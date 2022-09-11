成都解封，“核酸盛世”成笑柄

（德国之声中文网）成都市新冠疫情防控部门 9月18日发布通告称，成都全市将从9月19日零时起，恢复生产生活秩序，公交、地铁等公共交通全面恢复运行。但通告要求区、市、县继续常态化开展核酸检测。市民被要求每周至少完成1次核酸检测；市民进入公共场所、小区或乘坐公共交通工具时，仍须查验72小时内的核酸阴性证明。

9月1日，成都因发现新冠疫情全城封控，两周后才宣布在"无社会面新增病例"地区，逐步恢复正常生产生活秩序。成都是继上海之后，中国第二个因疫情被长时间封控的千万人口大城市。

成都宣布解封之际，西藏自治区首府拉萨市政府为防疫工作不足向民众道歉。9月17日晚，在拉萨市政府新闻办召开的防疫工作工作新闻发布会上，负责官员称，防疫工作中暴露出"准备不足、能力不足、应对不足、执行不力的短板和弱项"。问题包括：前期核酸检测能力不足；转运组织不高效，赋码不及时；个别方舱开舱仓促，前期管理和后勤保障不到位；中高风险区服务保障不到位，个别物资保供不及时等。

拉萨从8月初发现疫情后就开始在部分地区实施封控，后来扩展到全市，迄今已持续了一个多月。期间在社交媒体上也出现过民众因生活基本需求得不到保障呼吁求援、抱怨隔离条件恶劣、当局管理不力的声音，但在网络上没有引发像对上海、成都封城的关注度。现在拉萨当局承诺"直面问题、改进不足，进一步优化防控措施、畅通民意诉求渠道"，争取尽快恢复正常生产生活秩序。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

"核酸盛世"激起民愤

过去这个周末，"核酸盛世"在中国互联网上成为讨论的热词。这已说法出自一则宣传"2022核酸药物产业高峰（杭州）论坛"的活动广告。该论坛据称旨在透析核酸药物全产业链，促进产学研融合，促进中国核酸药物产业化发展。而论坛主题则为"核酸盛世今宵会·共洽产业未来观"。

"核酸盛世"的用语引起网民的愤怒。人们感叹，在"检测常态化"让民众日常生活受尽折磨的情况下，医药行业却在欢呼"盛世"，收割利益还不嫌露骨。

官媒平台也出现批评的声音。《新京报》在线9月17日发出一篇快评称相关医药企业这种自谓的"核酸盛世"，"不过是一场'低级红''高级黑'的伎俩。署名为"胡不归（媒体人）"的评论指出，新冠疫情背景下，"公众对于核酸产业的相关信息是高度敏感的"。这种"玩弄概念甚至企图以此牟取眼前利益"的做法，是"挑逗甚至伤害了公众情绪"。

据多家海外中文媒体报道，评论在新京报刊出后不久即被删除。在引起广泛批评后，有关论坛主办方将主题更改为"核酸英才今宵会·共洽产业未来观"，后来又在9月17日宣布取消论坛活动。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



（综合报道）

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