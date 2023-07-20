 “我们不忘老朋友”习近平见基辛格透露了哪些信息？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2023

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时政风云

“我们不忘老朋友”习近平见基辛格透露了哪些信息？

习近平在北京会见以私人身份访华的美国前国务卿基辛格。习近平说，“中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友”。有专家指出，基辛格受的礼遇明显高于之前访华的三位美国官员，这是中方要向外界发出信号。

本周四习近平与基辛格会面时，两人并排而坐，中间只隔着一张茶几

本周四习近平与基辛格会面时，两人并排而坐，中间只隔着一张茶几。有专家指出，这次的气氛比6月会晤美国国务卿布林肯时明显亲切得多，这是中方有意发出信号 

（德国之声中文网）在北京钓鱼台国宾馆，中国党和国家领导人习近平本周四（7月20日）会见了以私人身份访问、已经百岁高龄的美国前国务卿基辛格。 

据中国官媒报道，习近平对基辛格说：“你刚刚度过百岁生日，你访问中国已经一百多次。这两个‘一百’加在一起，使你这次访华具有特殊意义。52年前，中美两国处在一个关键转折点，毛泽东主席、周恩来总理同尼克松总统和你本人以卓越的战略眼光，作出中美合作的正确抉择，开启了中美关系正常化进程，既造福了两国，也改变了世界。” 

“中美两国又一次处于十字路口” 

上个世纪70年代初，当时的美国总统顾问基辛格开启了和中国的秘密谈判。1972年，时任美国总统尼克松对中国进行了具有里程碑意义的国事访问，与毛泽东举行会晤。最终在1979年，美国和中国正式建交。基辛格被认为在促成当年美中对话、美中关系正常化发挥了关键外交作用。 

更多阅读：百岁基辛格如何评价自己与世界？

在基辛格这次访问时，习近平特别强调：“中国人重情讲义，我们不会忘记老朋友，不会忘记你为推动中美关系发展、增进中美两国人民友谊作出的历史性贡献。” 

此外，习近平也对基辛格表示，如今“中美两国又一次处于何去何从的十字路口，需要双方再一次作出选择。……希望你和美国有识之士继续为推动中美关系重回正确轨道发挥建设性作用。” 

再次充当中美外交困难时期的“使者”？ 

基辛格在中国声望很高，这位美国前国务卿在卸任后曾多次访华。他此前造访时也会与中国领导人举行会面，习近平曾对基辛格表示，“中国永远欢迎你！” 

法新社报道指出，曾获诺贝尔和平奖的基辛格在卸任后为企业提供对华咨询业务，并对美国政治的鹰派转向提出警告。 

基辛格1971年秘密访华与周恩来会谈，为1972年2月尼克松访华（图）铺平道路。尼克松是第一位访问中华人民共和国的美国总统。图中最右边是尼克松的外交政策顾问基辛格

基辛格1971年秘密访华与周恩来会谈，为1972年2月尼克松访华（图）铺平道路。尼克松是第一位访问中华人民共和国的美国总统。图中最右边是尼克松的外交政策顾问基辛格

据中国官媒报道，基辛格7月20日在钓鱼台国宾馆说，“感谢习近平主席选择在我首次访华会见中方领导人的钓鱼台国宾馆5号楼会见我”。他表示，美中关系对于美中两国和世界和平繁荣至关重要，“我愿继续为增进美中两国人民相互理解作出努力”。 

华盛顿方面表示，基辛格此行是一次私人访问，“不是代表美国政府行事”。 

彭博社援引牛津大学中国中心助理研究员马格纳斯（George Magnus）说，鉴于基辛格的人脉，也包括与中国相关的人脉，“中国政府可能将他视为使者”。但马格纳斯也表示，鉴于基辛格不是以官方身份前来，他的这次访问不太可能导致“美中关系出现任何实质性变化”。 

美媒CNN的报道指出，在基辛格促成中美外交破冰之后的几十年里，中美关系随着两国经济的相互依存而蓬勃发展。但是近年来，两国关系明显恶化。对习近平来说，基辛格的到来可能让他想起了不那么坎坷的时代。“基辛格获得习近平接见，也表明了中国领导层对这位前国务卿的看重。” 

在百岁生日之际接受采访时，基辛格表示，自己仍然像以前一样工作，一天工作15个小时

在百岁生日之际接受采访时，基辛格表示，自己仍然像以前一样工作，一天工作15个小时

中方对于基辛格明显更加友好 

基辛格此行还会见了中共中央外事办主任王毅和中国防长李尚福。周四在北京钓鱼台国宾馆的会晤，王毅也到场参加。 

据中国官媒报道，在周二与基辛格会面时，目前受美国制裁的中国防长李尚福说：“美方一些人未同中方相向而行，致使中美关系徘徊在建交以来的低谷。……希望美方与中方一道落实好两国元首共识，共同推动两国两军关系健康稳定发展。” 

《纽约时报》的报道指出，相比其他美国官员都受到了中国官员或者官媒不同程度的冷遇或斥责，中国防长对与基辛格会面的描述更友好。 

路透社报道指出，基辛格这次访华正值中美两个超级大国为阻止处于历史低点的两国关系进一步下滑而展开谈判之际。近年来，中美关系因为乌克兰战争、台湾、香港、人权以及贸易等一系列问题而愈加紧张。 

作为华盛顿尝试重建沟通渠道的一部分，美国总统气候问题特使克里、美国财长耶伦和外长布林肯均于近期访问北京。这三位美国高层官员中，只有布林肯获得了习近平接见。不过，这位中国领导人曾在上月接待了美国企业家比尔·盖茨，称盖茨是老朋友，是今年见到的“第一位美国朋友”。 

据CNN报道，新加坡国立大学李光耀公共政策学院的副教授吴木銮（Alfred Wu）表示，习近平区别对待来访者，是为了向外界发出信号，也就是“习近平希望见愿意为中国发声的亲中人士”，“这是一种分而治之（divide-and-conquer）的策略”。 

吴木銮也指出，会见的细节也透露了一些讯息。在6月与布林肯的会晤中，习近平坐在长桌正中央的首位，布林肯以及中美代表团的其他成员则面对面坐在长桌两侧。本周四与基辛格会面时，两人并排而坐，中间只隔着一张小茶几，气氛明显亲切得多。 

“两次会晤非常不同，” 吴木銮对CNN说，“中国人非常善于塑造场景和视觉效果。” 

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  • 习近平接见布林肯

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