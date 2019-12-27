 成都秋雨教会牧师被判重刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2019

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时政风云

成都秋雨教会牧师被判重刑

周一，中国地下教会一位著名牧师被当局判处九年监禁。人权组织认为，这是中国政府打压宗教活动的又一个标志性事件。

Christen in China (Getty Images/K. Frayer)

（德国之声中文网）成都法院网发布通告称："2019年12月30日，四川省成都市中级人民法院依法对被告人王怡煽动颠覆国家政权、非法经营案一审公开宣判，以煽动颠覆国家政权罪、非法经营罪数罪并罚，判处王怡有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币五万元。"

王怡是成都秋雨教会负责人。一年前，中国当局发起取缔地下教会的行动中，王怡及众多教友遭逮捕。中国政府要求所有新教徒都必须在中共领导下的三自爱国教会内从事宗教活动。

Christentum in China (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

2018年6月3日郑州一个家庭教会遭警方取缔后的画面。

即便是当局认可的宗教组织内，信仰无神论的中国共产党也不断试图削弱宗教的影响力。比如，当局移除了一些官方和非官方教会中的十字架。

近年来，中国政府在全国范围内加强了对宗教团体的打压。除拆除大量宗教场所外，藏区儿童还被禁止参加佛教学校。而在新疆，据称有上百万穆斯林被关进了所谓的"再教育营"。

秋雨教会据称拥有数百名信徒，主要集中在四川省会成都地区。去年12月9日，当局发起的打压行动中，上百名秋雨教会信徒遭逮捕，其中包括牧师王怡和妻子蒋蓉。蒋蓉稍后取保候审获假释。

王怡对中国共产党及其领导人习近平所推行的宗教政策一直持批评态度。去年被捕前夕，王怡曾在脸书发表文章批评当局对基督徒的打压。他写道："党可能扼杀我的身体，但无法扼杀我的灵魂。"

大赦国际香港研究院潘嘉伟对法新社表示："王怡遭重判必然会对中国的家庭教会产生寒蝉效应。当局发出的信号很明确，你不去注册并遵守党的宗教路线，你就会成为下一个王怡。"

今年11月举行的一次宗教会议上，中共中央政治局常委汪洋要求对宗教经文进行修正，使其内容符合"时代的要求"。官方新华社报道称，要对现有宗教经典译本进行全面评估，针对不符合时代进步的内容，"该注释的注释、该修正的修正、该重译的重译"。

 

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