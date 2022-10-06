（德国之声中文网）为了躲避普京的部分动员令而逃往白俄罗斯的年轻人，首先接触到的当地人往往是房屋中介和房东。除了格鲁吉亚和哈萨克斯坦之外，卢卡申科专制统治下的白俄罗斯，也是俄罗斯逃避兵役者的主要选择。

阿丽娜生活在明斯克，并在这里拥有多套房产。她说，现在来这里的俄罗斯人越来越多。"人数还谈不上成千上万，但对房屋的需求的确很高。"阿丽娜表示，和她询问住房的多数都是一些俄罗斯年轻人，她猜想，这些人来白俄罗斯恐怕和逃避兵役有关。

阿丽娜说，过去一段时间以来，明斯克包括周边地区的房价都有了明显的提升。"即便是在明斯克郊区，也很难找到一晚折合四十欧元以下的住房。"而较好的街区内，住宿一晚的价格都会超过一百欧元。

阿丽娜还说，现在明斯克已经很难找到空房了，因为俄罗斯人往往会租住一周或一个月。明斯克周边的城市里寻租的人也越来越多。

"同军队有关的事情，我都不感兴趣"

谢尔盖来自莫斯科，他目前租住在距离明斯克70公里的莫罗德奇诺市（ Molodetschno）。"部分动员令发布五天之后，我搭乘火车来到了白俄罗斯。我个人并没有收到征兵令，但我有很多熟人都被叫去了征兵站。"现年32岁的谢尔盖从未参过军，他表示，他不想听天由命，所以选择了离开。

谢尔盖说："我在一家小型物流公司做事，生活很平稳，也不想有什么改变。我甚至都没有护照，对出国也不感兴趣。以前只去过明斯克和布列斯特。休假时我更喜欢选择大自然，莫斯科郊外就有一些这样的好去处。" 他表示，他还不知道要在白俄罗斯逗留多久。"我和房东商量好了，我会多住一些天，每天结算住宿费用。我也和她讲了，我的朋友们可能也会过来。房东很热心，不是趁火打劫的人。"

尽管碰上了一位好心房东，但谢尔盖还是会时常挂念莫斯科的亲友。"现在我属于是自费休假，但肯定还是会回国的。另一方面，我可不想收到征兵令。我不想争论这场战争中谁对谁错的问题，和军队有关的事情，我一律不感兴趣。"

"没有儿子，曾经是我的遗憾"

安东来自圣彼得堡，上周抵达白俄罗斯西部城市布列斯特。他说，他们全家协商的结果是，作为一名适龄男子，他最好还是离开俄罗斯躲避一下。安东说："除了白俄罗斯，我根本没有考虑其他国家，因为我有个姑姑生活在布列斯特附近，所以住房也不成问题。我希望能拿到居留许可，并找到一份工作。这里有传言称，白俄罗斯很快也会发起动员令，并将以逃避兵役的名义将逃到这里的俄罗斯人遣返回国。"

安东不愿提及乌克兰战争，只是说交战双方的信息"相互矛盾"。他还回忆起了当年服兵役的情景。"九十年代初，我应征加入过导弹部队。当兵时，我什么都得干，但并没有受过任何军事训练。对我来说，这是一段遗失的生命。"

安东显得很乐观，他说他希望能够尽快把妻子和两个女儿也接过来。"以前我总是很懊恼，自己没有儿子。但现在想想，这未尝不是好事，否则现在肯定要为儿子操心了。"

"我们的绝密行动"

维克多来自斯摩棱斯克，他不想透露在白俄罗斯的住址。"我和朋友们租了一台车来这里。我们希望一切都能秘密进行，所以把手机也留在俄罗斯了。"这位年轻人一再强调，保守秘密非常重要，因为他不能排除白俄罗斯方面将逃避兵役的俄罗斯人遣返回国的可能性。

维克多说："我们跨越两国边境时，边境口岸还比较安静。据说现在道路上已经设立了关卡，专查那些适龄男子，还会和征兵名单进行比对。"

维克多说，他和朋友之所以选择白俄罗斯，是因为这里离斯摩棱斯克最近。当时事出紧急，也由不得他们做其他的选择。"我们暂时会在乡下租一套房子，尽量避免去城里抛头露面。接下来再根据情况，决定下一步去哪里。总而言之，白俄罗斯太危险，绝不是久留之地。只要时间和财力允许，我们一定会继续逃亡。"

作者：Ales Petrowitsch

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