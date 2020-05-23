“我不能沉默”——香港人将以自己的方式纪念六四

每年一度的维园六四烛光晚会今年因新冠疫情取消，但许多香港人都将以自己的方式来纪念六四事件31周年。
（德国之声中文网）中国动用军队镇压学生领导的民主抗议已过去31载。鉴于中国人大一周前刚刚通过港版国安法立法决议，今年的六四事件31周年纪念日对香港的意义尤为不同寻常。批评者担心，港版国安法将葬送这个前英国殖民地迄今享有的自由。
52岁的Daisy Lam是一位香港上班族，89六四事件后，她几乎每年都和自己的孩子一起参加六四烛光晚会。"我不能沉默。有人让我沉默我也不会"，她说。
56岁的前香港学生领袖陈清华（Chan Ching-wah）是六四事件亲历者，当时在北京。他回忆道，六四后他在北京机场出关，受到海关关员检查。他担心关员会将其携带的军队镇压抗议的照片及视频没收，但对方却提醒他把照片收好赶快离开。
他向路透社表示，看到现在的香港，他觉得自己仿佛从未离开过（北京）。香港面临的压迫不是桩小事情。他一边向记者展示他当年在天安门广场上的照片一边说："我希望香港的斗争不会导致一场象六四那样的镇压。"
许多香港人越来越担心北京一步步侵犯香港的自由，担心这将损害香港国际金融中心的地位。大陆和香港当局都驳斥了对港版国安法的批评，称在一国两制的框架下香港仍然享有高度自治。
过去许多年里，香港维多利亚公园的六四烛光晚会每年都吸引成千上万人参加。但警方本周表示，大规模集会将对公共健康构成严重威胁。两周前，香港新增了两个本土确诊新冠病例。
“限聚令”之下 六四集会被禁
为防止新冠病毒传播，香港禁止８人以上的集会。香港特区行政长官林郑月娥本周二称，香港出现新冠肺炎社区群组感染个案，目前涉及９名确诊者。她还称，限聚令不是为了限制自由，防控疫情视同国家安全。
据香港电台周二晚些时候报道，香港食物与卫生局局长陈肇始表示，预计未来一段时间，香港社区会有零星个案或者小型疫情爆发，因应疫情情况，需要减少社交接触，要维持预防级别，禁止多于8人聚集的“限聚令”将延长至6月18日，“当局会按疫情发展，检视措施，再决定6月18日以后的安排”。
据法新社报道，这位香港卫生局局长否认延长限聚令背后有限制民众游行示威的政治动机。
支联会呼吁人们点燃蜡烛
尽管有限聚令，网上论坛和历年组织六四维园烛光晚会的香港支联会仍然呼吁人们以点燃蜡烛的方式纪念六四屠杀死难者。
如今为非政府组织担任志愿者的退休公务员Priscilla Leung表示，她将继续向年轻人讲述大陆禁止谈论的六四天安门大屠杀。
"我已经买了些电子蜡烛灯，准备把它们摆放在街上。"她说。"不管是一个人还是几个人，只要我们心中有一团火，就能将这一讯息传给下一代。"
乐然/李鱼（路透社、法新社等）