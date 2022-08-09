“我从拒绝相信到愤怒、悲伤、绝望”

（德国之声中文网）在过去两年里，布赖恩·霍尔（Brian Hall）一直在纽约大学上海分校工作，现在他被困在海南的主要旅游中心三亚，何时才能离开，没人知道。

霍尔通过电子邮件告诉路透社：“眼下不可能离开了。我住的酒店被封。根据市政府的指示，客人不允许离开自己的房间。”

新冠疫情爆发两年多来，海南省是中国国内染病率相对较低的若干地区之一。然而一段时间来，这些地区也出现疫情，当局收紧了防疫管控措施。

霍尔写道：“我的情绪很自然地从完全否认、拒绝相信，到愤怒、悲伤，最后到绝望。”

和上海的千百万居民一样，今年上半年，霍尔经历了长达两个月的严格封锁。解封后，他离开了上海，来到度假胜地海南，计划在这里远程工作。孰料，现在他又在海南被封。

在给路透社的邮件中，霍尔写道：“与其说是这里（海南）的封锁，不如说是对上海封锁的记忆让我不寒而栗，加上对即将到来的秋季在上海等地可能要面对情况的不安感。”

在推特上，这位公共卫生专家表示，这是他今年第四次面对防疫封控了。“新变种非常难以控制。现在和未来几个月，可能会有更多的城市被封。”

去年，海南只录得两例本地确诊新冠病例；今年进入8月以来，已经报告出现1800多例国内染疫。

尽管按全球标准衡量，海南的染疫率极低，但据中国官媒报道，海南省当局坚决贯彻“动态清零”防疫政策，以尽快消除疫情，为此实施封城，涉及到数百万居民。人们只能在某些特点的情况下才被允许外出，如接受检测、日用必需品采购及必要的工作。

根据媒体报道，约17.8万名游客也受到封城影响，滞留海南，其中约5.7万人困于三亚。

霍尔不得不呆在客房，由酒店提供包括食物和水在内的日常必需品。他说，他无法预测还会发生什么，只好听天由命。他写道：“如果还想在这里生活、工作，我们就得在计划上保持灵活性，接受这些干扰。”

（路透社）

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