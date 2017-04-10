成都教会被抄 超过百名成员被捕

(德国之声中文网) 路透社报导，成都警方週日 (12月10日) 出动大批警力扫荡中国相当着名的秋雨圣约教会。根据推特及微信上的发文，成都警方出动大批警察及国保，不仅逮补数十名教会领袖及全职员工，甚至到住处断电抄家。

推特上网民分享的一段影片中显示警方与其中两位教会成员周旋。一名员警在两人面前疑似亮出证件，但其中一名女性却坚持她没看到警方出示合法证件。她高喊：「什麽? 在哪裡? 我没看到。我什麽都没看到。」

此外，美国旧金山华人基督徒公义团契的刘贻牧师也在推特上分享了一则微信发文的截图，说警方派出大货车到秋雨教会外面，疑似要撤离教会所有物品。不久之后，同一名发文者称多名员警在他家两侧守候，并在2点10分将他押走。

秋雨教会透过脸书发佈公开声明，表示超过一百名成员被带走，且目前仍下落不明。遭逮捕人员包括知名牧师王怡与其妻子。虽然多名成员遭捕，教会仍透过脸书声明强调：「秋雨圣约教会不会改变我们所持守的"政教分立"的立场和中国家庭教会的十字架道路的美好属灵传承。我们既不会在宗教局登记，更不会加入三自。」

中国宪法虽然保障宗教自由，但自从习近平上台后，中国开始对被视为有意挑战政府权威的宗教加强管制。为方便管理，中国法律也规定所有宗教集会场所向政府登记，并接受政府管辖。

刘贻牧师向德国之声表示，他不但无法联繫上秋雨教会的成员，在微信群中甚至无法发相关讯息。他说：「在微信群里提及这些事，就被屏蔽。」除此之外，他认为秋雨教会的王怡牧师之所以遭逮捕，主要是因为他除了传教外，也热衷关心中国社会正义事业。这使他成为政府眼中的麻烦人物。

他表示：「对于当局来说，无论是仅仅关注信仰的教会，还是除了信仰之外关注社会议题的教会，都一律打击。因为，政府一直认为，中国现在是基督教过热，所以通过各种方式要遏制基督教的发展，尤其是不听从官方指挥的家庭教会。」

刘贻也认为，中国与梵蒂冈于九月签署的协议让中国能进一步维护国内情势稳定、消除反对他们的声音并替中国政府维护支持宗教自由的形象。他强调：「中梵的这个协议，确实给中共进一步宗教迫害增加信心。而协议通过后，中共对于天主教会的逼迫并没有减少。」

杨威廉 (综合报导)