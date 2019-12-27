成都秋雨教会再遭打压 十多名信徒遭传唤

(德国之声中文网) 自2019年来，多次成为中国政府打压目标与的成都秋雨教会，22日传出有十多名信徒因在一个私人场所聚会，遭当地警方以「非法聚会」的名义破门而入，带至派出所审讯。

目前已知提供聚会场所的信徒戴志超与另一名信徒何山都被判以14天的行政拘留，何山还被罚款1000元人民币。消息人士透露，22日上午秋雨教会踏水小组的信徒在戴志超家中聚会，到了约上午11时，突然传来猛烈的敲门声，开门後发现外面站着十多名警察，声称接到电话举报，说有人在非法集会。

推特上的影片显示，多名警察与站在门口的秋雨教会信徒发生推挤，秋雨教会的信徒不断高喊「不要动手」，但门外的警察却仍持续的往屋内推挤。秋雨教会信徒不断要求警察出示搜查证，但警察却不配合，并要求信徒拿出身分证。过程中，戴志超的手臂遭警察抓伤，手机也被抢走。

此外，另一名信徒舒琼传出遭警方用皮鞋踢伤了腿，她的儿子则是被警察以宝特瓶砸伤了头。在舒琼试图抗议後，警察再踢她两脚。在警察登记了所有在场人员的身份後，现场17名信徒与孩童陆续自22日下午两点起被带到派出所，直到晚上11点才陆续获释。

然而，戴志超与何山除却未能获释。到了23日中午，成都当地警方才通知何山的母亲他已被判行政拘留14天，以及罚款1000元人民币。同日，戴志超的家属也收到警方的正式书面通知，表示他已被判行政拘留14天。

实际上，这并非今年秋雨教会的成员遭到成都当地警方传唤。自今年初以来，秋雨教会信徒便多次被警方以跟踪或手机定位的方式来限制自由。此外，警方今年5月跟6月都传唤了包含戴志超在内的多名信徒，而上个月，也有信徒在聚会地点的门口被警方带走。

秋雨教会几年前便已被政府查封，其信徒也多次被警方传唤，甚至有数十人曾被警方刑事拘留跟监视居住。其中，秋雨教会的牧师王怡与其妻子被当局以「煽动颠覆国家政权罪」秘密关押。王怡在2019年12月30日被成都市中级法院以「煽动颠覆国家政权罪」跟「非法经营罪」判刑9年。

大赦国际的研究员Kai Ong告诉德国之声，当政府开始镇压小规模的宗教聚会时，就显示对於不受其管束的宗教活动是采取「零容忍」的态度。她说：「自从2018年2月中国修订的《宗教事务条例》生效後，中国政府便不断打击全国的『家庭教会』，而秋雨教会是其中一个主要的打击目标。我认为中国政府应立即释放戴志超等信徒。」

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。