字。随着中国与西方贸易伙伴之间的紧张关系升级，许多跨国公司正在将投资转向其他国家，比如东南亚国家或印度，或者撤回本土。这使得中国失去了一个关键的经济引擎，而中国的经济尚未从疫情和房地产危机中复苏。根据中国商务部官网，商务部发言人束珏婷在上周的新闻发布会上表示，美国一再将经贸科技问题泛政治化、泛安全化，滥用出口管制措施，限制本国企业对华贸易投资，这是在强迫企业放弃中国市场机遇，放弃合作共赢机遇。美中贸委会（USCBC）今年9月发布的一项调查显示，不确定性已经产生了负面影响：参与调查的公司中，有43%表示过去一年中国的商业环境恶化，83%的公司表示他们对中国的乐观程度低于三年前。21%的人表示他们在中国的投资减少，只有10%的公司表示增加了在华投资。不过在其他行业试图减少投资中国降低风险之时，快餐行业却对这块市场抱有乐观的态度。

麦当劳全球总裁兼首席执行官坎普钦斯基（Chris Kempczinski）11月宣布，公司将其在中国大陆、澳门和香港授权开店的股权比例将从20%提高到48%：“抓住增长需求的巨大机遇，进一步从我们增长最快市场的长期潜力中受益，我们认为，现在是简化结构的最佳时机。”

汉堡和拿铁不会引发像更高科技行业那样复杂的中美关系摩擦。随着 2023 年临近尾声，中美关系似乎在某种程度上趋于稳定，尤其是在上个月拜登和习近平在旧金山会晤之后。不过拜登的高级顾问们表示，没有计划放松监管，或是在限制向中国某些敏感技术领域进行投资的战略上做出改变，理由是需要保护国家安全。美国前总统特朗普以及总统拜登都担心过于依赖中国。他们都主张减少美国对中国工厂的依赖，并鼓励公司将生产转移到其他国家，即所谓的“友岸外包”。

然而，拜登政府官员表示不希望看到世界两大经济体完全脱钩。美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）最近在华盛顿参加一个活动时表示：“降低风险，是。脱钩，不。我们希望继续与中国保持重要的贸易和投资关系……只是不希望在未来10年内在军事技术上让他们超越我们。” 非营利机构回流研究所（Reshoring Institute）所长科茨（Rosemary Coates）指出，像麦当劳这样快餐连锁店对于扩张或缩小规模的决策相对容易。 她说：“连锁店可以开张也可以关门，不像你在汽车工厂或某种机械加工厂上的投资。”对于许多外国公司来说，中国这个庞大的市场至关重要：在本月的年度投资者日的活动上，有麦当劳高管指出，在其顾客忠诚计划中1.5亿的活跃客户中，有7000万在中国。

肯德基表示，过去5年中国新门店的平均增长率超过了22%。美国炸鸡连锁品牌博派斯Popeyes Louisiana Kitchen今年八月在上海推出首家门店，并计划在未来十年内开设1700家分店。

尽管中国庞大的市场充满了吸引力，但美企在扩大在中国的业务时也有理由三思而行。 今年7月美国就前往中国的旅客发出警告，建议美国人重新考虑前往中国的旅行，原因是中国境内存在任意执法和禁止出境的做法以及不当拘押的风险。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）已向中方表示，如果对方不解决公司遭突袭、未经解释的罚款、突如其来的新规等问题，美国企业可能会放弃在中国的投资。

尽管中国表达了吸引外国投资的愿望，但北京方面并未暗示可能会改变让美国及其他贸易伙伴不满的市场准入等政策。 经济学家列维问道：“将底线界定在哪里？有人也许会说：采购敏感的计算机芯片，必须在我真正信任的地方进行。另一个极端是：我们可以卖拿铁和汉堡，但对于那些介于两者之间的东西，比如汽车零部件，轴承类零件又该怎么办呢？”

（美联社等）

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