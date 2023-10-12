成蕾获释：澳洲外长归功于澳中关系改善

（德国之声中文网）本周三（10月11日），被中国以「间谍罪」拘留三年的澳大利亚籍华裔记者成蕾返回墨尔本。亲赴机场接机的澳大利亚外交部长黄英贤（Penny Wong）热泪盈眶地拥抱成蕾。

「她的精神状态非常好。我想我比她更激动，」黄英贤说。「我觉得她很坚强。看起来棒极了。」

黄英贤透露，她此前承诺成蕾的两个孩子，政府将尽一切努力将他们的母亲接回家。

成蕾的两名孩子现在分别为11岁和14岁。在成蕾被拘留期间，他们与祖母一起生活在墨尔本。

澳大利亚外长黄英贤在机场拥抱获释返抵墨尔本的成蕾

「昨天见到成蕾并且与她的孩子交谈，真的很令人感动。她的孩子比我的孩子大不了多少。」黄英贤说，既然成蕾已获得自由，她鼓励成蕾茁壮成长，健康快乐地生活。「这是所有澳大利亚人都期望的。」

成蕾的伴侣柯伊尔（Nick Coyle）在他经营的X账号FreeChengLei上代成蕾发帖写道：「紧紧相拥，热泪盈眶的尖叫，在春天的阳光下拥抱我的孩子。树木迎风摇曳。我能看到完整的天空了！谢谢澳洲人。」

现年48岁的成蕾出生于中国，10岁时随家人移民澳大利亚。她曾担任中国环球电视网（CGTN）主播，2020年8月因涉嫌与他国分享国家机密而被拘留。

中国国家安全部发表声明称，成蕾违反与聘用单位签署的保密条款，非法将工作中掌握的国家秘密内容通过手机提供给该境外机构。但声明中没有透露境外机构名称，也未说明是哪些机密。

声明指，北京市第二中级人民法院经开庭审理，以为境外非法提供国家秘密罪判处成蕾有期徒刑二年十一个月，附加驱逐出境。中国外交部发言人汪文斌周三（10月11日）在例行记者会上表示，中国司法机关依法审理相关案件并作出判决，充分保障了当事人依法享有的各项权利。

「给阿尔巴尼斯的甜头」

澳大利亚报纸报道，政府过去两周获悉，成蕾在一项协议中承认了涉及国家机密的指控，但不会被延长拘留时间。黄英贤以成蕾的隐私为由，拒绝对相关报道发表评论。但黄英贤表示，她所属的中左翼工人党政府去年胜选并取代连续执政九年的保守派政府后，双边关系获得改善。

「我们自当选以来就明确表示，希望稳定与中国的关系。我们希望与中国接触。我认为你们已经看到接触的一些好处。」

澳大利亚总理阿尔巴尼斯计划今年访问北京，日期尚未公布。他将会是七年来首位访华的澳大利亚总理。阿尔巴尼斯说，他与中国国家主席习近平及总理李强就成蕾案进行了「良好、具建设性」的沟通。

在被问及成蕾案解决后，中国对中澳关系改善有何期待时，中国外交部发言人汪文斌回答道：「中方愿同澳方一道，推动两国关系持续改善发展，更好造福两国人民。」

据新华社报道，中国驻澳大利亚大使肖千周三在墨尔本出席活动时形容，去年是两国关系「稳定之年」，今年则是「交流、对话与改善之年」。

肖千表示，「中澳关系处在再出发、再启航的重要时刻，要维护好两国关系稳定向好的势头，推动中澳关系不断改善和发展。」

他同时强调，中国把澳看作朋友，澳也没有任何理由把中国看作威胁，期待雙方相互正確認知。

然而，分析家认为，成蕾获释虽然应该会改善氛围并有利于阿尔巴尼斯访华，但不会改变旨在对抗中国军事集结的政策。

澳大利亚洛伊国际关系研究所东亚研究资深研究员马利德（Richard McGregor）认为，释放成蕾是「给阿尔巴尼斯出访的甜头」。「中国总是为这样的访问精心布置外交餐桌。」

此次访问将是两国关系的重要一步。中国政府在2020年对澳大利亚出口产品实施限制，成蕾也是在同年被拘留。当时也正是澳大利亚呼吁对新冠起源进行调查之际。

澳大利亚前外交政策主管、澳大利亚亚洲协会政策主席莫德（Richard Maude）分析称，成蕾获释不会有「直接的交换条件」。

「我们有理由相信，中国的外交官们会重提他们对澳大利亚的一长串要求。其中包括要求澳大利亚不要参与中国政府认为是美国主导的遏制中国的努力。」

但他表示，澳大利亚不会照办，而是会继续防范中国构成的风险，包括对台湾的施压和在南海的侵略行为。

最近几周，中国一再表示不会对澳大利亚构成威胁。与此同时，澳大利亚正加紧与盟国的军事演习。澳大利亚还表示，它计划与菲律宾一起在南海进行海巡。

（美联社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。