成立不到半年的德国小党为何欧洲议会选举中能大有斩获？

德国知名的政治人物莎拉·瓦根克内希特今年1月新成立的党派“莎拉·瓦根克内希特联盟”（BSW）在刚刚结束的欧洲议会大选中表现惊人。得票率不但高出她曾经效力过的左翼党，也胜过执政党之一的自民党。BSW在一些主张上与极右翼的选项党重叠。瓦根克内希特本人在公众心目中的形象也呈现为两级——要么爱她，要么恨她。

（德国之声中文网）上周日（6月9日）晚间，随着欧洲议会大选开票结果不断公布，德国莎拉·瓦根克内希特联盟（Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit，简称BSW）内部掌声雷动、一片欢腾。这个刚刚成立不到半年的新党竟然在初次参选中就斩获6.2%的支持票，超过联合执政党自民党（5.2%），更超过在野党左翼党（2.7%）。党魁莎拉·瓦根克内希特说：“我相信，这在德国历史上还从未发生过。”

莎拉·瓦根克内希特在德国是位家喻户晓的政治人物。她曾经是左翼党的一员干将。去年退出左翼党之后一直有传闻认为瓦根克内希特有意组件自己的政党。今年1月，她宣布创建新党——莎拉·瓦根克内希特联盟——一个用她自己的名字命名的政党。

“我们将改变德国的政治。”瓦根克内希特在柏林向热情的支持者们呼唤道。这个刚刚成立不久，党员数量尚且不多的小党在本届欧洲议会大选中，在德国东部地区更是获得了13%的选票，仅次于选项党（AfD）和基民盟（CDU）。

“一个人的党”

研究莎拉·瓦根克内希特联盟的政治学者托梅泽克（Jan Philipp Thomeczek）在接受德新社采访时说：“莎拉·瓦根克内希特联盟填补了一个空白：偏向左翼的福利政策和偏向右翼的社会政策。”例如该党主张德国争取更高的养老金和更高的最低工资，但在气候保护和接收难民方面应该放慢脚步。

瓦根克内希特本人就对德国前任总理默克尔在2015年提出的难民“欢迎文化”持批评态度。她强调说，并不是不想让难民过上更好的生活，“而是我们的国家已经因此超出负荷能力”。

瓦根克内希特反对向乌克兰输出武器。 图像来源: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/picture alliance

除此之外，瓦根克内希特还提出一些民粹式的主张。她所表达出的那些反对“上层阶层”的说法将她塑造成“小人物的代言人”。她公开将联合执政的三党（社民党、绿党、自民党）称为“危险、愚蠢、谎话连篇或虚假伪善”。

欧洲议会大选结束后的第二天，瓦根克内希特公开表示：“我们是为了那些对民主失去信心的人们。”一个代表“绝望者”利益的党派。

虽然瓦根克内希特拒绝和极右翼政党选项党（AfD）合作，但是在对俄政策问题上，她领导的党派和选项党主张相似。莎拉·瓦根克内希特联盟公开反对向乌克兰输出武器，也反对制裁俄罗斯。该党主张应找到解决冲突的外交方案。这种观点在东德很流行。

在政治学者托梅泽克看来，莎拉·瓦根克内希特联盟的个性化特点也是前所未有的。他说：“（在德国）每个人都知道莎拉·瓦根克内希特。人们对她的看法持两极，喜欢她的人特别喜欢，讨厌她的人特别讨厌。”

曾经的共产主义者

莎拉·瓦根克内希特年轻的时候曾是一名共产主义者。她的这一身份直到东德已经从历史上消失了一段时间之后仍然保持着。2007年开始，来自图林根州耶拿市的瓦根克内希特之前加入的民社党与劳动和社会公正—选举替代合并为左翼党。2009年，她作为左翼党候选人当选德国联邦议院议员。她在左翼党内的影响力颇高。

瓦根克内希特的丈夫是社民党前主席拉方丹（Oskar Lafontaine）。因为在党内发生争执，拉方丹离开社民党，改加入左翼党。再之后，他支持并帮助妻子成立新党莎拉·瓦根克内希特联盟。

德国政坛上的“红色情侣”。 图像来源: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

BSW并不是AfD的吸票机

选前曾有不少研究人员预测，瓦根克内希特的党派会从选项党的支持者中吸引不少选票，因为这两个党之间存在一些主张上的重叠。但事实上，根据Infratest Dimap研究机构的分析，曾经支持选项党的选民中只有16万票投给了莎拉·瓦根克内希特联盟。相比之下，反而有52万曾经支持社民党的选票流入瓦根克内希特的党。另外，从左翼党流向莎拉·瓦根克内希特联盟的选票也达到41万张。

秋季三场新测验

今年秋季德国东部的图林根州、萨克森州和勃兰登堡州都将举行州议会选举。莎拉·瓦根克内希特联盟不但希望在这三场选举中再度有所斩获，更是希望能参加州政府的组建。根据目前的民调，该党这三个州的支持率都超过10%。莎拉·瓦根克内希特联盟的长远目标是预计会在明年秋季举行的德国联邦议院大选。

瓦根克内希特昨天在柏林举行的新闻发布会上说：“我们已经通过了第一个考验。”

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