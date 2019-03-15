成都学校食堂：“腐食”被指“照骗” 难平质疑

（德国之声中文网）3月17日，成都七中实验学校食堂管理问题成都市联合调查组举行新闻发布会，宣布采取八条措施，包括身兼成都七中实验学校校长和成都七中校长助理职务的江宏被解聘及免职，责令学校认真落实校长陪餐制度等等，同时称对食材样品测验结果显示，除粉条样品有霉斑不合格外，其余17个样品未发现问题，另有三批次样品沙门氏菌次日早上将有初步结果。发布会上有关官员还表示，在厨房监控视频中发现有人疑似制作虚假食材图片，已对三人以涉嫌寻衅滋事罪进行侦办。此外，成都网警对5起谣言进行了辟谣，谣言制造者或悔过后予以教育释放，或被刑事拘留。

此前，成都政府网站于3月15日公布，成都七中实验学校食材首批检测结果符合食安标准。但官方公布的检测项目为重金属和添加剂检测，未包括涉及食物是否发霉变质的微生物和致病菌检查，因此再次发争议。同一天，官方宣布温江区教育局局长黄晓东、区市场监督管理局副局长赵勇登停职检查。

按照成都市公安局在17日新闻发布会上的说法，"文某某、王某某等3人于3月12日晚10时许，强行进入小学，撕破部分食材包装，抛洒踩踏食材，就地取物撒在食材上（姜黄粉撒在鸡翅，毛肚上撒红曲米），改变了食材原有形态，并故意摆拍成为照片视频，上传到网上。"警方还称，犯罪嫌疑人承认为了制造影响，蓄意发布虚假图片视频，以达到引起社会关注，向校方施压目的，案件正在进一步侦办中。

针对事件的以上发展，网友们纷纷表示不解和不满。在搜狐网站"成都七中实验学校食堂事件可能真的是惊天大反转"的文章留言中，有网友写道："既然没啥问题，为啥要处理相关人员，看不明白了"；"逮捕家长倒是行动迅速坚决，怎么抓个不法分子就那么艰难。非要等到出了问题，靠人民发现了，靠媒体曝光了，靠受害人付出了很大代价之后才能开始采取措施。"；"应该好好查一查这些家长，按照这个思路以前的三鹿奶粉和假疫苗的厂家很可能被家长们冤枉了。"。也有网友质疑官方公布的有人摆拍食材的图片：“公布一下所有视频，看一下？这个片段算是啥？"

在海外中文网站上，网友的评论更为尖锐："一贯的做法。不解决问题，而是解决提出问题的人。不过手段从抓捕暴打消失变成从家长的信誉作为攻击突破口。"；"归根结底是整个司法系统，监督系统的腐烂，没人信任这个系统，所以只能"靠自己"，每个人都是这个系统的受害者，然后每个人都是这个烂系统的贡献者，如此反复恶性循环，易粪而食。"还有网友联想起最高法院丢失卷宗的事件："有了最高法院丢失卷宗的处理套路，以后揭露出啥都不怕了！"；"多么熟悉啊，似曾高院法官王林清自认盗卷。"；"同高院卷宗案一个套路。不问你信不信，只问你服不服！"

成都学校的这起食堂丑闻将以校长被撤职、个别官员被调查，家长被指"照骗"接受司法处理而画上句号？风波背后的各大利益集团不过虚惊一场，一起轩然大波就这样变成了“毛毛雨”。